„Nevadí mi ta výzva“ – Tai Woffinden je šťastnější, když ho pronásleduje, než když ho pronásleduje v boji o titul mistra světa Speedway Grand Prix

Tai Woffinden prozradil, že nemá problém „stíhat“ Grand Prix MotoGP 2022, když se připravuje na třetí závod sezóny v Praze.

Trojnásobný mistr světa chce navázat na své semifinálové umístění v posledním závodě v polské Varšavě, když honí lídra šampionátu a favorita Bartosze Smmarzlicka, který aktuálně drží vedení v průběžném pořadí.

„Chci vyhrát titul mistra světa každý rok na začátku sezóny,“ řekl Woffinden pro Eurosport. „To je cíl. A víte, nevidím nikoho na turnaji s jiným cílem než tímto.“

„Takže ano, budeme se posouvat dál. Na začátku roku jsme udělali nějaké rozhovory a každý jezdec řekl, že bude raději honit než honit. A já to stíhám [I’m] Těšíme se.“

Wenden nevypadal na svůj nejlepší vstup do sezóny, v úvodním závodě v chorvatském Jurikanu získal pouhé čtyři body a ve výkonu, který nazval „odpadky“, se nedostal do semifinále.

O dva týdny později došlo ke znatelnému zlepšení v Polsku, kde získal 10 bodů a kvalifikoval se do semifinále – i když mu uniklo místo ve finále.

Tento 31letý závodník je aktuálně celkově 10., ale ví, jak rychle se to může změnit s dobrým výkonem v České republice.

„Začátek sezony nevyšel tak, jak jsem chtěl,“ dodal Woffinden. „První kolo bylo velmi těžké, na turnaji jsem nebyl v dobré pozici.

„A pak bylo cílem ve Varšavě vystoupit, prosadit se a vyšplhat po žebříčku. A to se nám podařilo. A to bude plán pro zbytek roku. Takže jsme na vrcholu.“

Na otázku, proč bylo Chorvatsko zklamáno v prvním kole, zůstal Brit ve své odpovědi neurčitý, ale připustil, že byly provedeny „změny“, které ovlivnily jeho přípravu a výkon.

„Ano, přesně vím, co to je. Ale nechci to říkat, protože by mi to způsobilo problémy.“

„minulý týden [In Poland] Byla to dobrá snaha dostat se skrz. A kvůli změnám, které jsme provedli, jsem tak trochu pozadu a tak trochu se učím v práci. Kdežto obvykle máte měsíc předsezónní přípravy, abyste to všechno vyřešili.

„Je to jen trochu náročnější, ale nevadí mi být vyzván.“

Jeho historie v Praze by se měla před letošním závodem povzbudit.

Na cestě ke svému prvnímu mistrovství světa v roce 2013 Woffinden vyhrál svůj první šampionát SGP na stadionu Marketa a zopakoval svůj výkon v letech 2014 a 2015.

Woffinden vyznával svou lásku k městu na trati i mimo ni, ale byl si také vědom toho, že jeho minulé úspěchy nezaručily budoucí slávu.

„Je to krásné místo,“ řekl. „Vždy chodíme s manželkou a dcerami. Než jsme měli děti, chodili jsme každý rok ven. Takže je to místo, kde si to užít. Budeme tam ve čtvrtek v poledne, pár dní si odpočineme a pak vyrazíme závodit.“ .“

„[It’s a] Stopa, že mám dobré vzpomínky, ale pro mě na datu toho, co jsem tam udělal, nezáleží.

„Každý rok je nový rok a nové výzvy a my tam jdeme s čistým štítem.“

