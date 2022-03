Thornton Wilder slaví 125. narozeniny

Dramatik a autor Thornton Wilder je během roku 2022 oceněn mnoha způsoby, novými inscenacemi jeho her, vůbec prvním divadelním představením nedokončeného scénáře a vydáním nových vydání jeho díla u příležitosti 125. výročí jeho narození.

NEW YORK – Dramatik a autor Thornton Wilder je v roce 2022 oceněn mnoha způsoby, novými inscenacemi svých her, vůbec prvním divadelním představením nedokončeného scénáře a novými vydáními jeho díla, která byla vydána u příležitosti 125. výročí jeho narození. .

Wilder (1897-1975) obdržel během své kariéry tři Pulitzerovy ceny. První byl v roce 1928 za svůj román „Most Saint-Louis Ray“ a třetí v roce 1942 za hru „Kůže našich zubů“. Nejznámější je možná jeho hra Naše město z roku 1938, oceněná Pulitzerovou cenou, která je o hodnotě každodenních okamžiků.

Vrcholem výročí bude uvedení nového krátkého dokumentárního filmu „Thornton Wilder: Je čas“ 27. dubna v rámci večera na oslavu Wildera v divadle Lincoln Center, kde se hraje jeho hra „The Skin of Our Teeth“. obnovena na Broadwayi letos na jaře a otevřena 25. dubna.

V Asolo Repertory Theatre v Sarasotě na Floridě je také oživení „Our Town“ a končí 26. března; REPertory Center v Lesher Center ve Walnut Creek, Kalifornie, 15. dubna až 7. května; Shakespeare Theatre Company ve Washingtonu, D.C., 12. května – 11. června; A odkaz na jižní pobřeží v Costa Mesa v Kalifornii, od 7. května do 4. června.

Wilderovu nedokončenou hru „The Emporium“ uvede v červnu Houston’s Alley Theatre, kterou upravil Kirk Lane a režíroval Rob Melrose, umělecký ředitel Alley Theatre. Je zde také ozvěna Wilderovy „Dlouhé vánoční večeře“ v nové hře Noaha Haidle „Birthday Candles“, která byla uvedena v dubnu na Broadwayi.

Jeho mezinárodní divadelní produkce byly v roce 2022 licencovány pro divadla v Maďarsku, České republice, Ekvádoru, Srbsku, Číně, Rumunsku, Řecku, Hongkongu, Japonsku, Portugalsku a Španělsku.

Taban Wilder, synovec zesnulého autora a literárního zdroje, prozradil, že výročí bude zahrnovat také nová vydání několika her, nejnovější nové vydání „The San Luis Rey Bridge“ a dokončení všech vydání v knihovně Thorntona Wildera. Wilderových románů a velkých her.

Taban Wilder chválil svého strýce za „neustálé experimentování s formou“ a za to, že zápasil „s otázkami vesmíru a toho, co to znamená být člověkem“.

„Vzhledem k tomu, že slavíme 125. výročí jeho narození, dáváme ho zpět dohromady. Je to chvíle, kdy oslavíme hloubku a šíři jeho díla, stejně jako jeho odkaz – jeho vliv na dnešní knihu.“

3. května bude Library of America hostit diskusi na téma „Naše město pro naši dobu: Jak hra Thorntona Wildera mluví o měnící se Americe a po celém světě“. Celoroční pocty vyvrcholí 22. ledna 2023 Dnem ředitele našeho městského divadla, který uctí ty, kteří ve hře buď hráli roli divadelníka, nebo byli skutečnými řediteli divadla.

———

Online: https://www.thorntonwilder.com/

———

Mark Kennedy je na http://twitter.com/KennedyTwits