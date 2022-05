David Pastrňák škádlí návrat Davida Krejčího do Bruins?

Ať už se David Krejčí vrátí do Bostonu hrát za Bruins nebo ne, David Pastrňák rozhodně vypadá, že dělá svou práci, aby se tak stalo.

Poté, co o víkendu s Krejčím pomohli České republice k zisku bronzové medaile na mistrovství světa, zveřejnil Pastrňák v úterý na Instagram video, jak Krejčí šel po ulici. V 9sekundovém videu Pasternak řekl: „Co se děje, Krrischi? Vrátíš se příští rok do Bostonu?“

Craigsey, který se vrátil hrát do své rodné země po sezóně 2020-21, by se jen usmál, což by se dalo vysvětlit mnoha způsoby. Může to znamenat ano. může znamenat ne. Může to znamenat, že se někteří přátelé jen smějí.

Když se ale Craigie rozhodl vrátit domů, což pro něj bylo velmi těžké rozhodnutí, nechal otevřené dveře pro možný návrat do Bostonu. A GM Don Sweeney, jehož prodloužení smlouvy ještě nebylo oznámeno, nezavřel dveře možnosti návratu mazaného ústředního muže. Sweeney nedávno řekl, že byl v průběhu sezóny v kontaktu s Krejčím, aby zjistil, jestli se nechce vrátit na konci své sezóny v České republice do play off s B – to by bylo hodně daleko, vzhledem k tomu, že by to udělal. Musel vyklidit koncese – ale řekl, že se základny už dva měsíce nedotkl.

„Opět se musí postavit z mnoha důvodů. Zdá se, že stále oceňuje hraní hry a vysokou soutěživost a byl velmi produktivní,“ řekl Sweeney na konci sezóny před dvěma týdny. to se stává, ale opět je to pro mě v tuto chvíli dost hypotetické. Přejdu ten most, až bude představen.“

Pokud se Krejčí bude chtít vrátit, tak jediné, co stojí v cestě, je najít peníze pod platovým stropem. Béčka mají pod kapotou jen dva miliony a budoucnost Patrice Bergerona stále není určena.

Když už nic jiného, ​​z videa se fanouškům Bruins roztřásly jazyky.