Recenze ‚Středověk‘: Zamotaný příběh hrdiny z 15. století

Jan Žižka, milovaný český lidový hrdina 15. století, se rýsuje v kolektivním vědomí národa, zručný a kreativní jednooký válečník, který vedl sedláky a rebely do bitev, které nikdy neprohrál. V Praze na jeho počest vztyčili jednu z největších bronzových jezdeckých soch na světě a nyní „Středověk“, nejdražší český film, jaký kdy byl natočen, zachycující jeho raná léta s intenzivním hercem Benem Fosterem. Na řadě je Žižka.

Medieval napsal a režíroval český režisér, herec a akrobatický podnikatel Petr Jákl, který reprezentoval zemi v judu také na olympijských hrách v roce 2000. Část příběhu se vrací k jeho otci Peteru Jaklovi staršímu, dalšímu olympijskému judistovi, oba z nichž zjevně mají obrovskou úctu k tomuto muži a jeho poslání a jeho pověsti krvavé brutality. Pokud se dá o tomto krvavém „středověkém“ filmu něco doporučit, pak je to drsná akce, bitvy a některé úžasné podvodní sekvence.

Jde o třetí Jáklův režijní počin, jehož druhý film „Ghoul“ byl jedním z nejvýdělečnějších hororů v české historii. Přináší tento děsivý zvrat do tohoto středověkého válečného příběhu, který sleduje cestu vydlážděnou „Hra o trůny“ a „Poslední souboj“, které diváky uvrhly do vysoce realistických a násilných bitevních scén. Foster, který má tendenci mizet ve svých rolích, přistupuje ke krveprolití, Jeanově emocionální cestě s příkladnou dravostí.

Legendární Michael Caine, který hraje postavu jménem Lord Borich, nás zavede do Českého království na přelomu 15. a 15. století, kde vládne chaos a je potřeba několik rámečků textu na obrazovce a audio komentáře, abychom se dostali nahoru. Rychlost. . Mor v podstatě uvrhl Evropu a katolickou církev do nepořádku a dveře jsou dvoje: jedny v Římě a jedny ve Francii. Zkušený český král Václav IV. (Karel Roden) se pokouší dostat do Říma, aby se nechal korunovat králem říše, přestože ho brzdily dluhy, zatímco jeho bludný bratr uherský král Zikmund (Matouš Judd) se za jeho zády chystá ukrást trůn.

Borich najme Jana jako žoldáka, aby unesl lady Catherine (Sophie Lowe), snoubenku lorda Rosenberga (Til Schweiger), spojence Zikmunda. Catherine je náhodou neteř francouzského krále. Je to trochu politická hra a zbytek filmu se odehrává jako série přepadení, dvojitých křížů, žoldáků a rolníků bojujících o kontrolu nad Catherine, která se zamiluje do svého únosce Jeana a ctí ho.

Oba jsou hluboce věřící lidé a prostřednictvím Jean se Catherine učí využívat svou vlastní svobodu jednání. Je jasné, že Jákl chce, aby „Medievel“ byl jakýmsi českým „Statečným srdcem“, ale politické intriky jsou tak zamotané, že neexistuje jasný cíl. Scénář trvá velmi dlouho, než dosáhne „svobody“, možná kvůli celému obchodu s únosy paní.

Medieval je film s krizí identity, chycený mezi magií meče, cákance a grandiózními ambicemi. Jako devadesátiminutový Fast and Dirty to mohl být pěkný a špatný kousek filmařiny, ale Jákl si klade za cíl něco trochu epičtějšího co do rozsahu a film bez problémů trvá 30 minut. Ani napínavý Foster nestačí k tomu, aby příběhu tohoto dvorního spiknutí a výsledného střetu válečníků vdechl trochu života. Lowe se snaží dostat k jádru věci, ale nemá dost na to.

Jasnost sdělení beznadějně pokulhává ve vnitřních bojích všech hráčů a scénář je poměrně složitý, i když film je v podstatě jen skupina mužů, kteří se navzájem zabíjejí v lesích, zatímco dvojice bratrů bojuje o to, kdo se stane králem . Za co přesně Jean bojuje, se zdá děsivě nejasné, i když v posledních snímcích znějí vágní příběhy jako „čest, spravedlnost, svoboda, víra a naděje“. Musíme brát jejich slova vážně.

Katie Walsh je filmová kritička pro Tribune News Service.