Recenze Jagged Alliance 3 – IGN

Myslím, že to byl Sokrates, kdo řekl: „Líbí se mi plán sejít se!“ Hluboké, ale přátelské taktické bitvy Jagged Alliance 3 poskytují uspokojení téměř v každé misi. Správa týmu nezapomenutelných obchodníků, kteří nastavují tahová zastavení, vypadá ještě lépe s hloubkovým přizpůsobením týmu a mnoha použitelnými herními režimy. Můj smysl pro humor mě jen zřídka dokázal rozesmát, ale nezáleželo na tom, když jsem inscenoval symfonii zkázy… nebo sledoval, jak se to všechno hroutí, protože všichni ve stejném okamžiku propásli snadnou příležitost. že Rozesměje mě.

Základní zápletka je snadno pochopitelná, ale ne bez určitých morálních komplikací: hlava fiktivní země Grand Shen v západní Africe byla unesena záhadným padouchem, který si říkal Major, a váš tým mezinárodních žoldáků byl najat, aby ji zachránili. mu. Jagged Alliance 3, odehrávající se na začátku roku 2001, ráda předvádí klišé akčních filmů z doby před 11. zářím a zároveň představuje konflikt, který vypadá, že by se dal vytrhnout z titulků. Tyto dvě příchutě ne vždy Chutná spolu skvěle a málokdy mi středoškolský dodbro humor opravdu přistane. Ale většinou to není podlé, takže na to většinou můžu jen pokrčit rameny.

A to bylo snadné, jakmile jste se dostali do taktického tahového boje, který patří k tomu nejlepšímu, co jsem za poslední roky viděl. Vaše vlastní četa šesti vozidel se může specializovat na vše od těžkých zbraní přes odstřelovací pušky až po demolice a nikdy jsem se necítil nucen hrát roli, která mě nebaví, jen abych zaplnil mezeru. Jelikož jsem docela nudný a předvídatelný, dal jsem v podstatě dohromady tým pěti střelců a jednoho zdravotníka (byl také docela dobrý střelec) a ke každé misi jsem se snažil zůstat neviditelný a odstřelit všechny nepřátele jednoho po druhém. Nebyl jsem potrestán za to, že jsem neměl známkového střelce nebo experta na boj zblízka, kromě několika případů, kdy jsem musel zaútočit na areál s velmi krátkými palebnými liniemi. Je zde skvělá rovnováha mezi udržením konzistentní obtížnosti a poskytnutím velké volnosti ve vašem herním stylu.

Jednou z oblastí, kde se Jagged Alliance vždy lišila od bratranců, jako je XCOM, je to, že většina dostupných dispečerů jsou spíše předem napsané postavy než prázdná tabulka a přicházejí s vlastní odlišnou osobností a vizuálním stylem. Někteří dokonce mají jedinečné bojové vlastnosti. I když mi možná ne vždy připadaly archetypy nějak zvlášť zábavné, líbilo se mi, že nebyly jen nekonečným průvodem většinou nerozeznatelných chrochtání. Můj kanadský zdravotník, Michael Dawson Dawson, je velmi plachý a plachý. Dnes tu nemá být! Ale díky jeho osobnostním rysům se cítí jako inspirace pro celý tým, když zasáhne tvrdou střelu a je překvapen svou kvalitou. Livewire, můj hack, byl napsán téměř jako rozčilující stereotyp panovačného vysokoškoláka, ale jeho proces mi občas otevřel nové možnosti ve výzkumném dialogu, když jsem to řešil ve svém týmu.

Koaliční síly Jagged Alliance 3 obsahuje kooperativní režim takedown/drop pro dva hráče, který vám umožní naverbovat a ovládat svůj tým mercs ze sdíleného fondu finančních prostředků. Nemáte strategickou nezávislost, abyste mohli sledovat cíle v různých sektorech současně, ale budete se muset držet jeden druhého.

Jediné, co mi trochu vadilo, je způsob fungování trychtýře. Je těžké mít vlastní kulomet, protože si nemůžete koupit munici za hotovost mimo několik míst, která mají velmi omezené zásoby, a automatické zbraně hladově přežvykují tuto drahocennou zásobu. Zbraně na jeden výstřel a dokonce i výbušné zbraně obvykle vůbec nepotlačují nepřátele, i když máte více žoldáků střílejících na stejný cíl. To znamenalo, že bylo zbytečně obtížné používat tradiční taktiku pohybu a střelby u střeleckého týmu, což vedlo k opravdu nepříjemným taktickým situacím. Často jediný způsob, jak účinně krýt někoho, kdo se snaží nastoupit, je zabít každého, kdo na něj střílí. Takto moderní hasičství nefunguje.

