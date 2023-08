Sci-fi policejní thriller o životě po smrti

bod obnovení Jde o kriminální thriller se sci-fi sklony. V roce 2041 je v Evropě technologie, která může lidem vrátit život. Detektiv Emma Trochynovska (Andrea Mohilova) má za úkol vyřešit hrůznou dvojnásobnou vraždu. Nic není takové, jak se zdá, protože každá odpověď zřejmě vede k dalším otázkám.

Napínavá akční sekvence otevírá film a udává tón tomu, co přijde. I když jsou zde prvky sci-fi, jde spíše o Emmu. Rychle se etabluje jako osamělý vlk, který udělá, co uzná za nutné. Je v něm řada známých metafor bod obnoveníAle neočekávají se. Technologie je velkou součástí příběhu, ale jsou to právě detektivní aspekty, které ženou děj kupředu. Dialogy, prostředí a zápletky jsou součástí příběhu a připomínají spíše policejní hry než sci-fi. To dává smysl, protože jde o první sci-fi film, který vyšel z České republiky po čtyřech desetiletích.



Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu AIPT Movies!

Spoléhání se na osvědčené žánrové konvence dodává atmosféře a postavám extra význam. Text zpočátku naznačuje, že masy v tomto životě mohou být křehké, ale nyní existuje alternativní řešení smrti. Jednoduchý design kolekce dodává pocit ze světa, kde je funkce důležitější než forma. Slyšené záběry ukazují strohý svět, který kromě symetrie bez emocí nemá co obdivovat.

Sci-fi prvky však nejsou zcela ignorovány. Kromě způsobu, jak přivést lidi zpět k životu, existují samořídící auta, počítačové noviny a hologramy připomínající život. od té doby bod obnovení Jeho svět není zasazen do daleké budoucnosti, je fantastický a realistický. Většina toho, co vidíme, už byla prezentována v reálném životě a něco málo nepřichází v úvahu.

bod obnovení Je to velmi lidský příběh. Smutek a láska jsou důležitá témata a myšlenka, že se svět stal příliš závislým na technologickém vývoji, je předmětem sporu. Občas to může být až příliš rozvláčné, ale silné herecké výkony a napínavý příběh udrží publikum v zájmu.

Mezinárodní filmový festival Fantasia se koná od 20. července do 9. srpna. Můžete najít fantasy, novinky, vstupenky a filmy. tady

Připojte se k AIPT Patreon Chcete posunout náš vztah na další úroveň? Staňte se sponzorem ještě dnes Chcete-li získat přístup k exkluzivním výhodám, jako jsou: ❌ Odstraňte všechny reklamy na webu

💬 Připojte se k naší Discord komunitě, kde si povídáme o nejnovějších novinkách a vydáních ze všeho, co na AIPT pokrýváme

📗 Přístup do měsíčního knižního klubu

📦 Nechte si každý měsíc zasílat obchodní paperback

💥 a další! Zaregistrujte se ještě dnes