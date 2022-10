Federer zanechá větší stopu než Djokovič. Ikona větší než Nadal | tenisové novinky

Dohromady tito tři dominovali mužskému tenisu, který nemá v historii tohoto sportu obdoby, s kombinací Rogera Federera, Novaka Djokoviče a Rafaela Nadala vyhráli 62 z posledních 75 velkých slamů a všichni vyhráli 20 nebo více majorů ve své slavné kariéře. Naprostá dominance GOAT již dlouho vyvolává kontroverze mezi fanoušky, odborníky a dokonce i účastníky turné. A pokračuje, i když Federer tento sport zkouší. Bývalá tenisová hvězda Tomáš Berdych byl posledním na řadě, když vynesl epický verdikt v dlouhotrvající debatě a podpořil švýcarského maestra jako nejlepšího mužského tenistu všech dob.

Federer minulý měsíc ukončil svou 24letou kariéru na Laver Cupu. Svou kariéru ukončil poté, co vyhrál 103 titulů, včetně 20 velkých šampionátů. Celkově stojí jeden náskok za nejlepším střelcem Djokoviče a dva za Nadalem. Berdych si ale myslí, že kozí debata je víc než jen velká čísla a přezdívky.

Kdo chce srovnávat to nejlepší s čísly, najde argumenty pro různé možnosti, řekl Berdych polovině Ai Dennis z Česka. „Počet grandslamů může být nejobjektivnější metrikou, ale jsou sportovci, kteří udělali velkou stopu. Myslím, že Roger zanechá větší stopu než Djokovič. Myslím, že je větší ikonou než Nadal. Možná proto, že s tím začal velká éra. To, co udělal pro tenis, nemůže žádný výsledek překonat.“

Berdych byl jedním z těch, kteří čelili této trojici, zejména ve Wimbledonu 2010, kde porazil Federera ve čtvrtfinále a Djokoviče v semifinále, než prohrál s Nadalem ve finále.

„Spousta lidí sledovala zápasy nebo začali hrát kvůli jeho schopnostem. To ho dělá lepším než ostatní,“ dodal Berdych. I když samozřejmě dokážu pochopit, pokud fanoušek najde na Nadalovi, Djokovičovi nebo jiných hráčích něco zvláštního.“