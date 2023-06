Jeden vítěz z nepořádku Prigožin-Putin už těží: Lukašenko z Běloruska

Běloruský silák Alexander Lukašenko se po víkendovém vyjednávání s Wagnerovým šéfem Jevgenijem Prigozhinem o odvolání jeho organizovaného povstání v Rusku vydal na svou vítěznou jízdu — součást zjevné kampaně za změnu svého obrazu ochotné loutky ruského prezidenta Vladimira.

Zatímco jeho sebeinflace se dá očekávat, říkají experti na regionální politiku The Daily Beast, Lukašenko možná nebude mít moc času na to, aby využil politického kapitálu, který získal tím, že se vrhl právě včas, aby zabránil vznícení napětí v Rusku.

„Před dvěma lety, když byl Lukašenko na kolenou před Putinem… nic takového by se neodvážil říct,“ řekl Kenneth Yalowitz, bývalý americký velvyslanec v Bělorusku. Jediný důvod, proč Lukašenko teď takhle otevírá ústa, je ten, že se cítí zranitelný od Putina. Jen se snaží vylepšit své pověření. Pro mě je to prostě klasický Lukašenko.

Dodal: „Je to přeživší a udělá cokoliv, aby přežil.“ „Vždy se vrtí a tká, aby získal trochu důvěryhodnosti.“

Poté, co Prigožin a jeho síly zahájily v pátek v Rusku povstání, Lukašenko a Putin zprostředkovali s Prigožinem dohodu, podle níž Wagnerovy síly vycouvají z povstání a Prigožin sám ustoupí do Běloruska.

Ale i když se Prigožin vydal do Běloruska, aby zahájil svůj exil, Lukašenko se v posledních dnech chopil příležitosti a porazil se v hruď řadou poznámek, oháněl se ziskem ze svého uzavírání dohod a svou angažovanost označil za klíč k podněcování napětí. s téměř karikovaným popisem sebe sama.

V jednom ze svých posledních projevů se vykreslil jako plachý hrdina, který nechtěl žádnou pozornost médií, a přitom celou dobu mluvil o tom, jak je pro dohodu důležitý.

Lukašenko podle Pelty řekl: „Rozhodl jsem se, že je čas k tomu něco (i když ne všechno) říci upřímně, upřímně, aniž bych cokoli skrýval.“ Přiměl mě k tomu fakt, že média, zejména v Rusku, Bělorusy chválí. Upřímně řečeno, požádal jsem tiskového tajemníka, aby kontaktoval naše hlavní média a požádal je, aby toto téma nepřeháněli.“

„Byl jsem plně zapojen do těchto akcí,“ dodal.

Pracoval také na vykreslení příběhu, že byl dokonce nonšalantní, když dostal výzvu k akci od Putina.

„Řekli mi prostřednictvím FSB a Výboru pro státní bezpečnost… Prezident Putin chce mluvit,“ řekl.

Lukašenko dbá na to, aby mu všechna jeho tvrdá práce nevyšla, počínaje telefonátem s Prigozhinem uprostřed vyjednávání – když Wagnerovi žoldáci pochodují z Moskvy – přes obhajování bojů mezi Putinem a Prigozhinem až po zobrazení Putina jako poněkud neochotného vyjednavače. nepřiznaný. Matt Dimmick, bývalý ředitel pro Rusko a východní Evropu v Radě národní bezpečnosti Bílého domu, řekl, že jedním z jeho hlavních cílů je pravděpodobně zvýšit jeho profil jako hráče na světové scéně.

„Bude dělat co nejvíc sena, protože nemá moc karet, které by mohl hrát,“ řekl Dimmick pro The Daily Beast. „Pokud bude mít příležitost ukázat nějakou gravitaci, kterou státník je, nebo mít nějakou extra hodnotu, pokud jde o jeho hodnotu pro Kreml, udělá to, jak jen to bude možné.“

Yalovich, bývalý americký velvyslanec v Bělorusku, s tímto hodnocením souhlasil.

