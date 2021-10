Překladač Google získává na Pixel 6 odvážný redesign

Google Translate, dlouho očekávaná aplikace pro Android, která prochází generální opravou, dostala dnes večer materiální redesign, ale mohla by být exkluzivní pro Pixel 6.

Minulý měsíc , Náš tým APK Insight odhalil Work in progress přináší Material You do aplikace Google Translate pro Android a dokonce nabízí exkluzivní první pohled na redesign v akci. Od dnešního večera je aplikace Aktualizace Překladače Google – verze 6.25.0.02.404801591 – prostřednictvím Obchod Play, které se některým podařilo vydat plnou verzi tohoto návrhu.

Je pozoruhodné, že Google Translate nebyl nikdy aktualizován, aby byl kompatibilní s druhou generací „Google Material Theme“, což znamená, že aplikace přeskočila z Material Designu 2014 až k Material You. Nejviditelnějším designovým vylepšením, jak je tomu u Material You často, je odvážné použití barev vybraných z pozadí vašeho zařízení.

Navíc tam, kde byla aplikace dříve soustředěna kolem levé zásuvky – zřetelný pozůstatek Material Design 2014 – byla struktura a rozvržení Překladače Google zcela přepracována. Jako vždy je kladen důraz na jednoduchý překlad textu se skvělými ovládacími prvky pro přepínání jazyků.

Ve spodní části aplikace najdete tři tlačítka pro přepínání mezi překladem z fotoaparátu nebo z vašeho hlasu a také možnost vložit tlumočníka. V horní části najdete rychlý přístup k historii překladů a také možnost ručně napsat slovo, které chcete přeložit.

Při našem testování se přepracování Překladače Google objevilo pouze na zařízeních Pixel 6 a Pixel 6 Pro, takže Pixel 5a byl mimo akci. Jakmile obdržíte aktualizaci z Obchodu Play, měli byste okamžitě vidět design, pokud je pro vaše zařízení k dispozici.

Máte na svém zařízení přepracovaný design Překladače Google? Napište nám do komentářů, jaký telefon používáte.

