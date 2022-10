Tom DeLong nazývá nové LP Blink-182 „Progressive,“ Fan Reaction

Minulý týden byl pro fanoušky Blink-182 velmi vzrušující, protože nově sjednocené klasické trio oznámilo kompletní reunion turné. A Sdíleli svou první novou píseň s Tomem DeLongem („Edging“). Nyní se DeLonge podělil o několik úžasných a zajímavých myšlenek o tom, co můžeme očekávat od jejich pokračování pro rok 2019 devět.

Včera (15. října) se zakládající kytarista/zpěvák vydal na Twitter, aby prozradil některé podrobnosti týkající se nového (a momentálně nepojmenovaného) studiového LP kapely.

Jak můžete vidět z jeho tweetu níže, tvrdí, že bude mít „nejpokročilejší a nejkvalitnější hudbu“, jakou kdy měli. Dodal: „Upřímně řečeno, zadržuji dech, když slyším tyto další písně. Honování je zábava a perfektní způsob, jak vám připomenout, abyste se znovu bavili. Ale jen počkej.“

Jeho příspěvek přirozeně za posledních 24 hodin obdržel tisíce tweetů a lajků a také stovky citovaných tweetů. Není divu, že naprostá většina odpovědí vykazovala velkou podporu a očekávání.

Níže se podívejte na několik nadšenců:

Samozřejmě je to již více než deset let, co DeLonge, kytarista/zpěvák Mark Hoppus a bubeník Travis Barker spolupracovali (v roce 2012) psi jedí psy EP). Pokud je „Edging“ něco, co se dá očekávat, cokoli se uvaří příště, určitě stojí za to počkat!

Pokud jde o DeLongeho bývalého nástupce, Matta Skipu (který je ve skupině od roku 2015), nedávno reagoval pozitivně na to, že viděl konec svého času s Blink-182.

Nakonec se můžete podívat na všechna oznámená data reunionového turné 2023 – 2024 níže. Získejte vstupenky zde!

Termíny mezinárodního turné Blink-182 2023-2024

11. března 2023 – Tijuana, Mexiko @ Imperial GNP

14. března 2023 – Lima, Peru na Estadio San Marcos

17.–19. března 2023 – Buenos Aires, Argentina @Lollapalooza

17.–19. března 2023 – Santiago, Chile @Lollapalooza

21.–22. března 2023 – Asuncion, Paraguay @TBA

23.–26. března 2023 – Bogotá, Kolumbie, výlet společnosti Estereo

24.–26. března 2023 – Sao Paulo, Brazílie @Lollapalooza

28. března 2023 – Mexico City, Mexiko @ Palacio de los Deportes

1.–2. dubna 2023 – Monterrey, Mexiko @ TBA

4. května 2023 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Ctr

6. května 2023 – Chicago, Illinois @ United Ctr

9. května 2023 – Detroit, Michigan @ Little Caesars Arena

11. května 2023 – Toronto, Kanada, Scotiabank Arena

12. května 2023 – Montreal, Kanada @Bell Ctr

16. května 2023 – Cleveland, Ohio @ Rocket Mortgage Fieldhouse

17. května 2023 – Pittsburgh, Pennsylvania. @ PPG Paints Arena

19. května 2023 – New York, NY @ Madison Square Garden

20. května 2023 – Belmont Park, NY @ UBS Arena

21. května 2023 – Boston, MA @ TD Garden

23. května 2023 – Washington, DC v Capital One Arena

24. května 2023 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

26. května 2023 – Baltimore, MD @ Baltimore Arena

27. května 2023 – Hershey, Pennsylvania. @ Stadion Hershey Park

14. června 2023 – Phoenix, Arizona

16. června 2023 – Los Angeles, CA @ Bank of California Stadium

20. června 2023 – San Diego, CA @ Pechanga Arena

22. června 2023 – San Jose, CA @SAP Ctr

23. června 2023 – Sacramento, CA @ Golden 1 Ctr

25. června 2023 – Seattle, Washington. @ Climate Pledge Arena

27. června 2023 – Vancouver, Kanada @ Rogers Arena

29. června 2023 – Edmonton, Kanada @Rogers Place

30. června 2023 – Calgary, Kanada @Scotiabank Saddledome

3. července 2023 – Denver, Colorado. @ Ball Arena

5. července 2023 – Dallas, TX @ American Airlines Ctr

7. července 2023 – Austin, TX @Moody Ctr

8. července 2023 – Houston, TX @ Toyota Ctr

10. července 2023 – Tampa, FL @ Amalie Arena

11. července 2023 – Prezentováno. Lauderdale, Florida. @ FLA Live Arena

13. července 2023 – Atlanta, Ga. @ State Farm Arena

14. července 2023 – Charlotte, NC @Spectrum Ctr

16. července 2023 – Nashville, Tenn. @ Bridgestone Arena

2. září 2023 – Glasgow, Skotsko @ OVO Hydro

4. září 2023 – Belfast, Irsko, SSE Arena

5. září 2023 – Dublin, Irsko @3Arena

8. září 2023 – Antverpy, Belgie @Sportpaleis

9. září 2023 – Kolín nad Rýnem, Německo @ Lanxess Arena

12. září 2023 – Kodaň, Dánsko @ Royal Arena

13. září 2023 – Stockholm, Švédsko @ Avicii Arena

14. září 2023 – Oslo, Norsko @Spektrum

16. září 2023 – Berlín, Německo @ Mercedes-Benz Arena

17. září 2023 – Hamburk, Německo @ Barclays Arena

19. září 2023 – Praha, Česká republika @ O2 Arena

20. září 2023 – Vídeň, Rakousko @ Stadthalle

2. října 2023 – Lisabon, Portugalsko @ Altice Arena

3. října 2023 – Madrid, Španělsko @ Wizink Center

4. října 2023 – Barcelona, ​​​​Španělsko @ Palau Sant Jordi

6. října 2023 – Bologna, Itálie @ Unipol Arena

8. října 2023 – Amsterdam, Nizozemsko @Ziggo Dome

9. října 2023 – Paříž, Francie @ Accor Arena

11. října 2023 – Londýn, Anglie @ The O2

14. října 2023 – Birmingham, Anglie @ Utilita Arena

15. října 2023 – Manchester, Anglie @ AO Arena

21. října 2023 – Las Vegas, Nevada. @ Když jsme byli mladí

9. února 2024 – Perth, Austrálie @ RAC Arena

11. února 2024 – Adelaide, Austrálie @ Entertainment Ctr

13. února 2024 – Melbourne, Austrálie na stadionu Roda Lavera

16. února 2024 – Sydney, Austrálie, Qudos Bank Arena

19. února 2024 – Brisbane, Austrálie @ Entertainment Ctr

23. února 2024 – Auckland, Nový Zéland @ Spark Arena

26. února 2024 – Christchurch, Nový Zéland @ Christchurch Arena