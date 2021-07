Zde jsou finalisté emodži pro Unicode 14.0

Jen dva dny před Světovým dnem emodži 17. července to Emojipedia má Podílejte se na seznamu konceptů postav Konsorcium Unicode zváží konečné zahrnutí do Unicode 14.0. Seznam obsahuje dva okouzlující kandidáty, jako je roztavený smajlík, disko koule, fazole a ukazováček s různými tóny pleti. Ne každý emoji, který uvidíte níže, bude mít za následek snížení. Jakmile však konsorcium Unicode v září rozhodne o konečném seznamu kandidátů, zbytek se dostane do vašich zařízení od konce roku 2021 a do roku 2022.

emojipedia

Jako u cca obsahuje seznam konceptů znaky, které byly navrženy s ohledem na rozmanitost a začlenění. Zejména si všimnete, že existuje několik nových verzí handshake emoji. To je velký problém. , byla jednou z mála postav, které nelze upravit pomocí tónu pleti, ale po zhruba dvou letech práce se to téměř jistě mění s Unicode 14.0.

Ve výše uvedeném seznamu je také pozoruhodné, že konsorcium Unicode na něm pracuje déle než obvykle. V roce 2020 organizace odložila vydání Unicode 14.0 . „Letos se prostě nemůžeme držet stejného harmonogramu, jaký jsme měli v minulosti,“ řekla v té době s tím, že pandemie přemohla dobrovolníky, na které se při své práci s emodži spoléhá.