Výcvik F-16: Spojené státy začnou v říjnu trénovat ukrajinské piloty, aby létali s F-16

Spojené státy oznámily, že v říjnu začnou s výcvikem ukrajinských pilotů, aby létali s F-16.

„Po zářijovém výcviku v anglickém jazyce pro piloty se očekává, že letecký výcvik na F-16 začne v říjnu na základně Morris Air National Guard v Tucsonu v Arizoně za podpory 162. křídla letecké národní gardy,“ řekl mluvčí Pentagonu Brig. Generál Pat Ryder to řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci.

„Ačkoli v tuto chvíli nemáme k dispozici konkrétní čísla ohledně počtu Ukrajinců, kteří se tohoto cvičení zúčastní, očekáváme, že se do něj zapojí mnoho pilotů a desítky pracovníků údržby.“

Dříve ve čtvrtek dva američtí představitelé řekli CNN, že oznámení o vzdělávacím programu přijde. Úředníci uvedli, že piloti ještě musí absolvovat kurz angličtiny, než se budou moci začít učit ovládat americké letadlo čtvrté generace. Jazykové kurzy se budou konat také ve Spojených státech, na letecké základně Lackland v San Antoniu v Texasu.

V Lacklandu sídlí Centrum anglického jazyka Institutu obrany, které poskytuje výuku angličtiny pro mezinárodní vojenský a civilní personál.

Ukrajina poskytla seznam asi 32 pilotů připravených začít s výcvikem pro stíhačky F-16, podle jiného představitele USA, ale většina z nich ještě neovládá dobře angličtinu, což je nezbytný požadavek, protože letadlo je připraveno. Všechny průvodce jsou v angličtině.

Jeden z úředníků uvedl, že piloti spolu s některým personálem, který projde školením údržby letadel, by mohli do Spojených států dorazit již příští měsíc. Jakmile bude jazyková výuka dokončena, ukrajinští piloti budou moci začít s výcvikem v létání na F-16, řekl jeden z úředníků. Zatím není jasné, jak dlouho bude trvat výcvik pilotů, kteří létali na stíhačkách MiG a Suchoj ze sovětské éry, k létání s modernějšími západními letadly.

Ryder ve čtvrtek řekl, že pro americké piloty F-16 může výcvik trvat od osmi měsíců u nových pilotů až po pět měsíců u zkušenějších pilotů.

Vysvětlil, že výcvik bude zahrnovat řadu konkrétních pokynů, včetně základních dovedností, jako je let ve formaci a základní bojové manévry, pro bojové manévry, taktické zachycení, odkládání nepřátelské PVO a jak se vypořádat s gravitační silou. To vše navíc se školením pracovníků logistiky a údržby.

„Takže školení všech těch údržbářů, jak udržovat toto letadlo, aby mohlo zůstat ve vzduchu, výcvik pozemní podpory, řídících letového provozu, tankovačů, komunikace s tím související – to vše obnáší údržbu této platformy.“

Ryder ve čtvrtek uvedl, že Spojené státy se rozhodly proaktivně zajistit výcvik ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16 poté, co si uvědomily, že výcvik v Evropě nakonec dosáhne své maximální kapacity.

„Když se tedy skutečně podíváme na naše evropské spojence, kteří poskytují tento výcvik, vědomi si skutečnosti, že chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli co nejrychleji rozjet toto úsilí na podporu Ukrajiny, víme, že jako Dánové a Nizozemci se připravují na jejich výcvik,“ řekl Ryder. Piloti, někdy v budoucnu bude této schopnosti dosaženo.“ .“

Morris Air National Guard Base hostila v březnu dva ukrajinské stíhací piloty, aby zhodnotili, jak rychle se mohou naučit létat s F-16, což je program, který ukázal, že ukrajinští piloti prokázali nadprůměrné schopnosti v několika různých oblastech.

Základna je také domovem 162. křídla, součásti Arizona Air National Guard, jejímž úkolem je cvičit mezinárodní partnery na F-16. Jednotka vycvičila piloty z 25 různých zemí pro pilotování letounů čtvrté generace.

Ministr obrany Lloyd Austin při oslavě Dne nezávislosti Ukrajiny řekl: „Spojené státy jsou hrdé na to, že stojí na straně Ukrajiny, a budeme i nadále zajišťovat, aby měla, co potřebuje, aby mohla bojovat za svou svobodu.“ V návaznosti na slib, který Bidenova administrativa často dávala, v prohlášení uvedl, že Spojené státy budou podporovat Ukrajinu „tak dlouho, jak to bude trvat v jejím boji za bezpečnost a svobodu“.

A začátkem tohoto týdne se Dánsko a Nizozemsko – země, které vedou koalici k výcviku Ukrajinců k létání a obsluze stíhaček F-16 – zavázaly poslat letadla na Ukrajinu. Dánsko se zavázalo poslat na Ukrajinu 19 stíhaček F-16 během několika příštích let. Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Nizozemsko poskytne Ukrajině 42 F-16, i když nizozemský premiér se nezavázal poskytnout Kyjevu všechny.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v neděli uvedl, že ukrajinští piloti a technické posádky již zahájili výcvik na letounech. „Minimum“ pro trénink je šest měsíců, řekl Reznikov, i když je na trenérech, aby rozhodli, jak dlouhý kurz bude.

Mluvčí ukrajinského letectva řekl, že F-16 by mohly „změnit běh událostí“ a umožnit Kyjevu dosáhnout „vzdušné nadvlády na okupovaných územích“.

Oprava: Tento příběh byl aktualizován, aby odrážel, že základna Morris Air National Guard v březnu hostila ukrajinské stíhací piloty a je domovem 162. perutě.