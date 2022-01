SPORTOVNÍ PROGRAM: Richard Arnold bude u fotbalových rozhodnutí v United upozadit

Sam Billings byl 90 minut od odletu, aby se připojil k anglickému turné s bílou koulí na jejich výlet do Západní Indie, když ho Ashes SOS povolal do Sydney.

Covidová omezení znamenala, že 30letý muž, který byl na Gold Coast po stintování Big Bash se Sydney Thunder, nemohl letět 520 mil na jih.

Místo toho sbalil své vybavení do pronajaté dodávky a místo toho jel, zastavil se pouze v Newcastlu (Nový Jižní Wales), aby se osvěžil v Pacifiku, aby přerušil svou epickou devítihodinovou cestu.

Sam Billings udělal devítihodinovou cestu do Sydney poté, co byl povolán do týmu England Ashes

BRITISH PRESS TÉMĚŘ TURFOVANÝ PRO POZITIVNÍ TESTOVÁNÍ

Jako by ujet 12 000 mil, aby pokrylo úlovky anglického popela, nebylo dost špatné, dva z cestujících novinářů zůstali uvažovat o několika nocích na ulici, když se je jejich hotel pokusil vystěhovat poté, co byli pozitivní na Covid.

Rory Dollard z PA a George Dobell z The Cricketer se izolovali v polovině svého pobytu v Sydney’s Rydges, když jim bylo zavoláno a bylo jim řečeno, že je v rozporu s hotelovou politikou povolit pozitivní případy zůstat v areálu.

Dvojice toto rozhodnutí zpochybnila a poté, co místní média pohrozila, že na to upozorní, došlo ke změně názoru. Rozpačitý personál hotelu poslal láhev vína jako omluvu.

GONG SNUB PRO GB PENTATHLON GURU

Jan Burtu – který dovedl tým GB ke zlaté medaili v pětiboji – byl odepřen gong

Jan Bartu – výkonný ředitel Velké Británie v moderním pětiboji po dobu 22 let až do svého odchodu do důchodu loni v listopadu – byl v novoročních vyznamenáních podivně přehlížen. A to i přesto, že zlato pro Joe Choonga a Kate French v Tokiu stáhlo oponu kariéry, která přinesla řadu olympijských, světových a evropských šampionů.

Pod českým vedením přinesl moderní pětiboj medaile na pěti z posledních šesti olympiád a přes 100 jich vyhráli sportovci v programu, který zavedl v Team Bath Village.

Aussie Mark Robinson – manažer výkonnosti British Sailing pouhé čtyři roky – získal titul MBE.

ŽÁDOST NÁMOŘNÍKŮ O ODLOŽENÍ VZHLEDEM K MALÉMU SOUCTU

Blackpoolu se projevilo jen malé slitování, když požádali o odložení utkání šampionátu s Middlesbrough kvůli Covidu a zraněním.

Nezaujatí představitelé EFL, kteří se žádostí zabývají případ od případu, poukázali na to, že Seasiders měli hráče zapůjčeného s klauzulí o odvolání a mohl být přiveden zpět.

Jak se věci udály, hráč zůstal tam, kde byl, Blackpool využil plný počet náhradníků a zápas prohrál 2:1.

Blackpoolův požadavek na jejich hru proti Middlebrough byl zkrácen EFL

KLUBY NECHTAJÍ PŮJČKOVAT MLADŠÍM PŘI OMIKRONOVÉM NÁBOJE

Covid zatím podstatně utlumil aktivitu v lednovém přestupovém období – zejména pokud jde o půjčky pro mladší hráče.

Strany Premier League si jsou vědomy toho, že budou potřebovat velké týmy, které by je zvládly přes vlnu Omicron, a zdráhají se dovolit, aby produkty akademie opustily, protože by mohly být v krátké době požádány, aby zaujaly místo na lavičce.

PRÁZDNINOVÝ BONUS ZA POHÁRKY

Řada klubů Premier League plánuje během nadcházející zimní přestávky zahraniční cesty, mezi oblíbené destinace patří Dubaj a Abu Dhabi.

