Priyanka Chopra Jonas odpočívá sledováním finále Wimbledonu, viz fotografie a videa

Světová ikona Priyanka Chopra Jonas je vidět, jak si užívá finále žen ve Wimbledonu 2021 v přímém televizním přenosu. Na svém instagramovém profilu sdílela fotografie a videa svého odpočinku v davu.

Zápas skončil vítězstvím Australanky Ashleigh Bartyové nad její českou soupeřkou Karolínou Plíškovou. Toto vítězství bylo Ashleyho prvním wimbledonským titulem a druhým grandslamovým titulem.

PeeCee je vidět sledovat zápas s Natasha Poonawala, podnikatelka a manželka generálního ředitele Serum Institute of India, Adar Poonawala. (Foto: Priyanka Chopra / Instagram)

“Úžasná hra!” Gratulujeme těmto úžasným ženám! Ashleigh Barty a Karolína Plíšková, “napsala Priyanka Chopra. (Foto: Priyanka Chopra / Instagram)

PeeCee je vidět sledovat zápas s Natasha Poonawala, podnikatelka a manželka generálního ředitele Serum Institute of India, Adar Poonawala. Mezi účastníky byla také vévodkyně Kate a princ William, kteří seděli před Priyankou a Natašou.

Priyanka, která po zápase sdílela fotografii dvou soupeřek, napsala: “Úžasná hra! Gratulujeme těmto úžasným ženám! Ashley Barty a Karolína Plíšková.”

Na pracovním poli má Priyanka ve své Kočce čtvrtou Matrix a romantické drama Script for You. Matrix 4 přináší zpět Lanu Wachowski. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson a Daniel Bernhardt reprízují své role z předchozích filmů, zatímco k této franšíze se s výjimkou Priyanky připojují mimo jiné Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff.

Matrix 4 or Text for You zatím nemá datum vydání. Priyanka se také objeví v televizní show Citadel, kterou produkoval Patrick Moran a režiséři filmu Avengers: Endgame, bratři Russo. V obsazení jsou také Richard Madden, Roland Muller a Stanley Tucci.

Priyanka Chopra byla naposledy viděna ve filmu The White Tiger, adaptaci Netflixu stejnojmenného románu Aravind Adiga z roku 2008, který také produkovala.