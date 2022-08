Věděli jste, že můžete pojmenovat planetu?

obrázek : IAU OAO / NARIT

Od chvíle, kdy NASA, Evropská vesmírná agentura a Kanadská vesmírná agentura v prosinci 2021 vypustily vesmírný teleskop Jamese Webba, jsme obdrželi některé z nejneobvyklejších snímků vesmíru (nebo kdekoli, opravdu), jaké byly kdy pořízeny.

velký A Energie vesmírný dalekohled Byl také zaneprázdněn pozorováním nových systémů exoplanet – a teď, Mezinárodní unie astronomů (IAU) Rád by získal nějakou pomoc od veřejnosti a jmenoval 20 z nich. Správně: toto je vaše šance pojmenovat planetu. Zde je to, co potřebujete vědět.

Jak pojmenovat planetu

Nejprve několik upřesnění. Exoplaneta je planeta mimo naši sluneční soustavu. „Systém exoplanet“ je Exoplaneta a její hostitelská hvězda.

A od roku 1919 má Mezinárodní astronomická unie za úkol katalogizovat nebeská tělesa a vytvářet konzistentní konvence pro jejich pojmenování (mimo jiné) – což vysvětluje, proč mají nebeská tělesa. Název ExoWorlds 2022 Soutěž o pojmenování 20 extrasolárních planetárních systémů.

Jak se přihlásit do soutěže NameExoWorlds 2022

Toto je týmový projekt, takže než začnete přemýšlet o jménech, budete se muset spojit dohromady, nebo se připojit k nějakému, který již existuje. A ne ledajaký tým: podle Mezinárodní astronomické unie „sestávající ze studentů a pedagogů, astronomických nadšenců, amatérských astronomů a exoplanetologů“. ale Počet lidí, kteří se mohou připojit, není omezen Tým.

Jakmile shromáždíte (nebo se připojíte) ke svému vysněnému týmu, je čas pustit se do práce. Je tam kloub instrukce A Gramatika Všechny podrobnosti si můžete přečíst dále, ale zde je základní přehled toho, co bude váš tým muset udělat:

Vyberte si systém z 20 ExoWorlds

Uspořádejte akci na zvýšení povědomí o astronomii související s exoplanetami

Navrhněte název exoplanety a její hostitelské hvězdy ve vašem jazyce a vysvětlete kulturní kontext

Zaregistrujte svůj tým a odešlete svůj návrh jména (v písemné formě + video ve formátu) Prostřednictvím tohoto formuláře

dobrý tisk

Rozdíl můžete poslat Jeden záznam – znamená dvojici jmen: jedno pro exoplanetu a jedno pro hostitelskou hvězdu. Všechny návrhy musí být předloženy do 11. listopadu 2022. Poté budou prozkoumány a posouzeny a 20. března 2023 budou vyhlášeni vítězové.