Uvolnění cestovních omezení otevřelo dveře pro výlety do slunečnějších podnebí, přičemž Manchester City patří mezi ty, kteří zvažují cestu do zámoří.

Po zápasech o víkendu 22. až 23. ledna se vrcholná soutěž obnoví až 8. února kvůli odložené extra mezinárodní přestávce pro kvalifikace na mistrovství světa.

Čtvrté kolo FA Cupu se však bude hrát 5. až 6. února – což vede některé k cynickému přemýšlení, zda ti, kteří tento víkend opustili soutěž, nebudou příliš naštvaní, vzhledem k prodloužené přestávce, kterou si nyní mohou užít.

READ Dánsko sní o opakování roku 1992, ale čelí nebezpečnému českému týmu Kluby, které tento víkend opustily FA Cup, jako je Newcastle, dostanou prodlouženou pauzu

OČEKÁVÁ SE, že PŘÍPAD BARRYHO BENNELLA BRZY SKONČÍ

Případ Nejvyššího soudu, ve kterém pedofil Barry Bennell svědčil proti skupině mužů žalujících Manchester City, by měl skončit dnes ráno a mělo by padnout rozhodnutí.

Osm žadatelů, kterým je nyní 40 a 50 let, tvrdí, že je Bennell zneužil ve stejnou dobu, kdy hráli za školní týmy, které trénoval. Tvrdí, že vztah mezi odsouzeným monstrem a City byl vztahem ‚zaměstnání nebo podobného zaměstnání‘. Město toto tvrzení odmítá.

Právníci jednající jménem pojišťoven City zavolali Bennella jako svědka z vězení v prosinci během dvou naprosto groteskních dnů.

NEW YORK TIMES KOUPÍ ATLETIKU

Předplatitelský web The Athletic byl prodán New York Times za přibližně 400 milionů liber, přičemž zdroje tvrdí, že toto číslo je mnohem nižší, než start-up dříve hledal.

Zajímavé je, že CEO New York Times Meredith Kopit Levien je vdaná za spolumajitele Swansea City Jasona.

KLUBY IRK

Se znovuotevřením přestupového okna je tady hloupá sezóna a kluby už mají plné zuby toho, že jsou spojovány s hráči, které nemají v úmyslu podepisovat v rámci pokusů zainteresovaných stran nabubnit byznys.

Manchester United byl rozzlobený zprávami, které je spojovaly s Julianem Alvarezem z River Plate, s tvrzeními, že měli schůzky s jeho agentem, kterému Agenda rozuměla, jako zcela mimo mísu.

Mnoho klubů je během lednového trhu frustrováno falešnými informacemi o přestupech

BRITSKÉ NÁČELNÍKY DOufají v JINÉ STRATEGIE COVID V PEKINGU

Představitelé Britské olympijské asociace doufají, že se organizátoři Pekingu 2022, pokud jde o management Covid, poučili ze zimního Tokia.

Přístup jediné bubliny pro každého na hrách je mnohem snazší než seskupený přístup v Tokiu, kde různé skupiny nemohly interagovat, jak by chtěly.

Kromě toho Peking plánuje případ od případu řešit případy onemocnění COVID u všech sportovců a úzké kontakty.

To byl původní plán i pro Tokio, než pozdní změna názoru znamenala všeobecný přístup ke všem případům.

ARNOLD, ABY ZAMĚSTAL ZADNÍ MÍSTO VE VŠECH VĚCÍCH FOTBALU

Očekávejte změnu směru na Old Trafford pod vedením nového generálního ředitele Richarda Arnolda, který byl minulý týden oznámen jako nástupce Eda Woodwarda. Správně nebo neprávem se Woodward silně angažoval ve fotbale, někteří věřili, že se snažil být vším pro všechny muže.

Arnold chce nechat fotbalová rozhodnutí na fotbalovém oddělení – které mu bude stále podléhat – a snaží se věci zvrátit. Bývalý jednatel nastupuje 1. února a očekává se nový způsob fungování.