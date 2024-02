Co dělá film „klasikou“? Je to víc než jen starý Hollywood, říká filmový badatel

Co dělá film klasikou? I když je tato otázka jistě otevřená interpretaci a osobní preference hrají hlavní roli, profesorka filmu University of Wisconsin-Milwaukee Jocelyn Szczepaniak-Gillis říká, že existují dva způsoby, jak o tom přemýšlet.

„Standardní způsob, jak o tom přemýšlet, je říkat, že klasický film je vrcholem formy,“ řekla. „Zachycuje vše, co se do té doby stalo, a představuje určitý druh vyvrcholení.“

„Pod touto definicí si můžete představit klasické hollywoodské filmy od konce 20. do konce 50. let,“ řekl Szczepaniak-Gelese.

„Ale klasické filmy nemusí být jen ty, které představují jakýsi originální text formy, mohou to být také filmy, které právě obstály ve zkoušce času a které stále opravdu milujeme,“ řekla.

Szczepaniak-Gillece se podělila o svých pět klasických filmů, které musíte vidět.

'Zpívání v dešti'

Nejsledovanější film jejího života od Szczepaniaka-Gillece, hudební romantická komedie z roku 1952 je filmem o přechodu Hollywoodu ke zvuku a vystupují v něm některé z největších hvězd té doby, Gene Kelly a Debbie Reynolds.

„Singin' in the Rain“ je klasika z několika důvodů, řekl Szczepaniak-Gillis. Vyšel na konci hollywoodského zlatého věku a zachytil řemeslné umění, kterého byl Hollywood v té době schopen – a jeho rozsah daleko přesahoval éru, ve které byl vyroben.

„Je to nostalgický, vizuální a zvukový popis toho, jaký byl Hollywood na konci 20. let,“ řekla. „Takže do toho hraje Hollywood. Díky tomu je film velmi zajímavý a povzbuzuje nás k zamyšlení nad tím, jak se film v průběhu času mění.“

„Markita Lazarová“

Szczepaniak-Gillis řekl, že ne všechny klasické filmy jsou americké. Český film z roku 1967 se odehrává ve středověku a točí se kolem konfliktu mezi pohany a křesťany.

Ale řekla, že film nesleduje tradiční historický filmový přístup. Je to napínavé a akční, ale ve skutečnosti jde o to, jak se v tu chvíli můžete cítit.

„Vzniklo to v době české nové vlny, v době, kdy se českým umělcům otevíraly všechny tyto nové možnosti, mimo jiné kvůli… Pražskému jaru na konci 60. let, kdy sovětské síly trochu ustoupily a tam zbylo málo.“ „Cenzura v bývalém Československu,“ řekl Szczepaniak-Gillis.

„Tento film je jen skvělým příkladem všech filmových možností, které v tu chvíli tak nějak kvetly,“ pokračovala.

„Moje dvacáté století“

Maďarský film z roku 1989 „Moje 20. století“ vypráví příběh sester-dvojčat, které na přelomu 20. století dosáhnou zletilosti, odloučily se a vedly úplně jiné životy, řekla Szczepaniak-Gelese.

„Je to skutečně film, který je milostným dopisem kinematografii a jak kinematografie nakonec odrážela všechny naše zkušenosti ve 20. století… a přemýšlela o tom, co to znamená pro kulturu a co to znamená pro naše společné sny a naši společnou představivost. “ Řekl.

Film nebyl až donedávna k dispozici ve Spojených státech, řekl Czepaniak-Gillis.

„Je to velmi krásný a kouzelný film,“ řekla. „Je to opravdu skvělý příklad toho, jak starý film získává nový život.“

„Moje narození“

Poslední film senegalského režiséra Ousmane Sembene, natočený v roce 2004, Szczepaniak-Gelese řekl, že jde o „velmi dojemný“ film odehrávající se ve vesnici v Burkině Faso, který pojednává o dopadech patriarchátu, když vybuchne napětí, když se ve vesnici objeví mladé dívky. „magická ochrana.“ „. Proti zkreslení.

„Navzdory svému obtížnému tématu není tento film ani střízlivý, ani depresivní,“ řekla. „Je to kritické zkoumání sil, které nás všechny formují, a v konečném důsledku oslava toho, jak film funguje jako politický nástroj.“

„Morvern Callar“

Poté, co její přítel spáchá sebevraždu, vymyslí si mladá Skotka sérii lží o jeho nepřítomnosti a vydá se na romantickou cestu se svou nejlepší kamarádkou poté, co jejím jménem prodá svůj román. Szczybaniak-Gillis uvedla, že film, vyrobený v roce 2002, představuje „post-tisícileté napětí ve feministické filmové podobě“.

„(Režisérka Lynne Ramsayová) je nyní známá svými nesourodými akčními filmy a thrillery a její klidnější drama zpochybňuje místní dopady trestání globálních kapitálových toků na nespokojenou mladou ženu s pochmurnou budoucností,“ řekla.