David Bastrak se stal druhým Čechem, který vstoupil do „100 Clubu“ NHL.

„Je to velký milník, protože, jak jste řekl, to před ním dokázal pouze Jagger. Je to také známka kvality. Nyní vstoupil do ‚klubu 100‘, takže si může říkat superstar.“

Jak exkluzivní je tento „100 Club“?

„Pouze 5 hráčům se to v této sezóně povedlo a v některých sezónách žádný hráč nepřekonal trojciferné bodování.“

Pastrňákovi je stále teprve 26 let a velkou část kariéry má před sebou. Kam byste ho mezi českými hokejovými hvězdami celkově zařadil?

David Pastrock|Foto: Bostonbruinsfan22, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

„Je nejlepší, pokud jde o současníky. Pokud jde o české velikány všech dob, zařadil bych ho za Jaromíra Jágra a Dominika Haška, protože ti dva jsou opravdu superhvězdy. Pastrňák je také jeden, ale ještě nevyhrál Stanley Cup, a proto jsou nad ním další dva.

„Je také velmi laskavý.“ Jeho přístup k životu baví pořád a lidi v NHL, hlavně diváci, to vidí. Je zábavné ho sledovat jako hokejistu i jako člověka, protože se neustále usmívá.

Boston, kde Pastrňák hraje, aktuálně dominuje základní části NHL. Myslíte si, že by to mohl být rok, kdy Češi zvednou Stanley Cup?

„Ano. Celou sezonu byli nejlepším týmem. Je ale škoda, že nikdo nezíská President’s Trophy za vítězství v základní části a nevyhraje Stanley Cup.“ [which is won by the team that wins the subsequent play-offs].

„Boston je opravdu dobrý tým. Mají nejlepšího brankáře Linuse Ullmarka a také nejlepší ofenzivu v lize, takže je opravdu možné vyhrát, ale play-off je rozhodně jiná soutěž.“

Pastrňák je v současnosti součástí bostonského týmu, ve kterém působí dalších pět českých hráčů, včetně Davida Krejčího, který byl v týmu Bruins, který vyhrál Stanley Cup z roku 2011. Jak jsou tito čeští hráči pro Boston důležití?

„Každý má v týmu svou roli. Pastrňák je ofenzivní síla. David Craigie je skvělý, jeho charakter a všechny uklidňuje. Je tu Pavel Sacha, který prožil průlomovou sezónu poté, co byl vyměněn z New Jersey Devils. Opravdu se našel a hraje dobře. Boston někdy hraje toto trio jako kompletní kontrolní sestava, což je velmi silné.

Boston Bruins|Foto: Jeff Roberson, ČTK/AP

„Boston má dalšího českého hráče, Tomáše Noska, který hraje ve čtvrté lajně, ale specializuje se na penaltové zabíjení. To je velmi důležité a v play-off.

„Všem je můžeme říkat ‚česká mafie‘, která bude letos základním kamenem dobré sezóny Bostonu.“