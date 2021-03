Česká republika vs. Belgie: Jak sledovat přímý přenos, televizní kanál, kvalifikaci na mistrovství světa 2022 (sobota 27. března)

Po vítězství v úvodním zápase skupinové fáze Světového poháru 2022 na začátku tohoto týdne bude Česká republika čelit Belgii, která je 1-0 nahoru. Výhra 6: 2 nad Estonskem posunula Českou republiku do startu ve skupině E, zatímco Belgičané zdolali Wales 3: 1. Záložník West Hamu Tomáš Suzek dosáhl za Českou republiku hattricku a v sobotu se prosadil. Belgičany vedli Kevin de Bruyne a Romu Lukaku.

Belgie proti České republice (Kvalifikace na mistrovství světa 2022)

Je čas začít: 15:45 EST

Další zabezpečení prostřednictvím Associated Press

Podívejte se, co se v sobotu stane na kvalifikaci na mistrovství světa 2022 v Evropě:

Skupina A.

Návštěva Cristiana Ronalda v Portugalsku v Srbsku vyžaduje pro zahájení kvalifikace druhé vítězství za sebou. Trenér Fernando Santos doufá, že ze svého Portugalska získá nějaké zlepšení v Bělehradě, který potřeboval svůj vlastní gól od ázerbájdžánského obránce, aby vyhrál úvodní kvalifikační zápas 1: 0. Ronaldo bude toužit po svém dalším milníku. Střelil sedm gólů od chvíle, kdy útočník Íránu Ali Dain vstřelil 109 gólů za národní tým. Alexander Mitrovic vstřelil tento týden dva góly při výhře nad Irskem 3: 2. Irsko se pokusí získat své první vítězství ve svém 10. zápase, když povede Lucembursko pod vedením trenéra Stephena Kennyho.

Skupina e

Belgie, která je na vrcholu kvůli omezením COVID-19, cestuje do České republiky bez mnoha vojáků. Belgická federace v pátek oznámila, že Thomas Vermeulen a Thomas Vermeulen z Borussie Dortmund nebyli oprávněni cestovat do Prahy podle současných pravidel stanovených Německem, a Thomas Vermaelen byl odmítnut a vrácen do Japonska. Yannick Karasco byl kotníkovou klisnou v Belgii a zapadl do úterního utkání proti Bělorusku. Munierova asistence z úvodního vítězství Belgie 3: 1 nad Walesem bolela od midwicku. Při pohledu na první místo na mistrovství světa od roku 2006 se Česká republika pokusí znovu získat vítězství vítězstvím 6: 2 nad Estonskem po zahájení své kampaně, což je druhá hra ve skupině proti Bělorusku.

Skupina G

Nizozemsko stáhlo svoji kampaň proti Lotyšsku poté, co v prvním zápase skupiny G porazilo Turecko 4: 2. „Chceme vidět lepší nizozemský tým,“ řekl trenér Frank de Boer. „Uvidíme se zítra, pokud dojde ke změnám.“ Navzdory celostátní výluce bude Nizozemsko na stadionu Johanna Groofa v Amsterdamu povzbuzováno 5000 fanoušky v rámci vládou schváleného experimentu, který vyhodnotí, jak bezpečně znovuotevřít veřejné prostory uprostřed virové epidemie Corona. Norsko hostí Turecko na prvních dvou místech skupiny po prvním zápase, zatímco Černá Hora hostí Gibraltar v odpoledním zápase v Podgorici.

Skupina H

Rusko hostí Slovinsko před více než 10 000 fanoušky povolenými na stadion v Soči. Toto je první setkání mezi týmy od chvíle, kdy Slovinsko v play off porazilo Rusko, aby se kvalifikovalo na mistrovství světa 2010. A Slovinsko Katar má za sebou silný start v kvalifikaci poté, co v úvodním kole porazilo druhé místo Chorvatska 2018, když zvítězilo Rusko na Maltě. Chorvatsko hraje další na Kypru, který se konal 0: 0 na Slovensku.