Body, které je třeba dokázat pro všechna finále Ligy čtyř národů

Nizozemský obránce Nathan Ake (vpravo) vyhrál minulý víkend Ligu mistrů s Manchester City před finále Ligy národů (John Theis)

Čtyři nejsilnější evropské týmy, které chtějí jít ve stopách Portugalska a Francie, bojují tento týden o vítězství ve třetím ročníku Evropské ligy národů.

Domácí Nizozemí se v prvním semifinále střetnou ve středu v Rotterdamu s Chorvatskem, v Enschede se ve čtvrtek před nedělním finále střetnou Španělsko a Itálie.

Žádný z „final four“ nezískal trofej za více než deset let, s výjimkou Itálie – ačkoli mistři Evropy 2020 mají co dokázat poté, co se nekvalifikovali na mistrovství světa 2022.

Dvouletý turnaj odstartoval v roce 2018 a přinesl evropským národům více soutěžních zápasů než mezinárodních přátelských utkání, přičemž čtyři vítězové nejsilnější skupiny skupiny A postoupili do čtvrtého kola.

V Kataru se dostal do čtvrtfinále, posledním úspěchem Nizozemska bylo mistrovství Evropy 1988.

„Můžeme psát historii,“ řekl v sobotu novinářům trenér týmu Ronald Koeman.

„Vždycky šlo o mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, ale teď se přidala Liga národů.

„Stále se mluví o roce 1988, kdy bylo (na turnaji) osm týmů. To mluví za vše.“

Koeman byl na vrcholu, když Nizozemsko skončilo na druhém místě Portugalska v prvním finále Ligy národů v roce 2019.

Trenér, který později odešel do Barcelony, ale vrátil se v lednu, doufá, že jeho domácí výhoda požene jeho stranu dopředu.

„Hráči se prosazují a jsou lepší jako tým,“ řekl Koeman UEFA.

Nizozemsko ve skupině A4 překonalo Belgii, Polsko a Wales a dostalo se do finále.

V cestě jim stojí Chorvatsko, které na mistrovství světa dokázalo svou sílu tím, že vytlačilo oblíbenou Brazílii a nakonec skončilo třetí.

Pro některé hráče, včetně maestra středního pole Realu Madrid Luky Modriče, představuje turnaj jednu z posledních šancí vyhrát trofeje na mezinárodní úrovni – což se Chorvatsku nikdy nepodařilo.

„Bylo by skvělé vyhrát Ligu národů a získat titul pro Chorvatsko,“ řekl UEFA útočník Andrej Kramarič.

„Pro řadu starších hráčů to vypadá jako skvělá příležitost oslavit naši mezinárodní kariéru trofejí.“

Chorvatsko porazilo v Paříži Francii na cestě do čela skupiny A1 a skončilo také před Dánskem a Rakouskem.

Nizozemsku i Chorvatsku Zlatka Daliče budou kvůli zranění chybět hlavní obránci Matthijs de Ligt a Josko Guardiol.

– Středomořské derby –

Španělsko skončilo ve finále v roce 2021 na druhém místě za Francií a v prvním zápase porazilo Itálii.

Oba týmy se proti sobě několikrát postavily na velkých scénách, včetně semifinále Eura 2020, kde Itálie postoupila na penalty, než porazila Anglii a zvedla trofej.

Naposledy Španělsko vyhrálo pohár na Euru 2012 a ve finále rozdrtilo Itálii 4:0.

Tým Luise de la Fuenteho dorazil na turnaj pod tlakem poté, co v březnu v kvalifikaci o Euro 2024 prohrál se Skotskem 2:0.

Trenér byl překvapivým náhradníkem za Luise Enriqueho po odchodu Španělska z mistrovství světa z rukou Maroka v osmifinále.

Brankář Unai Simon řekl, že španělský herní styl se pod de la Fuentem příliš nezměnil.

„Jdeme trochu příměji, ale celkově se to moc nezměnilo,“ řekl Simon na pondělní tiskové konferenci.

„Jsou oblasti, které se mění a my se tomu musíme přizpůsobit (ale) máme základní prvky a s nimi projdeme všechno proti Itálii.“

Španělsko se dostalo do čtvrtfinále pod vedením Luise Enriqueho, když ve skupině A2 porazilo Portugalsko, Švýcarsko a Česko.

Trenér Itálie Roberto Mancini povolal do finále pět hráčů Interu Milán, kteří dorazí po druhém místě ve finále Ligy mistrů.

Rodri, který vstřelil vítězný gól Manchesteru City v Istanbulu, je součástí španělského kádru.

Po vynechání mistrovství světa nabízejí poslední čtyři zápasy Itálii další šanci protáhnout svaly.

Mancini říká, že kampaň Ligy národů mu umožnila zahlédnout některé vycházející hvězdy země, včetně Giacoma Raspadoriho z Neapole a Wilfreda Genonta z Leedsu.

„Je mi velkým potěšením nechat tyto mladíky hrát v tak významných zápasech,“ řekla Lueva.

„To, že soutěžili v tak vysokých hrách, jim rozhodně pomohlo růst.“

Skupinu C vyhrála Itálie před Německem, Anglií a Maďarskem.

lbs/mw