„Udělal Putinovi laskavost tím, že měl všechny tyto lidi,“ řekl Yalovic. „Putin je na mezinárodní scéně zjevně oslaben a Lukašenko nemůže odolat příležitosti posílit se a podepřít své…pověření jako světového vůdce.“

Plná vzpoura a vyjednaný exil bývalého Putinova blízkého spojence Prigožina způsobily, že někteří pozorovatelé Ruska a Běloruska se škrábali na hlavě o budoucnosti celého regionu, protože se v Putinově sevření moci objevují trhliny.

Ale z Běloruska se objevují určité stopy o tom, jak vztah Lukašenko-Putin skončí.

Jejich vztah byl vždy komplikovaný. Oba lídři léta pracují na podpoře rostoucích vazeb mezi Běloruskem a Ruskem, od bankovního sektoru po armádu. V roce 2020 Putin také intervenoval na podporu Lukašenka navzdory mezinárodnímu pozdvižení kolem Lukašenkových zmanipulovaných voleb v Bělorusku a jeho zacházení s disidenty.

Jedna věc je jistá: Lukašenkův triumfální postoj z tohoto týdne je na hony vzdálen jeho politickému postoji posledních let. V současné době není jasné, jak vypadá Lukašenkova politická agenda vpřed – nebo na co by se mohl Putina v budoucnu zeptat, pokud vůbec něco.

„Lukašenko má zájem pouze přežít den a měsíc,“ řekl Dimick. „Lukašenko nemá v plánu budovat vztah s Prigožinem… Lukašenko bude sloužit jako dozorce velké věznice pod širým nebem v Bělorusku a postará se, aby Prigožin zůstal v jakýchkoli hranicích, které si Kreml přeje.“

Není jasné, jakou flexibilitu dal Putin Lukašenkovi, aby se mohl při vyjednávání chlubit, a jak Lukašenkovy nové pozice ovlivní mocenskou dynamiku páru.

„Mluvíme o dvou desetiletích v láhvi,“ řekl Yalowitz. „Proto to teď bude chvíli pokračovat. Je tu tolik neznámých.“

Podle Yalowitze však Putinova ochota podstoupit Lukašenkovo ​​vítězné kolo pravděpodobně má své meze.

„Bude děkovat Lukašenkovi za to, že je věrným spojencem… ale nezmění Lukašenka v potenciální hrozbu nebo jeho náhradu. Nemožné.“

Lukašenkova pozornost asi také dlouho nevydrží, protože nakonec jedná na Putinův příkaz.

Lukašenko bude přijímat rozkazy z Kremlu. Jsem si jistý, že Putin přemýšlí o tom, jak chce omezit, omezit, umlčet nebo zmírnit Prigožina… Lukašenko by byl jen ochotným účastníkem,“ řekl Demick The Daily Beast.

A zatím, navzdory všemu zdání, se Lukašenko pravděpodobně dívá přes rameno na svůj nově nalezený žoldnéřský exil. Opoziční politici v Bělorusku, kteří bojují za demokratický stát pod legitimním vítězem voleb v roce 2020, řekli deníku The Daily Beast, že mají obavy, že by Prigozhinovy ​​síly mohly zahájit podobnou vzpouru v Bělorusku.

Stejně tak ministerstvo zahraničí navrhlo, že Lukašenko by se mohl brzy vypořádat s vlastními domácími nepokoji v důsledku Prigozhinova exilu v Bělorusku.

„Uvidíme, jestli jsou to Wagnerovy síly nebo Jevgenij Prigožin… Je to rozhodně destabilizátor, ať jde kamkoli,“ řekl v úterý novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.

„Jsem si jistý, že by se také mohl obávat: Obrátí se ten muž proti mně?“ řekl Yalovitch. „Všichni se na sebe jen dívají, cítí se zranitelní a cítí jeden druhého.“