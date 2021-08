Potraviny bohaté na vitamín B12: 7 potravin, které vám dodají energii

Cítíte se letargičtí a letargičtí? Trpíte ztrátou chuti k jídlu? Řekněme vám to – tady vám celé tělo připomíná jednu důležitou živinu, kterou je vitamín B12. Je to jedna z nejdůležitějších živin, které naše tělo potřebuje pro aktivní fungování. Teď už si asi říkáte, co je to všechno za živinu? Vitamín B12, také známý jako kobalamin, je základní živinou, která pomáhá zvýšit metabolismus a posílit imunitní systém těla. Přirozeně se nachází v mnoha rostlinných potravinách, drůbeži, mořských plodech a dalších.

Vegetariáni jsou však kvůli omezením konzumace drůbeže a mléčných výrobků považováni za ohrožené rozvojem nedostatku vitaminu B12. Podle doktorky Ritiky Smdar ze společnosti Max Healthcare, Saket, Nové Dillí „Vegetariáni nebo vegani by se měli poradit s lékařským odborníkem a také pravidelně užívat multivitaminy a doplňky B12, aby zajistili aktivní fungování těla. Kromě toho potraviny obohacené vitamíny mohou být do vaší veganské stravy denně přidávány také podobné (mléčné výrobky). tofu bez zrna atd. “

Vzhledem k důležitosti vitaminu B12 v těle vám přinášíme seznam potravin, které jsou plné této zdravé živiny. A nejlepší na tom je, že tyto potraviny jsou snadno dostupné doma pro každodenní spotřebu. Číst dál.

Zde je pro vás seznam sedmi potravin bohatých na vitamín B12:

1. ryba

Ryby jsou bohatým zdrojem vitaminu B12. Můžete jíst tuňáky, lososy, sardinky, pstruhy a mnoho dalších. Podle USDA šálek nebo 150 gramů scedených sardinek poskytuje 554% vitaminu B12 a losos poskytuje vysoké množství bílkovin, asi 40 gramů v polovině filé (178 gramů).

2. Mléko

Mléko je také vynikajícím zdrojem vitaminu B12. To je důvod, proč odborníci doporučují každodenní konzumaci mléka, aby se zabránilo nedostatku vitaminu B12. Kromě toho je také spolehlivým zdrojem vápníku i vitaminu D. Vegetariánům se často doporučuje nahradit jej sójovým mlékem. Podle USDA poskytuje jeden šálek sójového mléka 45% doporučeného vitaminu B12.

Obrazový kredit: iStock

3. Jogurt

Jogurt je také známý jako další oblíbený mléčný výrobek, který vám dodá dobré množství vitaminu B12. Je také bohatý na vápník, vitamín D a další probiotika.

4 vejce

Tady to všechno přichází. Vejce jsou skvělým zdrojem kompletních bílkovin a vitamínů-zejména vitaminu B12 a B2. Podle www.healthlinkbc.ca mají dvě velká vejce natvrdo uvařená téměř 1,6 mcg vitaminu B12.

5. Fortifikované obiloviny

Fortifikované cereálie jsou pro vegetariány nejlepším způsobem, jak získat denní příjem vitaminu B12. Zajímá vás, jaké jsou fortifikované potraviny? Fortifikace je proces přidávání živin do jídla, které tam ještě není. Potraviny, jako jsou obiloviny, výživné kvasnice a tofu, jsou pro vegetariány skvělými zdroji vitaminu B12.

6. Kuře

Kromě bohatého obsahu bílkovin obsahuje kuře také vitamín B12. Podle www.healthlinkbc.ca uspokojí 75 gramů pečeného krocana nebo kuřete 0,3 mcg vitaminu B12.

7. Nutriční kvasnice

Toto je oblíbené jídlo všech vegetariánů, zejména vegetariánů. Je to oblíbená přísada, často používaná ve vegetariánské kuchyni, která dodává jídlu více sýrovou a ořechovou chuť. Podle USDA 2 polévkové lžíce nebo 15 gramů výživných kvasnic obsahují až 733% denní hodnoty vitaminu B12.

Je velmi důležité vybrat správné zdroje vitamínů a adekvátně je zařadit do svého jídelníčku. Ale vždy pamatujte, že moderování je klíčové. Jezte zdravé jídlo a udržujte se v kondici.

Prohlášení: Tento obsah včetně tipů poskytuje pouze obecné informace. V žádném případě nenahrazuje kvalifikovaný lékařský posudek. Další informace vždy konzultujte s odborníkem nebo lékařem. NDTV nenese odpovědnost za tyto informace.