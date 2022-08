Maximilian Kieffer vyhrává Czech Masters s prvním titulem

Vysuke Ojesed, Česká republika (AFP) – Maximilian Kieffer skončil s výsledkem 6 pod 66 a vyhrál v dešti sužovaném Check Masters svůj první nedělní titul na European Tour.

Kieffer skončil v Albatros Golf Resort u Prahy o jednu ránu před lídrem noci Gavinem Greenem s celkovým počtem 16 pod 200.

Hra byla na sobotu přerušena poté, co bylo hřiště zatopeno po vydatném dešti krátce po začátku třetího kola. Kolo pokračovalo v neděli, když se šampionát ustálil na 54 jamkách.

První trofej pro 32letého Kieffera přišla poté, co na Tour skončil čtyřikrát jako vicemistr. Stal se také prvním Němcem, který vyhrál od doby, kdy Marcel Siem vyhrál v roce 2014 BMW Masters.

„Teď je těžké říct, co to znamená, nevím,“ řekl Kiefer. „Je to skvělé. Ztrácím slova,“

Kieffer zahájil turné čtyři rány za Greenem a odrazil bogey na 15. místě s rozhodujícím sedmým ptákem turnaje v paru 4 17 a dostal se do vedení.

„Myslel jsem, že budu potřebovat alespoň dalšího létajícího ptáka, protože Gavinovi bylo sedmnáct,“ řekl Kiefer. „V sedmnácti jsem se snažil být agresivní.“

Green vedl v posledním kole o tři rány, ale Malajsijec zasáhl vodu ve 14. místě a zahrál double bogey po třech trefách v číslech 1, 6 a 10, což umožnilo Kieferovi a Tapio Polkanenovi z Finska, aby ho vytáhli do čela žebříčku. ve věku do 15 let.

Green (71) vyrovnal svůj nejlepší výsledek na turné, když skončil v roce 2017 na India Open druhý.

Polkanin omráčil poslední osmnáctou jamku a získal 67. kartu a remizoval s Jihoafričanem Louisem de Jaggerem (68) a obsadil třetí místo s další ranou.

