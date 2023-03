Benzín má trvanlivost a je mnohem kratší, než si možná myslíte

Benzín ve vašem autě začal žít (pro nedostatek lepšího termínu) asi před 360 miliony let. To bylo dávno předtím, než se po Zemi potulovali první dinosauři; Navzdory populární image konceptu je poháněn výbuchem t rexisJsou to vlastně prastaré řasy a plankton. Vzhledem k tomu, jak dlouho se zatím poflakoval, nám připadá obzvlášť nešťastné, že jsme ho dostali tak blízko k datu jeho spotřeby.

Jak dlouho trvá, než benzín vyprší?

Je to tak: zatímco postapokalyptické vize budoucnosti jako např Poslední z nás nebo Šílený Max Zdá se, že všechno se děje ve světech, kde je léta nebo dokonce desítky let starý plyn použitelný a cenný, a realita pravděpodobně zahrnuje méně „naskakování do opuštěného Chevroletu a rychlý útěk“ a více „marného pokoušení se nastartovat motor při čichání. „Jeden z nejhnusnějších pachů, které jsem kdy cítil.“

„Plyn Dělat Má trvanlivost,“ potvrdil Matt Crisara v nedávném článku pro Populární mechanika. „Zůstane nečinná v nádrži vašeho auta, její životnost může vypršet za čtyři týdny.“

Při správném skladování to lze poněkud prodloužit: „Můžete očekávat kdekoli od tří do šesti měsíců s palivem, které bylo skladováno v plechovkách – ve správných podmínkách,“ vysvětlil Crisara, zatímco „stabilizátory paliva mohou prodloužit životnost Anywhere mezi do tří let za nejlepších podmínek.“

Proč se benzín kazí?

Abychom pochopili různé způsoby, jak se vaše palivo může pokazit, musíme se nejprve podívat na to, co to vlastně benzín je On je – To není jednoduchý úkol.

Látka, kterou čerpáte do plynové nádrže svého auta, je velmi odlišná látka než ropa, která byla odčerpána ze země stovky milionů let poté, co tato řasa původně uhynula. Ve svém nejjednodušším popisu je to jistě stejné: jde o směs uhlovodíků různé hmotnosti, kterou lze spalovat, aby poskytla energii.

Mezi tím a čerpací stanicí však prochází několika významnými změnami. Těžší uhlovodíky jsou vypuzovány a palivo opouští jako směs parafinů (alkanů), olefinů (alkenů) a cykloalkanů (naftenů); Nečistoty, jako je síra, jsou odstraněny v procesu rafinace; Přidávají se látky jako etanol, antikorozní prostředky a další věci určené ke zlepšení výkonu vozidla.

Jsou to některé z těchto přísad, které mohou způsobit jeden typ problému se zbytkovým plynem. Ethanol, pro začátek: Je to do směsi, díky Vysoké oktanové číslostejně jako jeho předpokládaná schopnost nepatrný Snížení uhlíkové stopy vašeho auta, které spotřebovává fosilní paliva. Jsou však také hydrofilní – rádi se spojují s vodou – a to může vašemu vozu způsobit velké problémy.

„Pokud je ve vašem benzínu etanol, může začít absorbovat vodní páru ze vzduchu a dát ji do benzínu,“ řekl chemický inženýr Richard Stanley. živá věda. „Nechcete vodu v motoru, protože začne korodovat systém.“

Pak jsou tu olefiny. Vzhledem k tomu, že uhlovodíky mají dvojnou vazbu mezi dvěma atomy uhlíku, jsou tyto molekuly obzvláště citlivé na proces zvaný oxidace – začnou reagovat s kyslíkem ve vzduchu a vytvoří tvrdou látku podobnou gumě, která může poškodit váš motor.

„Jednou [the bad gasoline] Dostane se do potrubí, může se odlomit dáseň […] A možná [it will] Neblokujte úplně plynové potrubí, ale může [it will] James Speight, nezávislý konzultant v oblasti paliv a životního prostředí a autor více než 100 knih a článků o rafinaci a zpracování ropy, řekl Live Science.

„Skoro by se dalo říci, že znečištění plynových potrubí je jako kornatění tepen,“ dodal a přirovnal vaše vyzvednutí autem k hromadění usazenin cholesterolu v tělesných tepnách.

To není jediný způsob, jak se benzín kazí. Vzhledem k tomu, že palivo sestává pouze z nejlehčích uhlovodíků surové ropy – která se obecně skládá výhradně z řetězců s 12 atomy uhlíku nebo méně – příliš dlouhé vynechání může ve skutečnosti způsobit, že se některé z těchto molekul vypaří. To může být obzvláště problematické, pokud se snažíte své auto provozovat v létě s plynem, který je v nádrži od zimy, poradil Speight: Petrolejové společnosti změnit směs uhlovodíků v benzínu od sezóny k sezóně, aby se lépe vypořádal s horkem nebo nízkými teplotami – a zimní palivo se pravděpodobněji odpaří než jeho letní ekvivalent.

„Pokud necháte benzín být, časem […] „Prostě nefunguje tak, jak si myslíte,“ řekl Stanley Live Science.

Benzín je podle něj „jako víno. Jakmile ho vytáhnete z láhve, začne se kazit.“

Co dělat, když vám vypršela doba spotřeby benzínu?

Rozhodne se tedy vyrazit na projížďku, jen aby narazila na nádrž plnou zabláceného oranžového bahna, které voní jako – slovy Crisary – „stará ponožka z tělocvičny, která byla namočená v mléce a roky hnít.“ Co děláš?

Podle britské autoservisní společnosti The RAC záleží na tom, jak plnou máte palivovou nádrž. „Pokud je vaše nádrž plná starého paliva (zejména staré nafty), nechte ji vypustit v autoservisu nebo v profesionálním mobilním servisu,“ radí.

Pokud pracujete na trochu méně, můžete mít levnější variantu. Pokud máte pochybnosti o svém benzínu [aka gasoline] nebo prošlá nafta, nejlepší radou je vyzkoušet čerstvé palivo z čerpací stanice.“

Lepší taktikou je samozřejmě plyn skladovat tak, aby se zvýšila jeho trvanlivost. „Hlavními nepřáteli skladování paliva jsou kyslík, voda a teplo,“ řekl pro Popular Mechanics William Northrup, profesor strojního inženýrství na University of Minnesota. Zejména snížení dopadu těchto účinků.

Za tímto účelem je dobrý nápad skladovat plyn v docela plné nádobě, poradil Northrop: „Některé těkavé složky se vypaří,“ vysvětlil, „ale jakmile se koncentrace těchto těkavých složek v páře dostatečně zvýší, už se nechtějí odpařovat, protože vytvářejí rovnováhu.“ mezi parní fází a koncentrací kapaliny.

Důležitější než plná nádoba je prostředí kolem ní. Uchovávejte veškerý plyn, který skladujete, někde se stálou teplotou a nízkou vlhkostí, radí Northrop – a pamatujte: Benzín je ze své podstaty opravdu Není to něco, s čím byste chtěli zacházet na lehkou váhu.

„Pamatujte, že benzen je velmi těkavý,“ řekl Speight Live Science. „Nemá cenu snažit se hromadit velké množství. Může to vést jen k potížím.“

Dodal: „Vše, co činí benzín těkavějším než normálně, ovlivňuje benzín“ – vtipkoval, že „v horkém dni… [that can include] Dívat se na věci špatným způsobem.