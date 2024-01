Podle dvou lidí obeznámených s tím, co se stalo, na pondělní schůzce mezi nimi eskalovaly neshody ohledně neshody ohledně počtu vojáků, které Ukrajina potřebuje letos mobilizovat.

Záložnému byla nabídnuta jiná pozice, ale odmítl a podle vysokého úředníka plánuje odejít z armády. Záložný, kterého oslovil The Post, odmítl komentovat.

Podívejte se do drahého venkovského domu na Ukrajině Viktora Medvedčuka

READ Podívejte se do drahého venkovského domu na Ukrajině Viktora Medvedčuka

Přestože ukrajinští představitelé v uplynulém roce soukromě naznačovali nedůvěru mezi Založným a Zelenským, roztržka vyšla najevo v posledních měsících. Loni na podzim se Záložný v rozhovoru pro The Economist zmiňoval o válce jako o „patové situaci“. Zelenskij tyto poznámky veřejně pokáral.

Jiný zdroj obeznámený s pondělní schůzkou uvedl, že dalším zdrojem napětí byla propast mezi tím, co Založnyj žádal od ukrajinské armády, a tím, co byli političtí vůdci v Kyjevě schopni vytáhnout ze spojenců a partnerů. V rozhovorech s ministrem obrany říká: Není mým úkolem toto získat; „Je to vaše práce,“ řekl ten člověk.