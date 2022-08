David Krejčí vysvětluje, proč se po roce v České republice vrací do Bruins, NHL

Bruins

David Krigsey se připravuje na rozcvičku před zápasem Bruins v květnu 2021. AP Photo / Kathy Wellensová

Po celém roce stráveném v rodném Česku na dlouhou dobu Bruins Center David Krejčí se má vrátit do Bostonu.

Krejčí v pondělí podepsal roční smlouvu s Bruins.

Po červnovém mistrovství světa IHF si dal pár týdnů hokejové pauzy, aby si pročistil hlavu a probral se svou rodinou možnosti kariéry. Tehdy se rozhodl vrátit Boston.

„Boston byl moje první volba a v podstatě moje jediná volba,“ řekl Krigsey. „Jsem rád, že se nám to podařilo. Ale musím také pochválit.“ [Patrice Bergeron] A [David Pastrnak]. V posledních měsících jsme vedli mnoho rozhovorů o tom, zda se vrátit nebo ne. Jsou důvodem, proč se chci vrátit a znovu hrát s těmito kluky.“

Craigsey, který vstoupí do své 16. sezony za Bruins, řekl svému agentovi, že Boston je jediný tým, se kterým chce podepsat smlouvu.

„Ještě jsem nebyl připraven odejít do důchodu. Chtěl jsem se vrátit do National Hockey League,“ řekl Craigsey. „Právě jsem řekl svému agentovi o dohodě.“ Udělej, co musíš, ať to uděláme. V příští sezóně chci být Boston Bruin. Samozřejmě existoval plán B, ale nikdy jsem nechtěl, aby to takhle šlo. Nikdy jsem nechtěl hrát jinde. Jsem více než šťastný, že jsem zase Bruin.“

Krigsey řekl, že tréninková změna Bruins neovlivnila jeho návrat. Bruins minulý měsíc najali Jima Montgomeryho, aby nahradil Bruce Cassidyho. Krigsey řekl, že jeho rozhodnutí bylo učiněno dříve.

Hlavním faktorem Krejčího rozhodnutí byla opět spolupráce s Pastrňákem.

Kdo by si nechtěl zahrát s jedním z nejlepších hráčů světa? řekl Craigsey. „Cítil jsem dost, že jsem s ním hrál ve stejné sérii na mistrovství světa. Byl to takový zlom v mém rozhodnutí vrátit se do NHL. Jen jsem s ním hrál a viděl, co spolu dokážeme. To Bylo úžasné.“

Je to už více než deset let, co Krejčí a Bergeron pomohli dovést Bruins ke Stanley Cupu v roce 2011. Krejčí řekl, že se vrátí na další zápas o play off.

„Mluvil jsem s [Bergeron] Tolik letos v létě,“ řekl Krigsey. „Jsem si jistý, že může mluvit sám za sebe. Ale jsme zpět, abychom se pokusili provést platbu. Nejsme si jisti, kolik let nám zbývá. Ale vracíme se, abychom něco udělali, protože věříme týmu. Tak uvidíme, co se stane.“