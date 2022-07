Britský premiér Boris Johnson oznámil svou rezignaci poté, co desítky kolegů rezignovaly kvůli sérii skandálů

Londýn – po vzdoru Odmítá výzvy k jeho rezignaciBritský premiér Boris Johnson ve čtvrtek řekl, že odstoupí z čela své strany, což nakonec povede k jeho odvolání z nejvyšší funkce v zemi. Johnson v projevu k národu před svou 10. kanceláří v Downing Street poděkoval Britům za „obrovské privilegium“, které mu poskytli, ale řekl, že souhlasí, že je čas, aby jeho Konzervativní strana měla nového vůdce.

„Nyní je jasné, že vůlí konzervativního parlamentu je, aby pro tuto stranu byl nový vůdce, a tedy nový premiér,“ řekl Johnson. „Dnes jsem jmenoval vládu, která bude sloužit, jak budu já, dokud nebude na jeho místo jmenován nový vůdce.“

Britský premiér Boris Johnson učinil prohlášení na Downing Street v Londýně, Británie, 7. července 2022. Henry Nichols/Reuters



Dříve ve čtvrtek BBC uvedla, že Johnson hodlá pokračovat ve funkci premiéra až do podzimu. Tento plán byl brzy zpochybněn kolegy konzervativci.

BBC News cituje konzervativního zákonodárce a bývalého národního ministra obchodu Kwasiho Quartinga, který prohlásil, že země, a nejen strana, potřebuje nového vůdce „co nejdříve to bude možné“. Wassila může zůstat do října. Je nesmysl si myslet, že může.“

Bývalý premiér John Major napsal skupině konzervativních poslanců, kteří rozhodovali o harmonogramu výběru nového lídra strany, a řekl, že Johnsonovi by nemělo být dovoleno zůstat ve funkci až do podzimu.

„V zájmu obecného blaha země by Johnson neměl zůstávat v Downing Street – když nemůže získat důvěru Dolní sněmovny – déle, než je nutné k hladkému přechodu vlády,“ napsal Major.

Vůdce opoziční Labouristické strany Keir Starmer řekl, že Johnson „musí odejít. Nemůže se udržet“ jako prozatímní premiér. Pokud Johnson neodstoupí z funkce premiéra, Starmer varoval, že „labouristé v národním zájmu budou hlasovat o nedůvěře. Protože to nemůže pokračovat.“

Johnsonovo oznámení přišlo po výlevu vysoce profilované rezignace členy jeho kabinetu začátkem tohoto týdne a členové jeho strany vyzývají k jeho odchodu.

Johnson ve svém prohlášení poděkoval voličům za to, co nazval „neuvěřitelným mandátem“ a řekl: „Důvod, proč jsem v posledních několika dnech dělal, co je v mých silách, abych i nadále vykonával tento mandát osobně, nebyl jen ten, že jsem chtěl ano, ale cítil jsem, že je mojí prací, povinností a povinností vůči vám pokračovat v plnění toho, co jsme slíbili.“

Britský „úžasný a darwinovský“ systém by podle něj vytvořil nového vůdce tak oddaného, ​​jak byl, ale „jak jsme viděli ve Westminsteru, stádní instinkt je silný, a když se stádo pohne, pohne se. A moji přátelé, v politika, nikdo není víc než nepostradatelný.“

Johnson řekl, že podpoří každého, kdo bude zvolen za nového vůdce konzervativců, a k posměchu davu shromážděnému v nedaleké ulici přímo britské veřejnosti řekl, že ví, že „bude spousta lidí, kteří se budou cítit dobře, a možná dost těch, kteří budou zklamáni.“ Také. A chci, abyste věděli, jak jsem smutný, že se vzdám té nejlepší práce na světě. Ale to jsou zlomy.“

Dříve ve čtvrtek, když se objevily zprávy o Johnsonově rozhodnutí poprvé rezignovat, konzervativní poslanec Tobias Ellwood řekl BBC, že je rád, že Johnson „rozpoznal škody způsobené nejen na stranické značce, ale také na našich mezinárodních akciích“ a rozhodl se. odstoupit.

Johnsona zachvátila dlouhá řada skandálů, z nichž poslední se týkal bývalého ministra vlády Chrise Pinchera, který nedávno rezignoval poté, co byl obviněn z obtěžování dvou mužů. Pincher byl jmenován Whipovým zástupcem Johnsonem a premiér zpočátku tvrdil, že si nebyl vědom obvinění z pochybení proti Pincherovi. Johnsonův úřad dvakrát změnil oficiální verzi toho, co se premiér během minulého týdne dozvěděl, protože se objevují nové informace.

Zrovna minulý měsíc Johnson těsně Přežil hlasování o nedůvěře jeho stranou. V dubnu dostal od policie pokutu za porušení omezení COVID-19 během britské protipandemické uzamčení, kdy Účastnil se večírků ve svém oficiálním sídle.

Ve středu, i poté, co desítky členů jeho kabinetu rezignovaly, se Johnson tvářil vzdorovitě.

Ve středu odpoledne řekl Dolní sněmovně v britském parlamentu: „Upřímně řečeno… úkolem premiéra v obtížných podmínkách, kdy je mu dán obrovský mandát, je pokračovat. To je to, co budu dělat.“ . Udělal.“

Během tohoto setkání byl Johnson opakovaně kritizován a několik ministrů opozičních stran na něj naléhalo, aby odstoupil. Na konci jednání bylo slyšet skandování zákonodárců: „Sbohem, Borisi!“

Pro členy kabinetu, kteří v úterý a ve středu rezignovali, se skandál Pincher zdál být poslední kapkou.

„Šlápnutí po laně mezi loajalitou a bezúhonností se v posledních měsících stalo nemožným a pane předsedo, nikdy nebudu riskovat ztrátu své integrity,“ řekl Sajid Javid, bývalý ministr zdravotnictví, ve svém prohlášení o rezignaci na středečním zasedání parlamentu.

Javid řekl, že dal premiérovi naposled výhodu pochybnosti.

Johnsonovo téměř tříleté působení ve funkci premiéra si pravděpodobně zapamatuje jeho odvolání z Británie Kontroverzní „brexit“ z Evropské unievěc, za kterou bojoval a bojoval za ni od několika posledních měsíců ve svém předchozím zaměstnání jako starosta Londýna.

Bezprostředně po referendu v roce 2016, kdy britští voliči těsně souhlasili s vystoupením z Evropské unie, byl Johnson jmenován britským ministrem zahraničí tehdejší premiérkou Theresou Mayovou.

V roce 2018 však na tuto pozici rezignoval kvůli tomu, co tvrdil, že Mayová není schopna vyjednat s Evropskou unií dohodu o brexitu.

Asi o rok později byla sama May nucena odstoupit poté, co členové její Konzervativní strany odmítli několik navrhovaných dohod o brexitu. Johnson Byl vybrán, aby ji nahradil. Johnsonova dohoda o vystoupení z Evropské unie byla nakonec schválena britským parlamentem a Spojeným královstvím až v prosinci 2019 oficiálně odešel Evropské unie následující měsíc.

trendy novinky