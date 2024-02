Když Penguins odcházejí z dresu, Jágr je ve svých 52 letech stále silný se svým českým rodným týmem.

KLADNO, Česká republika (AP) — Legendární parmice je pryč. Už není tak rychlý jako dřív. Ale způsob, jakým se Jaromír Jágr na ledě pohybuje, popírá jeho věk a vzpomíná na své slavné časy v NHL.

Jágr, kterému bylo ve čtvrtek 52 let, předvedl několik solidních dovedností během nedávného tréninku s ním. Rodný klub Kladno, za který působí ve dvojroli jako hráč i majitel.

Ve své šestatřicáté sezóně profesionálního hokejisty si Jágr tento týden odpočine od české ligy a zamíří do Pittsburghu, kde se prosadil v NHL. V neděli. Je to rychlý návrat do České republiky, kde se připraví na další zápas proti Kladno Knights, kteří se trápí na konci domácí ligy v sérii 17 porážek.

„Hlavní problém je, že (hraní) je v mém věku fyzicky náročnější,“ řekl Jágr pro The Associated Press ve vzácném rozhovoru po tréninku v Kladně. „Pokud chcete hrát na určité úrovni, musíte se připravovat, chodit na trénink a proces regenerace je dlouhý.“

Řekl, že ho žene pocit povinnosti vůči týmu, který určitě čeká play off, aby se vyhnul sestupu z české ligy.

„Odpovědnost vůči fanouškům, odpovědnost vůči městu, odpovědnost vůči klubu, to je vše,“ řekl Jágr sedící ve skyboxu s výhledem na kluziště v nedávno zrekonstruované kladenské aréně.

Kladno, bývalé uhelné město asi 70 000 západně od hlavního města Prahy, bylo hokejovou velmocí v Československu za studené války. Do NHL vstoupili místní hráči včetně Františka Kaberleho mladšího, Tomáše Kaberleho a Jakuba Voráčka. Nikdo to ale nedokázal větší než Jágr, který s Penguins vyhrál dva Stanley Cupy a získal v NHL více bodů než kdokoli jiný než Wayne Gretzky.

Jaggerovi bylo 16 let, když 13. září 1988 debutoval za Kladno. Následující měsíc vstřelil svůj první gól proti Burdubice a porazil tak další budoucí hvězdu NHL, brankáře Dominika Haška.

Na podzim roku 1990 dorazil do Pittsburghu jako vykulený a trochu tajemný mladý muž, který si šel za svým snem hrát po boku superstar Penguins Maria Lemieuxe.

Jágr vyhrál Calder Trophy jako nejlepší nováček NHL v roce 1991 a pomohl Penguins vyhrát jejich první Stanley Cup. Pittsburgh ji vyhrál znovu v následujícím roce, když Jágr vstřelil vyrovnávací gól na konci třetí třetiny utkání 3 finále proti Chicagu. Sedm sekund lesku Lemieux řekl, že to byl jeden z největších gólů, jaké kdy viděl.

Padlo by více gólů – 766 z nich v základní části, čtvrtý v historii – 1921 bodů, pět Art Ross Trophy udělených nejlepšímu střelci ligy a Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL v roce 1999. .

Po téměř 11 letech v Pittsburghu jej bojující Penguins v roce 2001 vyměnili do konkurenčního Washingtonu. Následujících 16 let strávil především jako vyhazovač NHL. Rané dny v Pittsburghu.

Druhá polovina jeho kariéry v NHL zahrnovala krátký flirt s návratem k Penguins v roce 2011, aby podepsal smlouvu s konkurenční Philadelphií. Jeho poslední zastávkou v NHL bylo Calgary Flames, které ho propustilo v roce 2018.

Po třech dekádách v zahraničí se Jágr vrátil do Kladna. Jeho otec, obchodník, zasáhl, aby zachránil tým během bouřlivého přechodu od komunismu k tržní ekonomice v 90. letech, kdy jeho hlavní sponzor, místní ocelárna, čelila bankrotu.

Jágr řídí tým a hraje za něj – a zdá se, že preferuje to druhé. Hraní vrcholového hokeje do svých padesáti let si podle něj vybírá fyzickou daň, ale poskytuje vítanou pauzu od honby za sponzory a řešení jiných manažerských výzev.

„Pro mě je to jako jít si tam trochu odpočinout na sněhu, relaxovat, schovat se před všemi ostatními problémy,“ řekl. „Na tréninku můžu myslet na něco jiného a zapomenout na problémy, které musím řešit.“

Jaggerovo nasazení na spoluhráče zapůsobilo.

„Když po dopoledním tréninku odcházím z arény,“ řekl kladenský útočník Jaromír Pitlík, „odchází poslední. Když přijdu odpoledne, už je tam. Někdy si myslím, že tam spí.“

Michael Frolík z Kladna, který byl u Flames během poslední Jágrovy sezony v NHL, označil Jágrovo nasazení za „neuvěřitelné.“

„Je jedním z nejlepších, kteří kdy hráli hru, a pro mladé kluky je skvělé vidět, jak trénuje a co dělá,“ řekl Frolík. „Je těžké uvěřit, co víc dokáže.“

Město Kladno udělilo čestný titul Jágrovi, který pomohl České republice získat olympijské zlato v Naganu 1998. Jeho portrét je na transparentu za brankou spolu s dalšími místními hodnostáři.

I když špatné výsledky týmu vyvolaly některé otázky o Jágrově efektivitě coby majitele Kladna, fanoušci jsou rádi, že ho vidí na ledě, i když v těchto dnech sbírá body pomaleji – čtyři asistence v 15 zápasech této sezóny.

„Jaromír Jágr je symbolem naprosté oddanosti tomuto sportu,“ Jágrovo číslo. Řekl to na nedávném domácím utkání opora Kladna v dresu 68 Kamil Štípek. „Od mládí měl jasno, co chce dělat, a obětoval tomu všechno. Pro mě je to český Cardi Howe.

Jágr překonal Kanaďana jako nejlepšího střelce po dovršení 40 let. Howe odešel z NHL v roce 1980 ve věku 52 let, 11 dní. Jágr dosáhne tohoto věku za dva týdny, ale řekl, že není připraven vzdát se hraní hokeje – i když jeho dres je v Pittsburghu povznesený.

Jágr řekl, že to byla „obrovská pocta“, i když trval na tom, že vždy hrál hokej, protože „miluji ho“, ne kvůli trofejím a osobním oceněním.

„Považuji to za bonus k mé kariéře. Samozřejmě, jakmile přestanete hrát, svět se pohne dál a já vím, že přijdou vlny nových hráčů a lidé zapomenou,“ řekl Jágr. let, vzhlédnou a řeknou Jaromír. Uvidí tam hrát Jaggera.“

___

K této zprávě přispěli národní spisovatel AP Will Graves v Pittsburghu a videožurnalista John Gebert v Praze.

___

AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL