Jak se dívat na Oslo Diamond League na Peacock, NBC Sports

po Jacob Ingebrigtsen Minulý pátek zaběhl nejrychlejší dvoumílový závod v historii a pozornost se soustředila na jeho další závod. Co je možné s návratem Nora na zlatou olympijskou medaili na 1500 m na jeho domácím mítinku, zastávce na Diamantové lize v Oslu?

páv Živě ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 ET. CNBC vysílá zpravodajství v sobotu v 15:00 ET, které také vysílá na NBCSports.com/live a v aplikaci NBC Sports.

Ingebrigtsenová, která se v Tokiu stala druhou nejmladší olympijskou vítězkou na 1500 m (ve věku 20 let), byla minulý týden v Paříži součástí mimořádné světové rekordní noci.

Kenny Faith Kebigon Nejrychlejší ženský běh na 5000 metrů v historii. etiopský Lamicha Girma Snížil světový rekord ve steeplechase mužů na 3000 metrů, takže běh na 1500 metrů byl jediným olympijským traťovým rekordem mužů starším než Usain BoltRekordy na 100m a 200m.

Ingebrigtsen je osmým nejrychlejším mužem historie na 1500 metrů. Jeho nejlepší čas – olympijský rekord 3:28,32 z Tokia – výrazně zaostává za světovým rekordem 3:26,00 stanoveným Marokem. Hisham El Guerrouj V roce 1998.

Ingebrigtsen se v této sezóně za tímto rekordem v rozhovorech hnala. Řekl, že jeho nejlepší vzdálenost je pravděpodobně 3 000 m (jako 2 míle, ne olympijský závod), i když se soustředí na 1 500 m.

„Potřebuji to ještě zlepšit [1500m] osobní maximum před zvažováním světového rekordu,“ řekl Cetius Po světovém rekordu na dvě míle. „Vidím to jako jednu z největších výzev, kterým budu ve své běžecké kariéře čelit.“

Ingebrigtsen rychle vběhla do Osla. Jako loni, kdy před 21 lety zaběhl nejrychlejší míli světa. Mužský sklon je jednou z určujících událostí setkání. Jeho letošní změna na 1500 m by mohla naznačovat, že Ingebrigtsen honí soukromý čas, i když stanovené tempo ještě nebylo oznámeno.

Pole to může tlačit. Jeho součástí je stříbrná olympijská medaile Timothy Cheruiyot Keňa, kromě Ameriky Yard Noguzkterý v únoru zaběhl druhou nejrychlejší halovou míli v historii.

Tolik střel se Ingebrigtsen dostane jen na historických 1500 metrů. Olympijské závody a závody mistrovství světa jsou často taktické a vždy bez šroubů. A Ingebrigtsen, mistr světa na 5000 metrů, se v určitém okamžiku zaměří na různé události.

„Až budu větší a pomalejší,“ řekl, „půjdu dál.“

Níže jsou uvedeny seznamy účastníků pro Oslo. Zde je plán akcí (všechny časy ET):

11:30 ET – Ženský vrh koulí

12:39 – mužský perlík

12:45 – skok o tyči mužů

1:03 – Trojskok žen

2:04 – 400 m překážek pro ženy

2:15 – 400 m muži

2:25 – 3000 m pro ženy

2:27 – Hod diskem žen

2:42 – Skok daleký mužů

2:43 – 200 m muži

2:52 – Dámská míle

3:05 – 5000 m muži

3:29 – 100 m ženy

3:39 – 400 m překážek muži

3:50 – 1500 m muži

Zde je pět událostí, které musíte sledovat:

Muži, skok o tyči – 12:45 ET

První venkovní střetnutí v této sezóně mezi Mondo Duplantisolympijský a mistr světa a světový rekordman ze Švédska, a EJ Obiena, Filipínec, který jako jediný porazil Duplantise v roce 2022. Již letos Duplantis zvýšil svůj vlastní světový rekord na 6,22 m (pošesté překonal světový rekord z roku 2020). Toto střetnutí by mohlo být Duplantisovou nejtěžší zkouškou před světy na hřišti: Obiena, stejně jako Američané Chris Nielsen (Olympijský a světový stříbrný medailista) A Sam Kendricks (Mistr světa 2017 a 2019).

Trojskok žen – 13:03 ET

Sedm nejlepších na mistrovství světa v roce 2022 vede Kolumbie Yulimar RojasOlympijský a mistr světa a světový rekordman. Její poslední série bez porážky začala na olympijských hrách v Tokiu. Jamaica Shanica Rickettsová, poslední žena, která porazila Rojas, má stříbrnou medaili na posledních dvou MS a je v poli. Stejně jako u nejlepších Američanů v historii olympijských her (Dr. Orjičtvrté místo v roce 2016) a historie světových šampionátů (Torey Franklinloňský bronz).

Muži, 200 m – 14:43 ET

v tomto bodě, Noah Lyles Je obrovským oblíbencem srpnových říší, ale jen málo mužů v této oblasti dokáže něco říct. Začněte s olympijským vítězem André de Grasse Kanada, která se letos umístila mimo žebříček 50 zemí světa. Erion KnightonV letošní sezóně vyhrál čtvrtý na olympijských hrách a třetí na světě v obou dosavadních závodech na 200 metrů a je dělený na sedmém místě na světě s nejlepším časem v roce 2023, pár kolegů ho dělí od světového lídra Lylese. Je tam i liberijec Josef Fahnboula (čtvrtý na světě, pátý na olympiádě) a Kobe Rainier Minakterý byl loni třetím nejrychlejším mužem světa s 19,63 ale Říká se věřil Během procesu předávání občanství do Portugalska přijde o druhé mistrovství světa v řadě.



Ženy, 100 m – 15:29 ET

Druhá a třetí nejrychlejší žena světa roku 2023 se utkají. Jamaica Sherica Jacksonová a Pobřeží slonoviny Marie Jose Ta Lou Oba jsou letos 10,78 a 10,82. Pouze americký Shakari Richardsonová, který není v terénu, běžel rychleji (10,76). Chybí také: mistr světa Shelly Ann Fraser-Pryce Z Jamajky, jejíž jediný letošní závod byl na Den rodičů ve škole jejího syna, přestože v roce 2022 sedmkrát překonala rekord 10,70 s, a olympijská vítězka Eileen Thompson byla zmatená Z Jamajky, jejíž venkovní sezóna byla doposud na 400 m v březnu a 200 m v dubnu.

1500 m muži – 15:50 ET

Ingebrigtsen zaběhl 3:32,59 ve svém květnovém zahájení sezóny na 1500 m a pohodlně vyhrál z prologu o 43 setin Nuguse. Zde se poprvé od loňského září utká se svým primárním rivalem Cheruiyotem. Cheruiyot, světová jednička tohoto roku v čase 3:31:47, je proti Ingebrigtsenové v době dospívání Norů neporažena. Ingebrigtsen proti němu zaznamenal své první vítězství na olympijských hrách a v posledních sedmi vzájemných střetnutích s Keňanem prohrál pouze jednou.



