Rusko získává východní Ukrajinu, jak Západ slíbil Kyjevu nové zbraně

Torets, Ukrajina – Rusko bombardovalo východ Ukrajina V úterý americký ministr obrany slíbil, že se bude „pokračovat v pohybu na nebi i na zemi“, aby získal zbraně, které Kyjev potřebuje k odražení nové ofenzívy, i když Moskva varovala, že taková podpora by mohla válku rozšířit.

Po dvou měsících zničujícího konfliktu už západní zbraně pomohly Ukrajině zastavit ruskou invazi – její vůdci však uvedli, že potřebují rychle další podporu.

Americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že pomoc je na cestě, když svolal schůzku představitelů asi 40 zemí na americké letecké základně v Ramsteinu v Německu, aby přislíbili další zbraně. Německo oznámilo, že připravilo cestu pro dodávky protiletadlových děl Gibbard na Ukrajinu.

„Tento bazén odráží galvanizovaný svět,“ řekl Austin ve svém úvodním slovu. Dodal, že chce, aby představitelé opustili schůzku „se společným a transparentním porozuměním krátkodobým bezpečnostním požadavkům Ukrajiny, protože se budeme nadále pohybovat na nebi i na zemi, dokud je nebudeme schopni splnit“.

Poté, co zuřivá obrana ukrajinských sil zmařila ruský pokus zmocnit se ukrajinského hlavního města na začátku války, Moskva nyní říká, že se zaměřuje na Donbas, ruskojazyčný průmyslový region na východní Ukrajině. Tento krok má již nyní zničující dopad na civilisty zapletené do konfliktu.

V malém městečku Toritsk obyvatelé bojují o přežití, sbírají dešťovou vodu na čištění a mytí a vroucně doufají, že boje ukončí.

„Je to špatné. Velmi špatné. Beznadějné,“ řekl Andrej Čeromuškin. „Cítíš se tak bezmocný, že nevíš, co dělat a co ne.“ Protože když chceš něco dělat, potřebuješ nějaké peníze; Teď nejsou peníze.“

S probíhající potenciální klíčovou bitvou o Donbass se Spojené státy a jejich spojenci v NATO snaží dostat do této oblasti dělostřelectvo a další těžké zbraně právě včas, aby došlo ke změně.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová uvedla, že její vláda v pondělí rozhodla o schválení dodávky samohybných protiletadlových děl Gibbard na Ukrajinu, ale neuvedla žádné podrobnosti. Německý kancléř Olaf Schulz čelil rostoucímu tlaku, a to i ze strany své vládnoucí koalice, aby souhlasil s posláním těžkých zbraní, jako jsou tanky a další obrněná vozidla, na Ukrajinu.

Austin v úterý také poznamenal, že více než 30 spojenců a partnerů se připojilo ke Spojeným státům s posláním bezpečnostní pomoci na Ukrajinu a zavázali se k vybavení za více než 5 miliard dolarů.

Schůzka v Německu přichází poté, co ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v ruské televizi varoval, že zbraně poskytnuté západními zeměmi „by byly legitimním cílem“, a obvinil NATO, že „přilévá olej do ohně“ svou podporou Ukrajině. k přepisu na stránkách ruského ministerstva zahraničí.

Lavrov také varoval před vyprovokováním třetí světové války a řekl, že riziko jaderného konfliktu „by se nemělo podceňovat“.

Ruský prezident Vladimir Putin jako důvody invaze uvedl rozšíření NATO a riziko vstupu Kyjeva do aliance.

Britský ministr ozbrojených sil James Hebey odmítl Lavrovova obvinění z agrese NATO jako „absolutní nesmysl“.

„Důvodem války na Ukrajině je nyní to, že Rusko překročilo hranice suverénního státu a začalo invazi na jeho území,“ řekl.

