Lidská komedie hotelu Grand Budapest o tragédii

Jako mnoho jiných jsem minulý měsíc věnoval 70. výročí osvobození Osvětimi připomínkou holocaustu. Tiše jsem přemítal o minulosti, myslel na rodinné příslušníky, kteří přežili, a na ty, kteří zemřeli, a zúčastnil jsem se vzpomínkového obřadu, řekl jsem. KaddishA uronil jsem nějaké slzy. Pak jsem viděl komedii – Wese Andersona Hotel Grand Budapešťkterý byl na nedělním ceremoniálu nominován na devět Oscarů.

Jak může být komedie vhodná, když jde o vzpomínání na takové slavnostní události? Poprvé jsem tuto otázku ohledně filmu položil před třemi lety, ještě předtím, než byl vůbec natočen. V té době jsem byl americkým velvyslancem v Praze a filmaři mě oslovili, že hledají film odehrávající se ve 30. letech 20. století ve fiktivní zemi Zubrowka (místo českých zemí), dokončený v roce 1938 a odehrávající se v roce 1938. Flashbacky z let 1938 1968 (dva velmi bezútěšné roky v české historii, poznamenané nacistickou a sovětskou invazí). Pomohu?

Jako syn českého přeživšího z Osvětimi, který později uprchl před komunisty, jsem byl skeptický. Ale když jsem se posadil s režisérem Wesem Andersonem a vyslechl jeho vizi, okamžitě jsem přešel od skeptika k obhájci ze stejného důvodu, proč jsem se k filmu znovu obrátil minulý měsíc: Je to jeden z nejchytřejších a nejsofistikovanějších filmů, které kdy byly natočeny o obojím. zemí. Příčiny a důsledky holocaustu.

Za prvé, jeho postavy jsou vřelými poctami třem hlavním skupinám obyvatelstva, na které se nacisté zaměřili. Gustav (Ralph Fiennes), hrdina filmu a hlavní recepční v hotelu Grand Budapest, je otevřeně bisexuál (odhaduje se, že tisíce mužů zatčených poté, co byli usvědčeni z homosexuality, zemřely v koncentračních táborech). Jeho přítel, mladý lobbista Zero (Tony Revolori), je uprchlík, jehož rodina byla zmasakrována v jejich vesnici, a zastupuje Romy a další „neárijské“ etnické menšiny, které byly rovněž terčem holocaustu. Oběma mužům pomáhá židovský právník Rep. Kovacs (Jeff Goldblum).

Zadruhé se film zaměřuje na motivace nacistů, toxickou směs předsudků, chamtivosti a pohrdání zákonem. Dmitri (Adrien Brody), vůdce organizace podobné SS („ZZ“) se zapojí do šíleného pronásledování hrdinů po celé Zubrowce, snaží se jim ilegálně ukořistit cenný obraz, napadá právní stát a nakonec i Kovacse. .

Zatřetí, a to je nejdůležitější, ukazuje se, že použití komedie ve filmu nabízí nový způsob, jak mluvit o období před druhou světovou válkou a následné komunistické éře. O těchto dobách již bylo řečeno mnoho a je to pravda. Ale jak se generace očitých svědků míjí a nové generace přicházejí s vlastní citlivostí, jak pokračovat v rozhovoru? Film to zvládá komediální optikou, což je právě to, co mi zpočátku vadilo.

Povídání o vážnějších tématech pomocí komedie je dlouhou evropskou tradicí, která sahá od Aristofana přes Voltaira přes Jonathana Swifta až po rakouského spisovatele Stefana Zweiga, jehož tvorba měla na film zásadní vliv. Tato tradice byla obzvláště silná v reálném životě v československé Zubrowce, kde se natáčel film Jaroslava Haška Dobrý voják Shawik Vyslal militarismus, romány a příběhy Franze Kafky se vysmívaly byrokracii a Havlovy komedie pomohly svrhnout komunismus.

Tito umělci pochopili, že hluboké problémy si zaslouží být nahlíženy každou lidskou optikou a snad žádný problém není hlubší než holocaust a jeho příčiny a důsledky. a GRand Hotel Budapešť Připojuje se také k tradici filmů, které tuto dobu řeší prostřednictvím humoru, včetně Chaplinova. Velký diktátor (1941, nominován na pět Oscarů), Ernst Lubitsch být či nebýt (1942, jedna nominace na Oscara) a Život je krásný (1997-1998, čtyři Oscary, osm nominací). V tomto ohledu také došlo k několika ohromujícím selháním, včetně toho Robina Williamse. Jacob lhářodehrávající se v ghettu a nejslavnější Jerry Lewis Den, kdy klaun plakalfilm, který byl zjevně tak špatný, že nebyl nikdy uveden.

Film je o našem smutku nad nespravedlností holocaustu a naší touze po záblesku světla – ale ne příliš.

Anderson se moudře vyhýbá válce samotné a masovému zabíjení, místo toho zasadil svůj film do období před a po válce. Což se hodí: jsou místa, kam by komedie měla váhat navzdory jejich důležitosti vstoupit, a vnitřek koncentračních táborů je mezi nimi určitě první. (Život je krásný Být výjimkou, která potvrzuje pravidlo.) Tento přístup je nejen pohodlný, ale také otevírá dveře divákům, kteří se možná zdráhají čelit této traumatické době v její celistvosti. I toto období je jistě potřeba nadále přímo řešit. Ale statisíce lidí, kteří by se jinak mohli stydět, film viděli a poučili se z důležitých lekcí o toleranci, vládnutí a právním státu. Na tom záleží.

Podobná jemnost charakterizuje i filmové meditace o paměti a jejím předávání. Zero se vrací do 30. let z pohledu jeho rozhovoru z roku 1968 se spisovatelem, kterého potkal. Ale setkání v roce 1968 je samo o sobě vzpomínkou, kterou spisovatel představil a uzavřel o několik let později, když se dívá do kamery a popisuje své vzpomínky na setkání. I toto je flashback: film začíná a končí tím, že student sedí před spisovatelovou pamětní bustou na židovském hřbitově v Praze a čte tytéž vzpomínky ve spisovatelově knize, Hotel Grand Budapešť. V měsíci, kdy jsme všichni hodně přemýšleli o památkové péči, tato ukázka toho, jak se příběhy předávají, hluboce rezonovala.

Nakonec film promlouvá k našemu zármutku nad nespravedlností holocaustu a naší touze po záblesku světla – ale ne příliš. Smích se vrství se smutkem, včetně začátku války a smrti v roce 1938, Zeroových smutných vzpomínek na smutný rok 1968 a nakonec památník na hřbitově. Jak říká pan Gustave: „Vidíte, v těchto barbarských jatkách, která kdysi definovala lidstvo, stále přetrvává slabý záblesk civilizace.“ Hotel Grand Budapešť Máš to taky správně a není to vtipné.