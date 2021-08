David Ondrichek, režie Karlovy Vary, otvírák “Zatopek”

Epos Davida Ondrichka o zlatém olympijském medailistovi a mnohonásobném rekordmanovi Emilovi Zatopkovi, který dosáhl legendárního postavení v nejtemnějších dobách československého komunistického režimu, je silným úvodním filmem letošního filmového festivalu v Karlových Varech.

Režisér „Whisper“ a „In the Shadow“, který je spoluautorem životopisu s Alice Nellis a Janem P. Muchowem, říká o ambiciózním natáčení s podrobným popisem období pěti olympijských soutěží pro hvězdného sprintera a o roli, která získala zlato. medailová manželka Dana 14 let do … Zhmotnit a předložit výzvu zachytit bolestivé boje hrdinova života v systému, který mu vnucoval roli symbolu socialistického úspěchu.

O čem byl Zatopkův život, který poháněl vaše myšlenky během vývoje tohoto příběhu a jaký to byl pocit, že jste konečně našli způsob, jak příběh zlomit?

Udělat v České republice tak těžké období je téměř nemožné. I po úspěchu mých předchozích projektů mělo přesvědčování investorů a udělování provizí, že natočit životopisný film o jednom z nejslavnějších sportovců světa, smysl i po úspěchu mých předchozích projektů.

Natočil jsem dlouhý dokument o Zatopkovi a potkal jsem mnoho jeho přátel a konkurentů v mé zemi a ve Finsku. Také jsem trávil spoustu času s jeho manželkou Danou Zatopkovou. Viděl jsem lidi plakat při vzpomínce na úžasného Emile Zatopeka. Pokud jde o scénář, nebyl konkrétní okamžik, kdy bychom měli pocit, že jsme příběh rozebrali. Ve skutečnosti jsme i během natáčení stále dělali velké změny, zejména s Václavem Neuzelem a Martou Isovou, kteří ztvárňují Emila a Danu Zatopkové.

Jaké fyzické nároky film na Neuzila kladl a jaký byl váš přístup ke spolupráci s ním?

Atletický trénink, který Václav absolvoval, byl velmi obtížný. Během první fáze se zhroutil a musel si dát několik měsíců pauzu. Na své fyzické kondici pracoval asi tři roky pod vedením profesionálního trenéra Jana Bernice, který se ve filmu také objevil. Václavovo tělo se za tu dobu úplně změnilo a jeho běžecká technika se výrazně zlepšila. Ale Zatopek měl velmi jedinečný styl běhu, zvláště pokud šlo o horní část těla a obličej. Bylo to jakési křeče. Tuto část se Václav naučil těsně před natáčením.

Přišlo na Zatopkově výkladu něco, co vás překvapilo?

Byl jsem překvapen jeho vytrvalostí a tím, jak pokročilý byl ve výcviku. Pracoval tvrdě fyzicky a zároveň byl schopen přečíst pravděpodobně vše, co bylo kdy napsáno o Zatopkovi. Dokonce se mu dostaly do rukou Zatopkovy soukromé zprávy a neustále poslouchal staré nahrávky svého hlasu, aby získal správný tón a správný moravský dialekt.

Cítili jste, že role Dany Zatopkové v úspěchu jejího manžela je příběh, který ještě nebyl plně vyřešen?

Někteří diváci, kteří film sledovali, říkají, že by se měl jmenovat Emil a Dana. Jejich vztah je ústředním tématem. Vrcholem filmu je maraton na olympijských hrách 1952 v Helsinkách, který Emil běží hlavně proto, aby si udržel Danu. Martha Isova, která hraje Dana, se s ní několikrát setkala a stali se přáteli. Když jsem ji poprvé viděl na place, cítil jsem, že tam opravdu stojí mladá Dana Zatopková.

Jaké je pro vás nejtěžší dilema představit na obrazovce o životě Zatopka?

Vztah Emile Badany. Oficiálně to byl vztah mezi dvěma sportovci, kteří se mají rádi a podporují se po celý život. Když jsem se procházel jejich životy, začaly se objevovat všechny druhy otázek a témat. A co je nejdůležitější, proč neměli děti? Ale také, jaký byl život Dany pod Zatopkem? Opravdu byli spolu celý život? Těchto obtížných otázek bylo několik.

Říkal jste, že se někdy cítíte ve stínu svého otce, dvojnásobného kameramana Miloše Formana nominovaného na Oscara, který natočil „Amadea“. Co si myslíš, že tvůj otec řekne, když uvidí “Zatopek”?

To je téměř nemožné říci. Ale měl jsem to štěstí, že jsem mohl scénář konzultovat s rodiči. Dokonce mi dal nějaké vizuální postřehy z filmu. „Zatopek“ je takový sentimentální film a můj otec ho miloval, takže jsem si jistý, že bych na něj dostal jeho chválu a chyběla by mi jeho laskavá slova.

Olympijské sekvence jsou patřičně epické při zachování vzhledu studené války – jak jste je začali natáčet?

Film ukazuje všech pět Zatopkových olympijských zájezdů. Chtěl jsem, aby byl každý jiný a neunavoval diváky, aby byli přeneseni do atmosféry konce 40. a počátku 50. let. S kameramanem Stepanem Kučerou si každý závod představujeme jako příběh.



Co si myslíte o ponaučení ze Zatopkova života pro dnešní Čechy, kteří si mohou svobodněji jít za svými sny?

Ze Zatopkova života se můžeme hodně naučit. Učí nás něco, co už ze západních zemí dávno znáte: pokud se věnujete něčemu cílevědomé a poctivé tvrdé práci, můžete toho opravdu dosáhnout. A pak, stejně důležité, už nikdy nesmíme dopustit čas, kdy si lidé budou muset vybrat mezi obětováním svobody, rodiny, zaměstnání a kolaborací s diktaturou.