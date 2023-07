Russell Crowe, Moreseeba na filmovém festivalu v Karlových Varech – The Hollywood Reporter

Russell Crowe vystupuje se svou kapelou Indoor Garden Party během premiéry filmu „Firebrand“ a zahajovacího ceremoniálu 57. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 30. června 2023 v Karlových Varech v České republice.

Gabriel Kuchta/Getty Images

57. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary odstartoval v pátek večer volnými zahajovacími koncerty na náměstí Russella Grovea – jeho hudebního kolektivu Indoor Garden Party – a britské elektronické hudební skupiny Moreseeba. Hotel Thermal před krásným českým lázeňským městem.

Fanoušci Moreseeba vycházeli houfně navzdory večernímu dešti a jásali a hýkali hity jako „The Sea“ a „Trigger Hippie“. Zdálo se, že událost, která následovala po slavnostním zahájení festivalu, uvedla město do párty módu.

Po vystoupení Moreseeby se začalo budovat očekávání pozdního hudebního počinu. Těsně před 23:00 vyšel Crowe s pohárem v ruce na pódium, kde byl přivítán hlasitým jásotem a potleskem. Karlovy Vary dříve večer převzaly na slavnostním zahájení Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Po několika písních pozdravil Karlovaráky, kteří velmi hlasitě odpověděli: „Jste krásní, vypadáte úžasně.“

Crowe si interakci s publikem zjevně užíval. Brzy se podělil o svůj pohled na proces psaní písní na Crowded Square: „Někdy projdete dveřmi a něco uvidíte a napíšete o tom. Jindy se může ve vašem životě odehrávat spousta věcí, spousta věcí, které vás emocionálně ovlivňují jinak, a nějak by to všechny mohly být úplně jiný příběh. Někdy je to složitější.

Například píseň „Southampton“ uvedl vysvětlením, že přišla po špatné zkušenosti. Myslel si, že v Paříži potká dívku, ale nakonec skončil v Southamptonu v Anglii. „Tehdy to začalo být opravdu urážlivé,“ řekl Crowe: „Na seznamech nejlepších míst k návštěvě, když jste naživu, 10, 50, 100, 1000 – Southampton nefiguruje.“

V určitém okamžiku si hvězda dala krátkou pauzu a přenechala pódium Lorraine O’Reilly, která s ní pracovala na jejím albu Indoor Garden Party z roku 2017. Muzikál. Pak přivedl Charlese Crowea, kterého dav objímal, aby zazpíval. Pak se Crowe vrací a představuje Charlese jako svého syna – velký potlesk.

Později si herec vzpomněl na natáčení filmu Rogue Mantra (1995) V roce 1994 s Bridget Fondovou musela natočit scénu, ve které se tarantule větší než její ruka plazila po jejím nahém těle a do úst, než ji uchvátil pavouk. V jednu chvíli se zvíře opřelo o jeho krk a roztáhlo nohy. Crowe řekl, že se druhý den probudil s vyrážkou na hrudi a jinde a navštívil lékaře. „Když je tarantule stimulována, vypudí tyto jemné chloupky,“ vysvětlil lékař, čímž měl na mysli, že její tělo bylo „plné tarantulího jedu,“ připomněl Crowe. Doktor mi dal věci k odvozu a ujistil mě, že se to do týdne zlepší. Croweovo sdělení: „Jsem si docela jistý, že jsem jediný držitel Oscara v historii kinematografie, který má na krku tarantuli.“

Předtím se podělil o to, jak k natáčení filmu přišel, se zesnulou režisérkou Claire Peplow, manželkou zesnulého filmaře Bernarda Bertolucciho. Herec tehdy řekl, že chce točit filmy v zahraničí. „Telefonoval mi slavný italský režisér Bernardo Bertolucci,“ pokračoval Crowe. „Jdu k němu domů a Bernardo se dívá na fotbal [soccer] – Sleduje, jak Itálie špatně prohrává s Brazílií. Přijďte na konec hry [Crowe switched to an Italian accent for the rest of the sentence], Bernardo, už se mu moc mluvit nechtělo. Crowe tedy nakonec promluvil se svou ženou, která mu dala scénář k jeho dalšímu filmu, a on se rozhodl nastoupit.

Karlovarskému publiku se podělil o to, že při čtení pavoučí scény dělal to, co rád dělá při čtení scénářů: „Ve scénáři jsou určité věci, které mi jsou trochu nepříjemné – dávám je stranou. Moje mysl a já si myslíme ‚můžeme se s tím vypořádat později‘.

20 minut po půlnoci Grove poděkoval Karlovým Varům a rozloučil se. Ale hlasité jásot a „Maximus!“ Po sloganu, Croweovo oblíbené jméno postavy GladiátorDo 12:40 kapela zahrála několik dalších skladeb, po kterých následoval ohňostroj.

Hvězda dělá hudbu od 80. let a jeho první singl se jmenoval „I Want to Be Like Marlon Brando.“ V 90. letech vydal tři alba s australskou rockovou kapelou Thirty Odd Foot of Grunts. V roce 2005 začal spolupracovat s Doylem, zpočátku používal název Obyčejný strach z Boha. V roce 2017 vytvořil Indoor Garden Party s kanadským hudebníkem Alanem Doylem, bývalým zpěvákem folkrockové kapely.

Morcheeba, kterou tvoří Skye Edwards a Ross Godfrey, vystoupili v České republice při několika příležitostech, naposledy na Metronom Prague Warm Up Festivalu v září 2021, kdy kapela podpořila český online koncert během pandemie Covid. Světová premiéra písně z jeho 10. a nejnovějšího alba, Černá je modrá. Mezi jeho další alba patří atd Velké ticho (1998), Fragments of Freedom (2000), Sarango (2002), Hlavu vysoko (2013), a kol Umístěte pryč (2018)

Filmový festival v Karlových Varech potrvá do 8. července.