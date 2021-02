V březnu se studenti mohou vrátit do školy s komplexním testem na antigen – Brno Daily

Studenti v České republice se mohou v březnu vrátit k výuce na plný úvazek, a to na základě komplexních a pravidelných zkoušek žáků a zaměstnanců. Studenti se budou vracet po etapách v závislosti na kapacitě testování a epidemiologické situaci, přičemž prioritou budou brzy očekávané zkoušky. Zdroj obrázku: Freepik / Illustartive photo.

Česká republika 16. února (BD) – Vláda v pondělí jednala o možnosti znovuotevření škol 1. března, což byla jedna z podmínek stanovených Asociací regionů (AKČR) při žádosti o nový výjimečný stav. Podle místopředsedy vlády Jana Hamacika (SSD) je vláda připravena znovu otevřít školy komplexním testem na antigeny. Z důvodu nadcházejícího testovacího období budou mít při návratu přednost starší studenti střední a deváté třídy.

Plán počítá s návratem studentů „maturit“ v loňském roce z gymnázií a vyšších odborných škol 1. března, následovaných zbývajícími studenty středních škol v osmém a devátém ročníku a studenty základních škol z patnáctého ročníku. Pro ostatní studenty základních škol zatím neexistuje žádná časová osa. „V závislosti na kapacitě těchto testů budeme společně s ministerstvem zdravotnictví plánovat další vlny školních návratů,“ řekl Robert Blaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Strategii vypracovalo ministerstvo školství a poté ji připravil tým centrálního krizového řízení, aby byla připravena k implementaci. Ministerstvo vnitra je odpovědné za nákup a distribuci vhodných, neinvazivních, přesných a EU schválených testů na antigeny.

“Kdybychom byli schopni do 1. března zajistit dostatek zkoušek, pak by nic nezastavilo tento proces, a poté by se každý, kdo ho kontaktoval, žáci a studenti, mohl začít vracet do školy,” uvedl Jan Hamásek. Náčelník štábu ústřední krize na tiskové konferenci. Výrobci oznámili, že dodání velkého počtu testů na antigeny může trvat asi měsíc.

Testy na přítomnost koronavirů probíhají v řadě českých škol. „Nakonec jsme se rozhodli, stejně jako v Rakousku, použít vyšetření zepředu,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Platney. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Primula, který je nyní poradcem předsedy vlády Andrého Babise (ANO), však řekl: „Nejsem si jistý, zda jsou testy používané v Rakousku dostatečně citlivé. Míra jejich detekce byla relativně nízká.“

Podle Blagy test na antigeny nestačí k boji proti viru, takže Vládní správa hmotných rezerv distribuuje ze státních rezerv tři miliony respirátorů FFP2 do škol.



