Někde tady je starodávná vesmírná památka

– The Hledání běží Meteorit velikosti meruněk někde poblíž francouzského Aiguillon. V astronomickém zařízení na ostrově Mauro minulý víkend kamery detekovaly malou vesmírnou skálu padající k zemi nad jihozápadní Francií. opatrovník. Meteor přistál v sobotu v 22:43 hodin poblíž Aiguillonu, asi 60 mil jihovýchodně od Bordeaux, ale nikdo jej dosud nenašel. A to není způsobeno nedostatkem pokusů. Po okolí byly rozeslány plakáty, které žádaly o pomoc při hledání pětuncových skal a informovaly obyvatele hodnotné komodity v jejich středu. „Nový meteor, jako je tento, který spadl jen před několika dny, se kvůli zemskému prostředí nezměnil, a proto obsahuje velmi cenné informace pro vědce,“ vysvětluje Mikael Wilmart, který patří do sdružení, které provozuje observatoř.

Wilmart ve svém prohlášení uvádí, že meteority, které mají obvykle lesklý, hořící vnější povrch, jsou „zbytky formování sluneční soustavy“. Slazené. ke mě NASA„Představují některé z rozmanitých původních materiálů Vytvořené planety Před miliardami let. “Někteří dokonce mají.” Pocházejí z Marsu. „Opravdu jsme závislí na tom, že se lidé budou dívat na své zahrady nebo na okraj silnice,“ říká Wilmart. „Možná narazí na tolik potřebnou skálu.“ Maurovo zařízení je součástí sítě 100 kamer sestavených pro projekt Sky Watch, který se snaží každoročně sledovat a identifikovat přibližně 10 meteoritů, o nichž se předpokládá, že přistanou ve Francii, ale úspěch není zárukou. I když znáte přibližnou polohu meteorů, „je to jako hledat jehlu v kupce sena,“ říká Wilmart. (Ten chlap našel meteor Nejhorším možným způsobem.)