Leaf Racing podepisuje Tone a Numanova do roku 2023

Liv Racing oznámila podpis mladých talentů Quinte Tuna a Teresy Neumanové do roku 2023. Ton, 23, z Nizozemska, se připojí k týmu GT Kroc Tonab a Neumanova, 23, z České republiky, se připojí k cyklistickému týmu Burgos Alimenta.

Ton byl oceněn jako nejbojovnější jezdec v Amstel Gold Race Ladies Edition poté, co byl součástí prvního jezdce v úniku s Kathryn Hammes (Seratisette WNT).

Poté, co se Ton na jaře zotavil ze zlomeniny klíční kosti, skončil celkově sedmý na Belgrade GP Women’s Tour a skončil druhý v první etapě na Balois Tour Belgium. Sezónu zakončila umístěním v první desítce na Binche Chimay Binche pour Dames v říjnu.

“Ve svém současném týmu jsem se za poslední tři roky vypracoval. Zejména v loňské sezóně jsem udělal krok vpřed. Oči se mi otevřely na krásném Amstel Golden Race, ve kterém jsem byl nejbojovnějším závodníkem. Podařilo se mi vybrat útok, povedl jsem se do útoku.” v tom závodě jsem překvapil sám sebe pozitivně. K mé smůle jsem si krátce nato zlomil klíční kost. Hned po návratu na kolo mi během soustředění ve Španělsku zavolal Live Racing. Bylo mi ctí, že WorldTeam měl zájem Byl jsem tak nadšený, že jsem reagoval tak rychle,“ řekl Ton.

“Liv Racing mi okamžitě dal známý pocit, cítil jsem se jako rodina. Navíc se mnou tým má opravdu dobrý střednědobý plán. Mluví o vizi. Jako relativně mladý závodník hned neházím do černého.” Místo toho mám spoustu prostoru, abych se specializoval a soustředil se na závody se silnými stoupáními. Chci zachovat svou značku Attack co možná nepoškozenější. Jsem původně jezdec, který má rád útok a rozhodně nejezdím bez barvy. po návratu loni v létě jsem na Baloise Women’s Tour ukázal, že s útokem umím dobře.”

Kromě Tona oznámila nové podpisy také Liv Racing; Národní šampionka ČR Neumanova s ​​Rachel Barbieri, Eva Bormann, Katja Ragusa a Amber van der Holst. Georgia Bronzini byla také oznámena jako nová sportovní ředitelka týmu v roce 2022, zatímco sponzor Levi je na palubě další tři sezóny.

Neumanová vyhrála národní titul, 11. v Navarre Women’s Elite Classic, 2. ve 2. etapě na Tour de Suisse a devátá v 1. etapě na mistrovství světa žen Vuelta a Burgos.

“V červnu, po dobrém období závodění ve Španělsku a Švýcarsku, mě kontaktoval Liv Racing. Byl to velmi zajímavý, otevřený a přátelský rozhovor s vedením týmu a udělalo mi to velkou radost. Líbí se mi týmová filozofie a Liv Racing mi nabízí dokonalé prostředí, ve kterém se mohu rozvíjet. “Ať už jako jednotlivec nebo jako tým mám velkou důvěru ve styl týmu. Ne nadarmo je to jeden z týmů s největší historií v ženská cyklistika,“ řekla Neumanová.

“Po své první kompletní sezóně v ženském pelotonu bych chtěl příští rok navázat na základ, který jsem letos položil. Samozřejmě chci získat více zkušeností ve všech druzích závodů. V první řadě chci mít hodnotu pro tým na úrovni WorldTour. Možné vítězství Na nejvyšší úrovni by to bylo samozřejmě fantastické.“