Vizualizujte klíčové události na časové ose pro COVID-19

Je to dlouhý a bohatý rok od chvíle, kdy Světová zdravotnická organizace 11. března 2020 oficiálně vyhlásila COVID-19 za globální pandemii.

Hmotné a nehmotné náklady na COVID-19 byly neúnosné. V této vizuální časové ose COVID-19 se ponoříme do některých milníků, které se staly po celém světě.

Prosinec 2019 – únor 2020

Předpandemická časová osa COVID-19

Příběh původu ve skutečnosti začíná na přelomu nového roku, kdy se pod povrchem v čínském Wu-chanu začínají objevovat události. První shluk koronavirů byl hlášen 31. prosince 2019 s počátečními expozicemi propojeno Na trh s mořskými plody Huanan.

V novém roce se první případy koronavirů začaly filtrovat mimo Čínu, do Thajska a Spojených států – což přimělo Světovou zdravotnickou organizaci k vyhlášení stavu veřejného zdraví mezinárodního významu. Se stoupajícím počtem obětí Přes 200„To zjevně nebyl normální virus.

Všechna data ve výkresu jsou založena na tom, kdy k událostem došlo, nikoli na tom, kdy jsou hlášeny široce.

V únoru 2020 byl nový koronavirus konečně pojmenován COVID-19. Navíc byla spojena s výletní lodí Diamond Princess 624 potvrzených případů Na konci února – nejvyšší klastr případů mimo Čínu v té době. Loď se dostala na mezinárodní titulky, když byla v řadě zemí odmítnuta, a zaměřila se na COVID-19.

Tento měsíc byl také svědkem důležitého bodu obratu. Dr. Li Wenliang, čínský lékař, se pokusil globálně upozornit na závažnost ohniska v Číně před svou smrtí z COVID-19 7. února 2020.

Pokud by úředníci odhalili informace o pandemii dříve, myslím, že by to bylo mnohem lepší […] Měla by existovat větší otevřenost a transparentnost.

-Dr. Já, v NYNÍ Rozhovor Několik dní před jeho smrtí

Poté Itálie a Írán významně rostly jako globální hotspoty COVID-19. USA oznámily své první úmrtí na COVID-19 – teprve v dubnu však bylo zjištěno, že ve skutečnosti došlo v zemi k dvěma předchozím úmrtím na virus.

Dne 11. března 2020 přijala rozhodující rozhodnutí Světová zdravotnická organizace. Když virus začal překračovat hranice a zabíjet tisíce životů, prohlásil, že se ohnisko COVID-19 oficiálně stalo smrtící globální pandemií.

Následující rok se virus těžko šířil do celého světa. Jak se od začátku vyvíjel kumulativní počet případů a úmrtí?

Dějiny Kumulativní případy Kumulativní úmrtí 1. února 2020 12,038 259 1. března 2020 88394 2,996 1. dubna 2020 958,586 50535 1. května 2020 3,368,225 242 691 1. června 2020 6284173 378365 1. července 2020 10 675 433 513479 1. srpna 2020 17852606 681368 1. září 2020 25 772 515 857,960 1. října 2020 34 326 374 1024204 1. listopadu 2020 46597718 1,202,376 1. prosince 2020 64,006,923 1 485 018 1. ledna 2021 84,054,370 1 835 383 1. února 2021 103 410 000 2,245,069 1. března 2021 114 420 000 2538 582

Zdroj: Náš svět v datech Přes univerzitu Johna Hopkinse

Pojďme prozkoumat klíčové události na časové ose pro COVID-19, ke kterým došlo za poslední rok.

365 dní epidemie

Počáteční účinky epidemie byly pociťovány rychle a postupně se zhoršovaly. Během prvních tří měsíců si svět vybral vysokou lidskou a ekonomickou daň.

Březen – květen 2020

Zranění světu

Po oznámení WHO bylo zrušeno mnoho sportovních akcí, od sezón NBA a NHL 2019-2020 až po mistrovství Evropy ve fotbale mužů. Dokonce i letní olympijské hry v Tokiu byly odloženy o rok.

Na konci března 2020 Spojené státy předjely Čínu, aby se staly zemí nejvíce zasaženou koronaviry. Pokud jde o celkový počet případů, zůstává dnes globálním epicentrem epidemie, následovaným Indií a Brazílií.

