Před 15 lety dosáhlo hodnocení USMNT historického maxima

Je snadné zapomenout vzhledem k patetickému projevu, který následoval, ale americký tým mužů vstoupil do mistrovství světa 2006 jako jeden z nejvýše postavených týmů na světě. USMNT dosáhl v dubnu 2006 čtvrtého místa v žebříčku FIFA, přestože v době, kdy se světový pohár v Německu otočil, mírně klesl na páté místo.

Čtvrté hodnocení dodnes zůstává nejvyšší, jaké kdy USMNT dosáhl. Po mistrovství světa 2006, které mělo dvě porážky a nerozhodný výsledek, USA sklouzly na 31. místo a od té doby zůstaly na 20. místě (plus nebo minus 10).

V neděli večer v Denveru se 20. semifinále USMNT postaví proti Mexiku č. 11 v prvním finále Ligy národů CONCACAF. I když to není tak důležité jako finále Zlatého poháru nebo kvalifikace na mistrovství světa, bude to nezapomenutelná kapitola v soupeření mezi USA a Mexikem.

Otázkou zůstává: Je tento USMNT lepší než ten, který se před 15 lety umístil na 4. místě?

Není nic jako být fanouškem USMNT. Na druhou stranu máte národ s velkým potenciálem, spoustou zdrojů a specializovanou podporou. Na druhou stranu máte tým, který ve větších fázích soustavně zklamá, ať už se mu nepodaří dostat se ze skupinové fáze mistrovství světa 2006, prohrát s Ghanou za posledních 16 v roce 2010 nebo se nekvalifikovat na mistrovství světa 2018 zcela. Nepomáhá ani to, že USWNT je největším fotbalovým týmem všech dob, protože nikdy neklesl na druhé místo v žebříčku žen FIFA.

V roce 2006 se zdálo, že Spojené státy by mohly být na pokraji toho, aby se staly legitimním hráčem světového fotbalu. Po vstupu do potenciálně semifinalistky házené na mistrovství světa 2002 Torsten Frings znamenalo pořadí číslo 5 a vzrušující soupiska to, že Spojené státy byly důvodem, proč skupina E byla skupinou smrti spolu s případným šampiónem Itálií. druhým a nejlepším africkým týmem je Ghana.

Tým 2006, vedený Bruce Arenou, vedl kapitán Claudio Reina, jeden z nejlepších quarterbacků, jaké kdy USMNT vyvinul. Hvězdy jako Eddie Pope, Carlos Bocanegra, Pablo Mastrowini, Steve Chirondolo, Greg Berhalter, Brian McBride a Casey Keeler dali týmu skutečnou veteránskou přítomnost. Mladí lidé jako Landon Donovan, DeMarcus Beasley a Clint Dempsey právě vstupovali na vrchol svého života.

Družstvo mistrovství světa 2006 zahrnovalo hráče z Manchesteru United, Manchesteru City, Fulhamu, Leedsu United, Readingu, Hannoveru 96, Standard Liege a Borussie Mönchengladbach. Existoval skutečný pocit, že tento tým může soupeřit s kýmkoli.

To léto to ale v Německu nevyšlo.

USA v úvodním zápase porazily Česko 3: 0. Sporná remíza 1: 1 proti Itálii dala USMNT šanci nakonec porazit Ghanu, ale šokující pokutový kop odsoudil Američany k porážce 2: 1 a na posledním místě ve skupině.

Nyní o 15 let později stojí za to se ptát: Je tento současný USMNT lepší?

20. pořadí Američanů v tuto chvíli příliš neznamená, protože USA odehrály od roku 2017 jen hrstku smysluplných zápasů. Důležité je, jak si v poslední době vedli hráči v Evropě – a zda to mohou nebo nemohou replikovat s národním týmem .

Pouhým pohledem na aktuální seznam USMNT lze snadno naznačit, že jde o silnější skupinu než před 15 lety. Zatímco kádr mistrovství světa 2006 měl v Evropě hrst profesionálních hráčů, kádr 2021 má mladé hvězdy v některých evropských špičkových klubech, včetně Barcelony, Juventusu, RB Lipsko, Manchesteru City, Borussie Dortmund a evropské mistry Chelsea.

Američané v zahraničí získali v sezóně 2020-21 více titulů, než kolik můžeme spočítat. Zach Stephen vyhrál Premier League s City, Tim Weah pomohl Lille vyhrát titul Ligue 1, Ethan Horvath vyhrál belgickou ligu a Brenden Aaronson pomohl americkému trenérovi Jesse Marshovi k rakouskému titulu. Weston McKinney, Serginho d’Este a Gio Reina vyhráli domácí poháry pro své kluby v Itálii, Španělsku a Německu.

Otázkou ale zůstává: Dokážou tito hráči naplnit svůj potenciál v národním týmu?

Poslední představení ukazují, že s největší pravděpodobností ano. Od přerušení mezinárodního fotbalu Covid-19 vstřelili Američané v osmi zápasech čtyři nebo více gólů čtyřikrát. Před typy týmů, které USA čekají v kvalifikaci na mistrovství světa, porazily USA Panamu 6: 2, Salvador 6: 0, Trinidad a Tobago 7: 0 a Jamajku 4: 1.

Ale všichni byli přátelští. Hrát s Mexikem o pohár to něco znamená.

Pokud chtějí Spojené státy dokázat, že jsou lepší než tým z roku 2006, který se umístil na čtvrtém místě na světě, musí se spojit v důležitých zápasech, počínaje neděli proti El Tri a pokračováním po celý rok Zlatým pohárem 2021 a startem kvalifikace na mistrovství světa 2022.

Takže můžeme vidět, co Pulisic, Rena, Dust, McKinney, Tyler Adams, Aaronson, Younes Moussa, Weah, Daryl Dyke, Stephen a ostatní vycházející hvězdy USMNT mohou dělat ve smysluplné konkurenci, tým z roku 2006 má výhodu, protože alespoň se dostali na mistrovství světa.

Je to už 15 let, co byl USMNT tak nafouknutý. Tým z roku 2006 se pod tlakem zhroutil. Nedělní zápas proti Mexiku povede dlouhou cestu k určení této současné skupiny hráčů a k tomu, zda se mohou znovu dostat na vrchol většinou náhodného žebříčku FIFA.