Novinky Chicago Blackhawks: Galvas tagy; Olczyk je považován za hlavního turnajového analytika NHL

Další návrh Blackhawks se oficiálně připojil k organizaci v pátek ráno jako obránce Jakub Galvas – výběr pátého kola (celkově 150.) v roce 2017 Projekt NHL Podepsat dvouletou vstupní smlouvu:

Vypracoval to # Černý jestřáb V roce 2017 # Anime, Galvas nastřílel 11 bodů (2G, 9A) v 47 zápasech s Jukuritem finské elitní ligy (Liiga). Jeho 11 bodů se umístilo na třetím místě mezi obránci Jokoretu.https://t.co/b0hXZA2fTg Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 6. května 2021

Dohoda nezačne, dokud nezačne příští sezóna a drží roční strop ve výši 867 500 $.

Galvas je 5 stop 11 lb obránce a 161 liber rodák z České republiky, který byl v roce 2019 náhradním kapitánem za svou domovskou zemi Mladí lidé na celém světě. Když se 15. června dožil 22 let, v posledních dvou sezónách hrál ve Finsku poté, co většinu svých dospívajících let strávil hraním ve své vlasti. Scott Powers Sportovec Nedávno to bylo podrobné Galvas se přestěhoval z České republiky do Finska„Která byla součástí vývoje, který mu vynesl smlouvu NHL.

Vzhledem k počtu mladých hráčů, kteří již hrají za Blackhawks, a několika dalším, kteří v Rockfordu dělají velký ledový čas, je pro Galvase stále těžká bitva prolomit tým NHL v Chicagu. Tento krok ale naznačuje, že Galvas se v posledních několika sezónách zlepšoval a přidal k počtu hráčů z draftu 2017, kteří si odnesli smlouvu NHL:

S podpisem Jakuba Galvase dnes # Černý jestřáb Do své náborové třídy pro devět hráčů v roce 2017 podepsali šest hráčů. Ri️ Henri Jokiharju (obchod s Buffalo)

I️ Ian Mitchell

Alt️ Andrei Altiparmakyan

^ Evan Barratt

^ Tim Soderlund

Rob Lavigne

Parker Fu

^ Jacob hlavy

Josh S. Brandon Cain (@ brandonmcain) 6. května 2021

To pro hokej nic moc neznamená, ale tady je fotka Galvase s Adamem Bookfestem z prospektivního tábora Blackhawks v červenci 2019, kdy potenciální klienti zjevně chodili na lekce výživy:

Kdekoli v hokejovém světě zůstanou fanoušci Blackhawks známým hlasem s vysíláním NHL, když v nadcházející hokejové sezóně přejdou z NBC Sports na Turner / ESPN. Podle korespondenta sítě NHL Craiga Morgana Ed Olczyk souhlasil se smlouvou, díky níž se od příštího podzimu stane Turnerovým hlavním analytikem:

Poté, co to vyslechl po rozhovorech s Turnerem a ESPN, Eddie Olczyk souhlasil s pětiletou dohodou, která se od příští sezóny stane vedoucím analytikem NHL.

Slovo je Olczyk bude mít i nadále zdarma pokrytí dostihů NBC.

Poslechněte si také Ray Ferraro, který se stane hlavním analytikem ESPN. – Craig Morgan (@CraigSMorgan) 6. května 2021

Pozoruhodné opomenutí: Pierre McGuire.