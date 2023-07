5 věcí, které možná nevíte o nové hvězdě Barcelony, Martinezovi

Madrid: Technicky nadaný obránce Martínez pohodlně s míčem u nohou a velmi pohodlně hraje na levém křídle středového obránce, což trenér Xavi Hernandez chtěl letos v létě upevnit.

Martinez je již mnoho let velkým jménem ve španělském fotbale, ale zde je pět věcí, které možná nevíte o nejnovější hvězdě Barcelony:

Má ve zvyku skórovat ze své poloviny!

Vůbec první gól Iniga v nejvyšší soutěži padl v říjnu 2011 v baskickém derby, když vstřelil útěchu v porážce Realu Sociedad 2:1 s Athletic Club v Real Areně. Pokud to nebylo dostatečně působivé, o měsíc později vstřelil svůj třetí profesionální gól přesně stejným způsobem, tentokrát aby zajistil svému týmu dramatické vítězství 3:2 nad Realem Betis v čase zranění. Jeho výkony vzbudily chválu od bývalé legendy Realu Sociedad Xabiho Alonsa, který v té době hrál za Liverpool v Anglii a který v minulosti také skóroval z podobné vzdálenosti: „Je to můj idol!“ napsal na Twitteru.

Španělský mezinárodní od mládeže až po seniorskou úroveň

Inigo se narodil v Ondarroa, pobřežním městě stejně vzdáleném mezi San Sebastianem a Bilbaem, své první kroky v mezinárodním fotbale udělal ve španělském týmu U20 v roce 2011, debutoval v roce 2013. Od té doby za svou zemi nasbíral 20 zápasů a jednou skóroval. remízou 2:2 s Českou republikou v Lize národů 2022. Byl také součástí španělského kádru pro olympijské hry 2012, ale na soutěž nebude mít hezké vzpomínky, protože byl vyloučen při svém turnajovém debutu proti Japonsku. .

Nejslavnější hráč, který kdy přeskočil mezeru v baskickém derby?

Poté, co se dostal do řad Realu Sociedad, byl roky oporou Txuri-urdin, než se v lednu 2018 přestěhoval do Athletic Clubu poté, co klub z Bilbaa zaplatil jeho klauzuli o uvolnění ve výši 32 milionů eur.

Navzdory silné sdílené identitě obou klubů a oblíbené atmosféře derby mezi fanoušky se mezi nimi na seniorské úrovni pohybuje jen velmi málo hráčů – posledním významným krokem je současný brankář Real Sociedad Alex Remiro – a Martinez jich vylosoval docela dost. Kritika v San Sebastian rozhodnutí.

Utkal se se svým starým týmem v přeplánovaném finále Copa del Rey 2020 (hrálo se v roce 2021), ale prohrál 1:0. Jeho chování po zápase, kdy i přes zklamání upřímně gratuloval bývalým spoluhráčům, bylo v médiích velmi chváleno.

Nejcennější hráč všech dob

Přestupový poplatek ve výši 32 milionů eur, který Athletic Club zaplatil Realu Sociedad za Martíneze, byl pro hráče vůbec nejvyšší v historii klubu, mnohem více než druhý nejdražší přestup na seznamu: přestup krajního obránce Youriho Berchichiho z PSG do San Mames ve výši 24 milionů eur v roce 2018.

Během pěti sezón v Athletic Club se Martínez rychle stal lídrem na hřišti, odehrál 177 zápasů a ve všech soutěžích vstřelil osm gólů.

Je druhým hráčem v historii, který hrál za Real Sociedad, Athletic Club a Barcelonu

Přesun z Bilbaa do Barcelony byl běžným jevem, protože španělští internacionálové Andoni Zubizarreta a Julio Salinas stejně jako trenér Ernesto Valverde v 80. a 90. letech utekli, ale Inigo Martínez je prvním hráčem, který hrál za oba týmy. Oba kluby už téměř 15 let od té doby, co Santi Ezquero udělal stejný skok v roce 2005.

Je také posledním z dlouhé řady hráčů, kteří hrají za FC Barcelona a Real Sociedad, a připojil se tak na seznam, který zahrnuje Claudia Brava a Antoina Griezmanna.

Byl však teprve druhým hráčem v historii, který hrál za všechny tři strany po Johnu Andonim Goikoetxeovi, který v roce 1992 vyhrál s Barcelonou Evropský pohár mezi kouzly se dvěma baskickými týmy.