Akciový trh byl těžce zasažen, rivalita z jiných recesí a velkých finančních krizí se hroutila. Zde je příklad, jak průměrný index Dow Jones poklesl jen v březnu:

Fotbalová branka Dějiny Dow Jones Industrial Average (procentuální změna) Černé pondělí mě 9. března 2020 -7,79% Černý čtvrtek 12. března 2020 -9,99% Černé pondělí II 16. března 2020 -12,93%

Akciové trhy v dubnu znovu vstoupily na býčí trh, ale škoda již byla způsobena. Například S&P 500 se vrátí na předpandemickou úroveň až v srpnu.

Vypuknutí epidemie vyvolalo další ekonomický chaos. Cena ropy se v dubnu a dále stala zápornou 10 milionů dolarů Američané při náhlém poklesu ztratili práci.

Aby pomohly podpořit ekonomiku, představily USA 2 biliony dolarů Zákon CARES, největší balíček ekonomických stimulů v historii – téměř 10% národního HDP.

Několik zemí uzavřelo své hranice se zbytkem světa, od Evropské unie po Indii. Nejenže zákazy cestování a snížená mobilita ovlivnily příjmy leteckých společností, ale dočasně měly znatelný dopad také na emise uhlíku.

Kromě toho uzavřely COVID-19 smlouvu dva světoví vůdci – britský premiér Boris Johnson a ruský prezident Michail Mishustin.

Červen – listopad 2020

Smrtelná erupce

Čísla v příštích šesti měsících dále rostou, poté, co se geografie COVID-19 přesunula do hustě osídlených oblastí, jako je Afrika, jižní Asie a Střední východ. v Kontroverzní Tento krok, Brazílie přestane zveřejňovat údaje o případu COVID-19 od 7. června 2020.

Celosvětový počet obětí z COVID-19 překročil Půl milionu Na konci června – a skočil na Více než 1 milion Do konce září. Další srdcervoucí rekord byl zaznamenán v polovině října, kdy celosvětové případy vyskočily jen o milion Tři dny.

Bývalý americký prezident Donald Trump, brazilský prezident Jair Bolsonaro a polský prezident Andrzej Duda byli mezi mnoha světovými vůdci, kteří měli pozitivní test na COVID-19.

Prosinec 2020 – březen 2021

Vakcíny přinášejí naději

Na konci roku 2020 byl obnoven určitý optimismus ohledně návratu k normálu, když společnost Moderna oznámila svou první kandidátskou vakcínu, následovanou společností Pfizer / BioNTech.

Další obavy však byly uvolněny, když se z Velké Británie objevily zprávy o rychle se šířícím a nakažlivějším kmeni COVID-19. Od té doby byly objeveny další dvě proměnné:

proměnná Datum bylo určeno Stránky Země s hlášenými případy

(28. února 2021) B 1.1.1.7 Září 2020 🇬🇧 Spojené království 94 B 1.351 Říjen 2020 🇿🇦 Jižní Afrika 48 P. 1 Leden 2021 🇧🇷 Brazílie * 25

* Poznámka: P.1 byl poprvé objeven v Japonsku, ale vrátil se do Brazílie

V lednu 2021 uspořádala Světová zdravotnická organizace mezinárodní konferenci Vědecké poradenství O těchto proměnných. Dobré zprávy? Je pravděpodobné, že současné a nově vznikající vakcíny poskytují dostatečnou ochranu proti těmto variantám.

V březnu 2021 americký kongres schválil rozhodnutí prezidenta Bidena 1,9 bilionu $ Bill Pandemic Relief Bill. Některé podrobnosti o souboru Kolaps peněz Zahrnuje:

Pobídkové platby až do výše 1 400 $ na osobu pro 90% domácností

Vláda a místní podpora ve výši 350 miliard $

8,5 miliardy $ pro venkovské nemocnice a poskytovatele zdravotní péče

Očekává se, že zbytek půjde na bezpečné znovuotevření škol K-12, pomoc těžce zasaženým malým podnikům, rozšíření výhod stravovacích lístků, výzkum a vývoj vakcín a jejich distribuce atd.

Konec v dohledu pro časovou osu COVID-19?

V současné době probíhá celosvětové zavádění vakcín a do boje za navrácení života do normálu se zapojilo mnoho hlavních výrobců vakcín, od AstraZeneca / University of Oxford až po Johnson & Johnson.

Navzdory obrovskému mýtnému z COVID-19 mnozí doufají, že se poučíme z poučení z minulého roku a vyjdeme silnější než kdy jindy.

Ušli jsme dlouhou cestu, hodně jsme trpěli a hodně jsme ztratili. Nemůžeme, nesmíme promarnit pokrok, kterého jsme dosáhli … Věda, řešení a solidarita zůstávají naším průvodcem. Neexistují žádné zkratky. -Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace