NASA odhalila, že asteroid vysoký 1 600 stop se přiblíží na krátkou vzdálenost do šesti dnů

Příprava půdy pro blízký kartáč s kartáčem obrovský asteroid Větší než Empire State Building za pár dní.

NASA skálu pozoruje a prozradila, že půjde o „blízké přiblížení“ z vesmírné perspektivy.

Naštěstí to bude stále více než 3,5 milionu mil daleko, takže není důvod k panice.

Odborníci se domnívají, že šířka asteroidu je mezi 240 a 535 yardy.

Pokud by byl co nejvyšší, byl by větší než Empire State Building, Shard a Eiffelova věž.

Bude také trpaslíkem nad Sochou svobody.

Očekává se, že vesmírný kámen – oficiálně známý jako 388945 (2008 TZ3) – se k nejbližšímu bodu přiblíží v neděli 15. května.

Ale není to poprvé, co jsme tento asteroid viděli – minul nás bez problémů.

Její poslední návštěva byla v květnu 2020.

Za tu dobu se ještě přiblížil, 1,7 milionu mil daleko.

Běžně dává Zemi vlnu přibližně každé dva roky, protože obíhá kolem Slunce stejně jako my.

A tento víkendový let bude nejblíže, kdy uvidíme přilétat asteroid po zbytek našich životů.

Znovu má projet v květnu 2024, ale mnohem dále, na 6,9 milionu mil.

Až se příští víkend přiblíží, nebude to dříve než v květnu 2163.

Tento příběh se původně objevil slunce Se svolením je zde reprodukován.