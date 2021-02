Před deseti lety jsem sledoval, jak demonstranti svrhli brutální režim v Egyptě. Nyní jejich naděje na novou éru svobody leží v troskách

Několik dní po vrcholící revoluci v protirežimních protestech v Káhiře v roce 2011 a požadavku na rezignaci egyptského prezidenta Husního Mubaraka se nálada změnila.

Provládní zločinci jsou rozpoutáni v davech. Začali se zaměřovat na protestující, novináře zabývající se událostmi a obyvatele Západu. Někteří vstoupili do našeho hotelu.

Bylo nám řečeno, abychom se sbalili, nacpali do aut a jeli z hotelu Hilton s výhledem na náměstí Tahrir do relativně bezpečnějšího hotelu vzdáleného několik kilometrů.

Sdílel jsem auto s fotografem Joe Duranem, který seděl na sedadle spolujezdce, a hlasatelem CNN Andersonem Cooperem na zadním sedadle.

Na mostě 6. října donutil dav zastavit naše taxi a obklíčil nás. Windows rozbita. Hoď kameny na auto. Řidič vypadal, že je obklopen násilnými útočníky.

V arabštině si pamatuji, že jsem řekl: „Pokud budete pokračovat v práci, dám vám 500 $ za okna.“ Toto číslo jsem vybral z čista jasna. Stále nevím, proč mi právě toto číslo přišlo na mysl. Když vyrazil, myslel jsem si, že jsme v bezpečí.

V našem havarovaném autě jsme se dostali ke vchodu do hotelu Marriott. Jako omámení jsme se dostali do foyer a zaregistrovali se na recepci.

Brzy poté mi publicista z New York Times Nick Kristof řekl, že někteří novináři změnili jména, která si zapsali, aby neznal žádné kriminálníky vstupující do hotelu a žádající o seznamy hostů pro pokoje, ve kterých se nacházel zahraniční tisk.

Myslel jsem, že se stejně jmenuji arabsky, takže bych měl být v pořádku. „Říká CNN kdekoli na vašem formuláři?“ Pamatuji si, že se mě zeptal Krištof. Nebyl jsem si jistý, ale rozhodl jsem se to riskovat. Je zbytečné zůstat dlouho na recepci.

Té noci jsme vysílali speciální pokrytí CNN z podlahy hotelového pokoje. Pamatuji si, že jsem si myslel, že to vypadalo jako rukojmí. Měli jsme mnoho takových nocí, včetně velmi napjatého večera opevněného v kanceláři Káhiry CNN a pohovky zavírající dveře.

Poskytovali jste živé přenosy celé hodiny s naším tehdejším šéfem kanceláře, legendárním Benem Widmanem a Cooperem. Seděli jsme schoulení na krabicích s kamerovým vybavením, co nejvíce tlumeně osvětlených na našich tvářích, protože stoly potřebovaly vypadat zvenčí nesvobodně.

Naděje na demokracii

Vládní opozice proti povstání trvala několik dní.

Režim a jeho stoupenci se pokusili porazit lidové hnutí, ale armáda nestála u Mubaraka. Stejně jako po celá desetiletí v Egyptě se nakonec chopili moci generálové. Když srazili Mubaraka, všichni jsme věděli, že to dlouho nevydrží.

11. února 2011, 17 dní po zahájení protestů, bylo po všem: Husní Mubarak odstoupil. To by znamenalo začátek nové éry; Doufalo se, že desetiletí bratříčkování, korupce, policejní brutality a represí ustoupí něčemu podobnému demokracii.

O několik let později jsem se zabýval egyptskými prezidentskými volbami v roce 2013, které vedly k vítězství šéfa Muslimského bratrstva Mohameda Morsiho.

Nakonec však obnovená armáda v roce 2013 rozdrtí islamisty a obnoví sílu armády. Byli tam po celou dobu a tolerovali to, co se ukázalo být jen krátkým experimentem v demokracii.

V tomto tragickém příběhu jsou původní demonstranti, kteří snili o demokracii, která je zastupovala, ztraceni – skutečně rozdrceni.

Optimismus zmáčknutý

V prvních týdnech povstání sdíleli novináři jako my svůj optimismus: Mohl by to být okamžik, kdy se arabský svět bude pomalu a bolestně vyvíjet v systém, který bude sloužit jeho vlastním lidem, spíše než nevoleným autokratům, kteří vypustili své země suché po celá desetiletí?

Před deseti lety jsme si dovolili tomu uvěřit.

Dnes je mnoho lidí v přední linii protestů vyhoštěno nebo uvězněno.

Jinde v regionu to mělo více tragických důsledků.

Režim v Sýrii potlačil křik svých občanů po demokracii tak brutálně, že mírumilovní demonstranti byli brzy nahrazeni extremistickými rebely, kteří bojovali proti vládě podporované vnějšími silami o kontrolu nad rozbitou zemí.

Ti, kdo pokryli Egypt v roce 2011, mohou i dnes hluboce pociťovat intenzivní emoce těchto počátků.

Nastaly některé děsivé okamžiky, ale historický význam událostí, které jsme dokumentovali, sloužil jako raketové palivo, když jsme utíkali před davem a choulili se v hotelových pokojích.

Ale pro revolucionáře v Egyptě i jinde to tak nebylo.

Arabský svět, který byl mnohem horší než před arabským jarem, si bude muset počkat na další generaci, která bude požadovat svobodu od svých vůdců. Lze jen doufat, že tentokrát zvítězí, aby oběti těch, kteří přišli před nimi, nebyly marné.