Ryan Gosling debutoval jako hlavní herec v jednom z akčních filmů Netflixu šedý muž Hrají po boku legendy Kapitána Ameriky Chrise Evanse.

šedý muž Jde o filmovou adaptaci stejnojmenného bestselleru od Marka Greena bratrů Russoových. Film, který je v současnosti nejdražším filmem na Netflixu, sleduje neuvěřitelný příběh Sixe (hraje ho Ryan Gosling), bývalého agenta CIA, kterého CIA vypátrá a jeho bývalého kolegu Lloyda Hansena (Chris Evans).

šedý muž Už je to dlouho, co se před devíti lety poprvé objevily rozhovory mezi bratry Rousseauovými o adaptaci knihy. Nyní se promítá v kinech a na Netflix přijde v pátek 22. července. Bez ohledu na všechny události v šedý mužNebudete chtít minout úžasná místa, ve kterých se Six nachází.

NEWSWEEK Vše, co potřebujete vědět o místě šedý muž Na obrázku níže.

Kde se Šedý muž natáčel?

v šedý muž Na Netflixu je Six vidět, jak zabíjí cíle CIA v Bangkoku, bojuje s hackery v Hongkongu, zabíjí mezinárodní zabijáky v Praze a setkává se se svým zápasem v opuštěném zámku v Evropě.

Ve skutečnosti, šedý muž Natáčelo se i v mezinárodním měřítku.

Mluvit k Collider.com Před natáčením v roce 2021 režisér Joe Russo sdílel záměr, který za tím stojí šedý muž Vždy to bylo s cílem nastavit a střílet tak, aby byla světová třída.

Řekl: „Toto je skvělý celosvětový špionážní film. Má zasáhnout mnoho různých lokací a stále budeme natáčet v těchto lokacích. Takže jsme z toho nadšení, protože pro vyprávění příběhu je opravdu důležité, navštěvuji tato různá místa.“

Řekl: „Máme skvělý tým a Netflix nás velmi podporuje. [COVID] Natáčení našeho webu to neovlivnilo,“

vyfotit šedý muž Začalo to v Los Angeles v březnu 2021 a skončilo v Praze v červenci téhož roku.

Mezi hlavní natáčení filmu patřilo studio v Long, Beach California, v Praze včetně samotného centra, Průhonice, Smíchov, ižkov, Holešovice, Karlín a okolní města v České republice včetně Milovic a Ústí nad Labem.

Scény byly také natočeny na Château de Chantilly ve Francii.

Produkční konstruktér Dennis Gasner postavil 21 sad uvnitř bývalého výrobního hangáru Boeingu o rozloze 1 200 000 čtverečních stop v Long Beach.

Praha byla domovem epické bitevní scény mezi Six Assassins a Lloydem.

Natáčení mělo probíhat v české metropoli od 27. června do 20. července 2021, hlášeno pražský reportér před střelbou.

Spolurežisér Anthony Russo řekl Netflixu o natáčení velkého akčního traileru v Praze: „Pro část, kde je Ryan konkrétně v tramvaji, abychom dosáhli toho, co jsme v té tramvaji dokázali, máte skutečnou městskou tramvaj, která jezdí po kolejích v Praha.

„Máme autobus na kolech, který je navržený tak, aby vypadal stejně jako tramvaj, až na to, že jezdí na pneumatikách a nepotřebuje koleje. Protože někdy musíme jet autem buď rychleji, nebo v určitých ulicích, které nejezdíme.“ nemáme koleje a pak to máme na venkovním dvoře Jinde v Praze máme repliku stojící tramvaje, která se nehýbe, ale kamení, chrastí a chrastí, kde pro jistotu také střílíme, je jich mnoho různé verze tramvají.

„Sekvence jako tato – a to platí pro mnoho dalších sekvencí v tomto filmu – je skoro jako by to byl její vlastní film, protože je tak velký a tak specifický.“

Spolurežisér Joe Russo dodal: „Nejsem si jistý, jak se náměstí v Praze uzavřelo. Ale bylo tam 10 dní střelby, výbuchů a dopravních nehod a Pražané nás buď milují, nebo nenávidí.“

Dodal: „Měli jsme tam armádu posádky a armádu vybavení

Složitá scéna, která měla být velmi napjatá, měla být velmi realistická. Toto je nejsložitější sekvence filmu, která vyžaduje stovky komparzistů, vozidel, tramvají a všeho možného v dokonalém výhledu na Pražský hrad. „

Praha se také zdvojnásobila jako Bangkok, úvodní scéna šedý muž Šest má za úkol zabít bývalého vraha CIA, který se stal tulákem.

Château de Chantilly, zámek postavený v 19. století pro Jindřicha d’Orléans, syna posledního francouzského krále Ludvíka-Philippa, byl domovem okamžiku, kdy se Six a Lloyd střetli tváří v tvář se CIA pod útokem. v rukou Sixe a Dannyho (Anna de Armas).

Zámek se nachází 30 mil severně od Paříže a je oblíbenou francouzskou turistickou atrakcí s umělým jezerem a muzeem umění.

Jiné země, které byly domovem šedý muž Proces natáčení byl Ázerbájdžán, Chorvatsko, Thajsko a Rakousko.

šedý muž Nyní se promítá ve vybraných kinech a na Netflix přijde v pátek 22. července.