Američtí představitelé tvrdí, že Rusko vypustilo na Ukrajinu silné hypersonické střely. Tady je to, co víme

Zatímco ukrajinská armáda v sobotu jen málo zmiňovala útočné operace ruských sil kolem Kyjeva a v některých částech jihu, na východě pokračovaly boje.

Záchranné služby uvedly, že dvě děti byly zabity ve městě Rubijn poté, co byly vytaženy z trosek bytového domu, který byl bombardován ruskou dělostřeleckou palbou.

Při zřícení stejné budovy zemřela také žena. Její dcera přežila a byla ve stabilizovaném stavu.

Nějaký kontext: Robyzhny je součástí skupiny malých měst a vesnic, které jsou stále v ukrajinských rukou, ale nacházejí se poblíž dvou samostatných proruských států na východní Ukrajině.

Poslední hodnocení války ukrajinské armády ukazuje, že je považována za ohnisko ruského tažení na východě – spojit dvě pevnosti kolem Luhansku a Doněcku s územními zisky dosaženými na severozápadě v oblasti kolem Charkova.

Sobotní denní aktualizace od armádního ústředního velení – zveřejněná brzy odpoledne – hlásila sérii ruských útoků s „hlavním úsilím zaměřeným na pokusy dobýt Severodoněck, Rubeznyj a Popasnou“.

Více úmrtí a ničení: V pátek místní ukrajinské úřady uvedly, že čtyři lidé byli zabiti a deset zraněno, když ruské dělostřelectvo zahájilo palbu na řadu komunit v oblasti.

Celkem bylo bombardováno 54 budov, včetně 19 bytových domů a dvou zdravotnických středisek, řekl okresní šéf Serhi Haiday.

Dodávky plynu byly přerušeny do 23 měst a vesnic a do konce dne byl odpojen přívod elektřiny do 26 měst.

Hayday řekl, že mnoho zraněných v posledních dnech bylo mezi 700, kteří byli v sobotu evakuováni přes humanitární koridor.