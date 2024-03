Kosatky se naučily nové brutální techniky lovu na otevřeném moři: ScienceAlert

Skupina kosatek, která se poflakuje u kalifornského pobřeží, přišla na nejlepší způsoby, jak lovit svou kořist na otevřených vodách.

Se stravou sestávající téměř výhradně z mořských savců potřebují kosatky maximalizovat své lovecké úspěchy, aby zajistily, že každý bude mít přístup k potravě.

V blízkosti pobřeží, kde mohou být druhy, kterými se kosatky živí, snadno chyceny a chyceny, může být konkurence nelítostná. Vyrazit na moře může poskytnout více potravy pro ty, kteří vědí, jak ji ulovit.

Kosatky, které tvoří přechodnou populaci severovýchodního Pacifiku, zjistily, že tuleně a velrybí mláďata lze lovit kombinací mazanosti a hrubé síly. Než se usadí na hostinu, drtí svou kořist nebo ji vyhazují ocasem do vzduchu.

„Podskupina přechodných kosatek, které jsme pozorovali v Monterey Bay, zůstávala přednostně v otevřených hlubokých vodách a živila se především sezónně dostupnými lachtany kalifornskými, mláďaty velryb šedých a tuleňem severním.“ Napište tým pod vedením mořského biologa Joshe MacInnise Z University of British Columbia v Kanadě.

„Ukázali specializované rybolovné techniky odlišné od těch, které se používají k lovu mořských savců v mělkých pobřežních vodách spojených s korálovými útesy, skalnatými výchozy a malými ostrovy.“

Celosvětově se kosatky dělí do podskupin, které jsou od sebe geneticky a kulturně odlišné, známé jako ekotypy. Tři ekotypy Lze je nalézt v severovýchodním Tichém oceánu – rezidentní, přechodné a pobřežní populace.

Tyto skupiny mají své vlastní způsoby, jak žít život kosatek; Ačkoli je lze vidět ve stejné obecné oblasti, jsou geneticky odlišní, mají různé fyzické vlastnosti, pronásledují různé druhy kořisti a vzájemně se neinteragují ani se navzájem nepáří. Dokonce to mají Jejich jazyky kosatek.

Přechodné kosatky se specializují na mořské savce, jako jsou tuleni a další kytovci, jako jsou delfíni a velryby. Protože lidé žijí na souši, jsme schopni vidět, jak přechodné kosatky loví podél pobřeží poměrně snadno a jejich techniky jsou poměrně dobře zdokumentovány.

Koncem 80. let minulého století si vědci u kanadského pobřeží všimli, že někteří členové přechodné skupiny by se mohli nacházet dále, kde by techniky vnitrozemského pobřežního rybolovu nemusely nutně fungovat. Chtěli vědět, jak tyto vnější pobřežní přechody zajišťují jídlo.

Jejich práce spočívá v provádění analýzy všech informací, které mohou získat – průzkumy mořských savců v letech 2006 až 2018 a výlety za pozorováním velryb v letech 2014 až 2021 – sestavené do dlouhodobé databáze setkání s kosatkami.

V letech 2006 až 2021 byla zdokumentována setkání s populacemi kosatek překračujících vnější pobřeží. Jejich chování a velikost skupin se sezónně liší, přičemž největší celková setkání jsou dokumentována na jaře, kdy velryby šedé migrují na sever ze svých lagun kolem pobřeží Mexika.

Byli spatřeni v otevřených vodách, jak loví lachtany, tuleně sloní, delfíny, sviňuchy a mláďata velryb šedých.

Při lovu lachtanů několik kosatek obklíčilo kořist, střídavě se na ni vrhalo a naráželo nebo udeřilo hlavou nebo ocasem. Vyhazovali také lachtany do vzduchu. Jakmile lachtan zemře, skupina zvíře rozdělí a sežere nebo na chvíli přenese. U tuleňů sloních je tato technika mírně odlišná: kosatky zvíře obklopí, udeří do něj ocasem a poté ho chytí za ploutve, aby s ním zatřásly.

Lov na telata velryb šedé jsou často iniciovány a vedeny dospělými samicemi kosatek. Skupina pronásledovala matku velrybu šedou a její tele, dokud se tele nezačalo unavovat. Kosatky pak tele oddělily, dostaly se mezi něj a matku a popadly tele, aby ho odtáhly. Lov se stane velmi brutálním, kosatky budou narážet a kousat telátko a skákat přes otvor, aby ho utopily.

Pro delfíny byly lovy vysoce koordinované, kosatky obklopovaly velkou hejnu delfínů, aby oddělily jednotlivce. Jakmile se delfín stane zranitelným, kosatky na něj tlačí zespodu, aby ho vymrštily do vzduchu, nebo ho popadly a táhly pod vodu, dokud nezemře. Podobné techniky byly použity k lovu sviňuch.

Vědci tvrdí, že tato zjištění nám pomáhají lépe porozumět složitosti ekosystému severního Pacifiku a tomu, jak kosatky zapadají do různých potravinových sítí. Poskytuje nám také kontext pro interpretaci populací a chování druhů kořisti kosatek, ve kterých je lze nalézt.

„Přechodné kosatky byly studovány především v pobřežních mělkých vodních stanovištích a v současné době existuje jen málo informací o jejich chování v pelagických a hlubokomořských systémech.“ Oni říkají.

„Tato studie zdůrazňuje komplexní chování a ekologii přechodných jevů, jak fungují jako predátoři v produktivních hlubokých kaňonových systémech a jak jejich chování souvisí s četnými populacemi kořisti mořských savců v severním Tichém oceánu.“

Výzkum byl publikován v Jedno plus.