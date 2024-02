Google testuje model umělé inteligence, který je 700krát výkonnější než vlajkový chatbot OpenAI

Google Labs oznámilo zásadní upgrade svého nástroje Gemini Pro AI – modelu AI střední třídy, který pohání bezplatnou verzi jeho chatbota – přináší možnost zpracovat až 1 milion tokenů v náhledu. Poskytuje bezprecedentní „kontextový objem“, který zanechává současné přední nástroje a jejich kapacitu 128 kB v prachu.

Upgrade na Gemini Pro v1.5 jej teoreticky činí o 700 % výkonnějším než model GPT-4 prosazovaný OpenAI a nastavuje nový standard pro počítačovou lingvistiku a strojové učení mezi velkými jazykovými modely (LLM).

Tento tvar je „nejdelším kontextovým oknem jakéhokoli rozsáhlého základního modelu“. Podle Google.

„Před dneškem bylo největší kontextové okno na světě pro velký, veřejně dostupný jazykový model 200 000 tokenů. Dokázali jsme to dramaticky škálovat a nepřetržitě provozovat až 1 milion tokenů,“ uvedl tým Google Labs. odběratel.

Díky této funkci bude Gemini Pro schopnější než nejvýkonnější verze současné řady Gemini – a jakýkoli jiný aktuálně dostupný LLM software. Tento kontext však byl uveden online pro účely testování, zatímco nadcházející stabilní verze Gemini Pro zvládne až 128 tisíc tokenů.

Zatímco toto vydání bude významným upgradem na více než 32 000 tokenů, které Gemini 1.0 zvládne, uživatelé si budou muset počkat, až uvidí, co dokáže 1 milion tokenů.

Tento krok je nejnovější ofenzívou společnosti Google v závodě o ovládnutí odvětví AI. Minulý týden se Gemini Advanced stal prvním důvěryhodným konkurentem ChatGPT Plus. Na rozdíl od Claude od Anthropic je chatbot od Googlu multimodální, poskytuje dobré výsledky v různých testech a nabízí řadu funkcí, které OpenAI nemá.

Gemini Advanced však dožene GPT-4.5 Turbo, který už zvládá 128 000 tokenů.

Všestrannost Gemini 1.5 byla jasně prokázána četnými ukázkami. Google uvedl, že „dokáže zpracovat obrovské množství informací najednou, včetně jedné hodiny videa, 11 hodin zvuku a kódových bází obsahujících více než 30 000 řádků kódu nebo více než 700 000 slov“.

„V našem výzkumu jsme také úspěšně otestovali až 10 milionů tokenů.“ dodal tým.

Jednou z nevýhod je, že Gemini Models neumí analyzovat soubory PDF, což je nevýhoda Dešifrování Zdůrazněno ve srovnání mezi Gemini a ChatGPT.

„Expertní mix“ tu zůstane

Dalším rozdílem mezi Gemini 1.5 a jeho předchozími verzemi je použití Mixture of Experts, stejné technologie, kterou Mistral AI použil k výrobě svého lehkého modelu. Mistral Participant byl dostatečně výkonný, aby porazil GPT 3.5 a skočil do horních pater nejlepších open source MBA.

„(Mixture of Experts) směruje váš požadavek do skupiny menších „expertních“ neuronových sítí, takže odpovědi jsou rychlejší a kvalitnější,“ sdílel Google ve svém oznámení a uvedl, že to zajišťuje, že odpovědi budou nejen rychlejší, ale také kvalitnější. .

Stejně jako Mistral, i Google dokázal svůj model rozzářit. Gemini 1.5 Pro prokázal vynikající výkon v několika benchmarcích ve srovnání s Gemini Ultra 1.0, což naznačuje slibnou budoucnost pro držitele Google LLM.

„Ukazuje obrovská zlepšení v řadě dimenzí a 1.5 Pro dosahuje podobné kvality jako 1.0 Ultra, přičemž využívá méně výpočtů,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Google Sundar Pichai. Příspěvek na blogu dnes.

Oznámení neposkytlo časovou osu pro vydání Gemini Advanced 1.5. Mezitím OpenAI aktivně vyvíjí GPT-5. Vylepšené možnosti zpracování tokenů Gemini pomohou posílit pozici Googlu v závodech ve zbrojení AI.

Editoval Ryan Ozawa.