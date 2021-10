Saroni, Richtrova vládnou Iron Man Waco | Národní

Dvaatřicetiletý Saroni, bývalý běžecký běžec University of Texas-Tyler, vyhrál o 30 minut nad druhým Patrickem Harfieldem z Kajmanských ostrovů, který přišel za devět hodin a 11 minut. Třetí místo Yanir Fattal z Izraele dokončil závod za devět hodin a 15 minut.

„Plavání bylo dobré,“ řekl Saroni. “Moje pozice byla dobrá a můj čas nebyl skvělý. Vyšel jsem pátý, takže si na to nemůžu stěžovat.”

„Ten běh byl opravdu dobrý,“ řekla Saroni. “Bylo to pevné a hladké. Na konci jsi evidentně unavený, ale celkově to bylo poprvé, co jsem běžel pod třemi hodinami, takže jsem s tím byl opravdu spokojený.”