Oblast, kde Jagged Alliance 3 vyčnívá ze spousty taktických her, je její opravdu působivá mapa světa. Má více než 100 přístupných dlaždic, z nichž každá je dodávána s vlastní 3D bitevní mapou. Najdete zde vše od hustých městských oblastí po otevřené savany plné nepřátelské divočiny a dokonce i ty, které nemají nepřátele nebo cíle kampaně, stojí za to navštívit, abyste sbírali zdroje, jako jsou léčivé byliny, a dokonce občas narazili na skryté zásoby zásob. Každá mapa je atraktivní a čitelná, s velkým využitím barev a osvětlení.

Způsob, jakým je kryt rozmístěn v některých roztroušených částech, je trochu nepříjemný vzhledem k tomu, jak omezený mám přístup k účinnému potlačení palby, což mě nutí do otevřeného terénu, abych se přiblížil k opevněnému cíli. Ale způsob, jakým buduje napětí, může být dobrá věc, i když se někdy cítím opuštěný v životech mého týmu. A hraní ve věčných atmosférách, které rozhodně doporučuji, může být velmi stresující.

Při boji na mapě Grand Chien je toho hodně, co musíte udělat, od zajištění důležitých diamantových dolů, které vám umožní platit svým kolegům a zabránit jim v dezertování, až po výcvik místních milicí, abyste nemuseli být pravidelně všude najednou. . Nepřátelské nájezdy se zaměřují na vaše osady, nebo si jednoduše užijte nějaké R&R, abyste udrželi každého v dobré náladě a tím i maximální bojovou efektivitu. Téměř každé město má zajímavý vedlejší úkol nebo dva, které vás odmění zvýšením loajality a příjmem. Nejraději jsem dal dohromady pouliční gang vražedných starých dam, což po mně v jednu chvíli vyžadovalo najmout někoho s psychopatickými rysy, abych se mohl spojit s tím nejneochotnějším bývalým členem.

Je také důležité mít alespoň jednoho sappera a jednoho technického experta pro případ, že potřebujete odzbrojit nastražený kontejner nebo ukrást nějaká důvěrná data z notebooku s Windows ME. Pomohl vám pocit, že každý v týmu má specifickou práci, i když jste je všechny postavili podobným bojovým stylem.

Celá kampaň mi zabrala přes 40 hodin, když jsem pečlivě pročesával celou mapu a dělal téměř všechny vedlejší mise, které mi byly nabídnuty, ale ve skutečnosti to nepřekročilo její přivítání. Řeknu, že při výchozí obtížnosti se ekonomická stránka nakonec stala poněkud zvládnutelnou: mohl jsem technicky zaměstnat více týmů žoldáků tím, že jsem jednoduše naskládal hotovost ke stropu, ale byl jsem připojen ke svému týmu Alpha a nikdy jsem neměl pocit, že nejsem. Hlavní síly jsou s nimi a zároveň udržují slušnou obrannou linii pomocí rekrutů z místní milice. Přál jsem si, aby existovalo více způsobů, jak utratit své peníze, protože nákup nového vybavení je obvykle jednorázová transakce, která je k dispozici pouze na vybraných místech. Nemůžete si objednat bedny s náboji nebo šest celých sad neprůstřelných vesty.

Jagged Alliance 3 – THQ Nordic Digital Showcase 2022

Existuje však spousta dalších možností, které Mercion nabízí. Například rozebíráním předmětů získáte přísady, které lze použít k výrobě užitečných modifikací zbraní. Ty vám mohou poskytnout bonusy k cíleným střelám nebo vyšší kritickou šanci. Štít mohl být ozdoben keramickými pláty, které působí proti prvním úderům na určitou část těla. Může to být spojka, protože střely do hlavy způsobují velké poškození a zranění ruky nebo nohy může zhoršit váš cíl a pohyb. Zvyšování úrovně vám dává výběr výhod na základě vašich statistik, i když jsem zjistil, že těchto výhod není pro můj herní styl dost užitečných, takže jsem nakonec získal stejné výhody u většiny svého týmu, bez ohledu na majora.

I když jsem měl tým ostřílených odstřelovačů a čistil nepřátelské tábory s brutální účinností, tempo mě uspokojovalo. A bylo dost map, které vrhaly do mých plánů nějaký klíč, jako je obrovský důl nebo silně opevněné vězení, takže žádné dvě zabití nebyly úplně stejné. Existuje spousta prostoru pro budoucí hraní s možnostmi, jako je režim Iron Mana „Dead is Dead“, který automaticky ukládá pokaždé, když někdo zemře, a „To the Bitter End“, který v boji vůbec neumožňuje ukládání. Ani já jsem nakonec nezaměstnával ani čtvrtinu pozorných, které jsou k dispozici, takže je tu spousta postav, které je třeba potkat. A pokud by všichni měli stejné množství dialogů jako ti, které jste najali, prosté řízení jiného týmu by se zdálo jako docela nová zkušenost.