Hebei také řekl, že Rusko dělá „nesprávná“ vojenská rozhodnutí a vzdává se taktických výhod kvůli Putinově touze zajistit si nějaké vítězství do 9. května, kdy Rusko slaví vítězství ve druhé světové válce.

Uprostřed řečí o dodávkách zbraní pokračovalo diplomatické úsilí o ukončení bojů. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se v úterý setkal s Lavrovem a znovu vyzval k příměří. S Putinem se má setkat s generálním tajemníkem Organizace spojených národů později.

Jinde, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi navštívil jadernou elektrárnu v Černobylu, aby dodal zařízení, provedl radiologická hodnocení a obnovil bezpečnostní kontrolní systémy poté, co tam tanky a vojáci srovnali se zemí silně znečištěnou půdu v ​​raných hodinách ruské invaze v únoru. Jeho návštěva připomíná katastrofu reaktoru v roce 1986, nejhorší jadernou havárii na světě.

Britské ministerstvo obrany ve svém posledním hodnocení bojů informovalo o ruských postupech a těžkých bojích v oblasti Donbasu, kde po dnech bojů mezi ulicemi údajně padlo jedno město, Kremina.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že ruské síly bombardovaly Charkov, druhé největší město země mimo Donbass, ale že zažilo velké útoky, když se Moskva snažila získat plnou kontrolu nad regionem. Ukrajinské síly reagovaly na Chersonskou oblast na jihu.

Vysoký představitel ruské armády uvedl, že cílem Ruska je mít úplnou kontrolu nad východní a jižní Ukrajinou, což jí poskytne pás země ležící mezi Ruskem a Krymem, který se Moskva zmocnila v roce 2014.

Jeho guvernér Pavlo Kirilenko v telegramu uvedl, že čtyři lidé byli v pondělí zabiti a devět zraněno při ruském ostřelování Donbasu v Doněcké oblasti. Mezi mrtvými byla 9letá dívka a 14letý chlapec, řekl.

Městská rada Mariupol a starosta Mariupolu uvedli, že asi 10 kilometrů severně od pobřežního města, v centru bitvy o Donbass, byl identifikován nový masový hrob. Starosta Vadim Boychenko uvedl, že úřady se snaží odhadnout počet obětí. Jednalo se přinejmenším o třetí nový masový hrob objevený v Ruskem kontrolovaných oblastech poblíž Mariupolu za poslední týden.

Mariupol byl v posledních dvou měsících bombardován a zuřivě bojoval v ulicích. Ruské dobytí města, kde se odhadem 2000 ukrajinských vojáků a asi 1000 civilistů údajně ukrývá v rozlehlých ocelárnách, by připravilo Ukrajinu o životně důležitý přístav, pomohlo by dokončit pozemní cestu na Krym a uvolnilo síly pro přesun jinde v Donbasu. . .

Británie uvedla, že se domnívá, že od začátku ruské invaze bylo na Ukrajině zabito 15 000 ruských vojáků – mnohem více než 1 351 mrtvých, které Moskva připustila. Ministr obrany Ben Wallace uvedl, že 25 % ruských bojových jednotek vyslaných na Ukrajinu „se stalo účinnými nebojovými“.

Ukrajinští představitelé uvedli, že k polovině dubna bylo zabito 2500 až 3000 ukrajinských vojáků.

Západ doufá, že zvýšené dodávky zbraní pomohou zbývajícím bojovníkům odrazit ruskou invazi.

Když zahájil jednání v Německu, snažil se Austin uklidnit Kyjev: „Víme a vy musíte vědět, že vás všichni podporujeme, a proto jsme dnes tady – abychom posílili arzenál ukrajinské demokracie.“

Gambrell hlásil z ukrajinského Lvova. K této zprávě přispěli novinář AP Juras Karmanau ve Lvově na Ukrajině, David Keaton v Kyjevě na Ukrajině a zaměstnanci AP po celém světě.

Sledujte zpravodajství AP o válce na https://apnews.com/hub/russia-ukraine