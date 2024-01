Film o českých lyžařských průkopnících a skrytém příběhu odvahy

Někteří jako tento český projekt vás zvou ponořit se do bolestivé, ale působivé kapitoly českého dědictví s The Last Race.

Poutavý snímek rekonstruuje tragické události vůbec první česko-německé běžecké soutěže a neopomíjí ani donedávna české veřejnosti neznámé okolnosti. Podívejte se na toto dílo s anglickými titulky 16. ledna v kině Aero a připojte se k pofilmové Q&A session s režisérem filmu Tomášem Hodanem.

Poslední závod (viz Traktor) vypráví příběh Hahna a Vrbaty, českých lyžařských průkopníků, o jejichž tragickém osudu se ve školách učí dodnes. Psal se rok 1913, kdy Hahn a jeho kamarád Vrbata zemřeli během lyžařského závodu, který měl být vůbec prvním česko-německým běžeckým závodem.

K nešťastným událostem došlo v Krkonoších, nazývaných také Krkonoše, těsně před vypuknutím 1. světové války, kdy se vztahy mezi Němci a Čechy vyostřily kvůli dlouhé historii etnických, kulturních a politických rozdílů.

V té době byly české země součástí Rakousko-Uherska, ale Češi stále více přijímali svou národní identitu. Ve filmu je jasně zachycena pozdní fáze tzv. české národní renesance.

V roce 1956 měl premiéru film Synové hor, také spojený s touto lyžařskou tragédií. Režisér Cenik Duba však zapomněl zachytit dalšího významného sportovce, který neváhal nasadit život, aby zachránil svého českého rivala.

Tou osobou byl Emmerich Rath, Němec a vynikající sportovec, kterého se komunistický režim snažil vymazat z našich vzpomínek. Německé hrdinství se tehdy do zdejšího vyprávění nehodilo.

V roce 2022 měl premiéru The Last Race. Režisér Tomáš Hodan se rozhodl vrátit Rathovo jméno na světlo a dát mu čest, kterou si zaslouží. S využitím historických záznamů se The Last Race jeví jako strhující portrét odvahy a odolnosti uprostřed nemilosrdných rozmarů přírody.

Zasněžené krajiny českého pohraničí jsou úchvatným obrazem. Anglicky mluvící diváci dostanou příležitost zeptat se režiséra na jeho hloubkový předprodukční výzkum a drsné podmínky na natáčení ve vyhrazené sekci otázek a odpovědí, která se konala po promítání v kině Aero 16. ledna.

