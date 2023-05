V izraelském vězení umírá palestinský hladovkář Khader Adnan

JERUZALÉM (Reuters) – Khader Adnan, člen militantní palestinské skupiny Islámský džihád, který byl Izraelem obviněn z terorismu, zemřel v úterý v izraelském vězení po 87denní hladovce, uvedly vězeňské úřady.

Izrael řekl, že Adnan „odmítl podstoupit lékařské vyšetření a lékařské ošetření“ a v úterý brzy ráno byl „nalezen v bezvědomí ve své cele“.

Izraelské vězeňské úřady uvedly, že Adnan byl po neúspěšných pokusech o jeho záchranu převezen do nemocnice a prohlášen za mrtvého. Adnanův právník obvinil Izrael z lékařské nedbalosti.

36 dní poté, co byl Adnan zatčen, jsme požadovali, aby byl převezen do civilní nemocnice, kde by mohl být řádně sledován. „Bohužel se tato žádost setkala s neústupností a odmítnutím izraelských vězeňských úřadů,“ řekl agentuře Reuters po telefonu právník Džamil al-Khatib.

Krátce po oznámení Adnanovy smrti se v izraelských komunitách sousedících s Gazou rozezněly sirény, které přiměly obyvatele k útěku do úkrytu. Izraelská armáda uvedla, že z pásma Gazy byly na izraelské území vypáleny tři rakety, které však dopadly na otevřené plochy.

Náš boj pokračuje a nepřítel si znovu uvědomí, že jeho zločiny nezůstanou bez odpovědi. „Odpor bude pokračovat s plnou silou a odhodláním,“ uvedlo hnutí Islámský džihád v prohlášení.

Adnan (45) z okupovaného města Jenin byl známou postavou hnutí Islámský džihád na Západním břehu Jordánu, který Izrael obsadil ve válce v roce 1967. Stejně jako islámské hnutí Hamas se hnutí Islámský džihád staví proti mírovým dohodám mezi Palestinců a Izraele a vyzývá ke zničení Izraele.

Podle Asociace palestinských vězňů byl Adnan zadržen Izraelem 12krát a strávil téměř osm let ve vězení, z nichž většina byla ve správní vazbě.

Izrael obvinil Adnana z podpory terorismu, z příslušnosti k ozbrojené skupině a z podněcování. Během různých období zadržování od roku 2004 držel hladovku nejméně pětkrát.

(Zprávy Emily Rose a Nidal al-Maghrabi). Střih Kim Coghill

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.