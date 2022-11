Namátkou: Trenéři Pokémon Scarlet a Violet odhalili legendární závadu BLJ

Jak jste již možná viděli, Pokémon Scarlet and Violet Dodává se se specifickou závadou, kterou lze využít ke zneužití hry různými způsoby. Je to v podstatě ekvivalent Pokémona Super Mario 64Pochybný Dlouhý skok zpět Glitch – často zkráceno na BLJ.

Tento krok byl úzce spojen se sprintem ve verzi Super Mario 64 z roku 1996 také strakatý v Pokémon Legends: Arceus Při startu byl nyní spatřen v karmínové a fialové barvě. Je to tak jednoduché, jako vylézt na legendární Corydon nebo Myridon a odtud vylézt na Mt. Můžete dokonce rychle vytvářet části hry. Zde je pohled:

Centro Pokémon: „V #ScarletViolet byla objevena chyba, která umožňuje včasné škálování. Koraidon/Miraidon by normálně uklouzl, pokud byste se pokusili skočit a vylézt na svah, aniž byste měli tuto schopnost, ale ukázalo se, že je to tak jednoduché jako skákání vzad, takže žádné uklouznutí. “

viz chyba popisu v en # Scarlett Violet que permite upward escalation antes de tiempo. Normalmente Koraidon / Miraidon se resbalan a intentas brincar y escar una pendiente sin tener la habilidad, pero resulta que es tan simple como brincar hacia atras para que no se resbale. pic.twitter.com/fqgWyNoLJv CentroPokémon 17. listopadu 2022

Pokud jde vůbec o Game Freak nebo The Pokémon Company, mohou vydat patch. Zatím – je to ve hře a pravděpodobně si to můžete vyzkoušet sami, pokud máte kopii Scarlet nebo Violet.

Vyzkoušeli jste tento nechvalně známý tah Super Mario 64 v nových hrách Pokémon? Dejte nám vědět do komentářů.