OneHockey World oznamuje mezinárodní turnaje v Omaze

OneHockey World, mezinárodní hostitel předních mládežnických hokejových turnajů od roku 2004, ve středu oznámil, že Omaha International Invitationals se bude konat v Liberty Union Areně v říjnu 2022 a lednu 2023. „Jsme nadšeni, že můžeme do Omahy přinést mezinárodní hokej. S týmy z Ruska, České republiky, Kanady a mnoha dalších míst po celém světě přinese Omaha International Invitationals sportovním fanouškům v komunitě Omaha globální talent, řekl na tiskové konferenci Sebastian Fortier, zakladatel a generální ředitel OneHockey World. St. Mark Rath, sportovní ředitel společnosti Visit Omaha; Sebastien Fortier, CEO, OneHockey World; O oznámení hovořili koordinátorka turnaje OneHockey World Erin Kluck a Felix Enderman, zástupce náčelníka štábu kongresmana Dona Bacona. Kluck řekl, že nadějí je přilákat místní školy k hrám prostřednictvím exkurzí. „Příležitost pro místní školy dozvědět se o kultuře, lidech a sportech mezinárodního sportovního týmu je jedinečná. Doufáme, že děti z oblasti metra budou nadšené z toho, že do Omahy přijede hokej světové úrovně a že školy přijmou vestavěné vzdělávací příležitosti, které tyto akce poskytují,“ řekl Kluck. Elitní divize AAA 2010 a 2011 budou soutěžit 19. až 23. října 2022 a Elitní divize AAA 2012 a 2013 budou soutěžit 25. až 29. ledna 2023. Týmové přihlášky a další informace mohou být naleznete na webových stránkách OneHockey World, www. .onehockey.com.

