Zpráva: Skotové musí zvážit finanční dopady nezávislosti

Sir John Major („Westminster by neměl odmítnout skotské referendum“, stanovisko ze dne 27. března) doporučuje, aby byly provedeny nové studie, které by informovaly skotské voliče před konáním druhého referenda o nezávislosti.

Fakta již existují, ale voliči (a politici) se zdají ochotni se jimi zabývat.

A co je nejdůležitější, Skotsko není v současné době životaschopné jako nezávislá země. Získává podporu od zbytku Spojeného království ve výši přibližně 11 miliard liber ročně. Jak je možné tyto peníze vyměnit?

Daň z příjmu lze zvýšit přibližně o 80 procent. O podobnou částku by bylo možné snížit výdaje na zdravotnictví. Pokud by měl být veřejný sektor snížen na úroveň Anglie, muselo by jít 177 000 zaměstnanců.

Ne, tyto věci se nestanou, ale změny s ekvivalentním kumulativním účinkem budou nevyhnutelné.

Skotský deficit má finanční důsledky. Šest testů, které SNP provedlo pro samostatnou minci, je fiktivních. Po získání nezávislosti, za zvuku obrovského pohlcení, se peníze přesunou do silnější ekonomiky jižně od hranice. Měnová unie, stejně jako česko-slovenská unie, bude okamžitě rozpuštěna.

To by přispělo k problému podílu Skotska na státním dluhu ve výši 170 miliard GBP. Vydali byste dluh v britské libře, v cizí měně? Pokusí se půjčit ve své nevyzkoušené měně? Nebo to prostě selhává, protože Alex Salmond v roce 2014 pohrozil, takže zbytek Velké Británie bude mít potíže?

Na tyto problémy existuje přímé řešení. Další referendum o nezávislosti by mělo být předloženo, pouze pokud skotská vláda sama vyloučí podporu Spojeného království. Zpráva bude jednoduchá. Snižte dotaci na 1 miliardu GBP na 2 miliardy GBP a mohlo by se konat referendum, ve kterém budou výsledky „ano“ i „ne“ praktické a praktické.

To by zaměřilo mysl na důsledky nezávislosti. Skoti dostanou skutečnou chuť požadované finanční úpravy. Určitě to bude mít větší dopad než „hodnocení“ a „studie“ doporučené průkopníkem.

Ian Hirst

Čestný profesor financí

Heriot-Watt University

Edinburgh, Skotsko, Velká Británie